Oposición endurece el tono previo a votación de dineros municipales en el Senado y apunta a que beneficia a las comunas más ricas

A solo horas de la votación clave en el Senado por la compensación municipal, la oposición endureció el tono en contra del gobierno y reforzaron la idea de que se trata de una fórmula que solo beneficia a las comunas más ricas del país.

Es que los partidos opositores todavía resienten el portazo recibido de parte del gobierno en la reunión de este lunes en La Moneda con el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.

Los representantes de las fuerzas progresistas llegaron a la cita con la propuesta de los alcaldes del sector, que no solo buscaba fijar la compensación por la eximición del pago de contribuciones aprobada en el megaproyecto, sino que además una focalización en la distribución de los dineros, lo que no fue recogido por el Ejecutivo.

La situación fue analizada en esta jornada en una nueva cita de los secretarios generales de las colectividades de oposición, que tuvo presentes entre otros a Arturo Barrios (PS), Bárbara Figueroa (PC) y Andrés Coublé (FA).

Tras el encuentro, Figueroa, advirtió que “más allá de que hoy día el gobierno cuente con las mayorías circunstanciales en el Congreso, eso no quiere decir que estamos frente a propuestas que van a beneficiar a la inmensa mayoría de la población”.

“Tenemos muy claro que el efecto de los recortes que se han generado, a nivel de todos los ministerios, el efecto que están generando las medidas de la megarreforma y este mecanismo que pretenden aprobar el día de hoy sobre redistribución de los recursos o que todos los chilenos a través de nuestros impuestos terminemos subsidiando principalmente a las comunas más favorecidas de este país, no va a permitir que los alcaldes tengan esa espalda robusta para atender las necesidades de la población", recalcó.

En paralelo, luego de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, también elevó el tono en la antesala de la votación.

“Las reformas tributarias se hacen para recaudar más ingresos para el país y en este caso se ha hecho una reforma tributaria para recaudar menos, esa es la única certeza que hay de este proyecto”, dijo.

En una línea similar a Figueroa, además, apuntó que “la segunda certeza es que ahora, así como antes en la tragedias ocurridas, era esto de Chile ayuda a Chile, ahora todo Chile ayuda al distrito 11. Todos los chilenos trabajan para las comunas más ricas del país y donde los alcaldes han insistido en que se pongan los recursos en el Fondo Común Municipal”.

Además, agregó que “todo chileno que compre el pan que pague 19% de IVA, parte de ese IVA va a ir a dar al distrito 11, a Las Condes, a Vitacura, a Lo Barnechea. Ojalá todas las comunas del país tuvieran esos fondos”.