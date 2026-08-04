SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    El cruce de parlamentarios UDI con el ministro Quiroz: diputados solicitaron inversión para la región del Biobío

    El round se dio en un contexto en que el gobierno decidió detener la tramitación de las adjudicaciones de los proyectos de corredores de transporte público para la región, que representaba una inversión de USD 400 millones.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    Tenso cara a cara entre ministro Jorge Quiroz y diputados UDI.

    Luego de informar del ingreso del proyecto de ley de subsidios para las viviendas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tuvo un áspero cruce con tres diputados de la bancada de la Unión Democrática Independiente (UDI).

    Una vez culminado el punto de prensa, la jefa de la bancada, Flor Weisse, junto al subjefe, Sergio Bobadilla, y la diputada Marlene Pérez -todos representantes de la región del Biobío- enfrentaron al jefe de la billetera fiscal para solicitarle el impulso de proyectos de inversión y recursos en general para la zona.

    Esto, en un contexto en que el gobierno decidió detener la tramitación de las adjudicaciones de los proyectos de corredores de transporte público para la región, que representaba una inversión de US$ 400 millones.

    La respuesta del ministro fue que iban a impulsar otras medidas de inversión y que “buena parte” de esos montos irían a la región del Biobío.

    “Van a ser más efectivas”, dijo el ministro.

    “Necesitamos esa reactivación de manera más rápida”, replicó Weisse, a quien no le convencía la explicación de Quiroz.

    “Usted comprenderá que el país está enfrentando otras emergencias, entonces los recursos son escasos”, le respondió el ministro.

    Y añadió: “Desde esa perspectiva, créame que tenemos que hacer rendir los recursos y vamos a dedicar un esfuerzo importante para generar empleo en la región este año. Son inversiones que tienen que ver con la conectividad, el transporte público, no es solamente un solo tema”.

    “Entiendo la estrechez fiscal que existe, pero no puede ser a costa de la región del Biobío, es una región importante”, aseguró, por su parte, la diputada Pérez.

    Luego del intercambio, los tres diputados ingresaron a la oficina de la bancada para conversar con Quiroz.

    A la salida de la reunión, Bobadilla aseguró que el ministro “se ha comprometido a que dentro de los próximos 15 días van a hacer una propuesta concreta que tenga como objetivo fundamental absorber la mano de obra desocupada en la región del Biobío, región que tiene una de las más altas cesantías del país”.

    Y agregó: “El énfasis que va a tener la propuesta del señor ministro que se ha comprometido con nosotros va a tener el foco en el desempleo en la región del Biobío y nosotros vamos a esperar que dentro de 15 días más esto se concrete en una reunión que vamos a sostener las diputadas y probablemente con el gobernador regional también que participaría de este evento”.

    La tensión entre los parlamentarios gremialistas, además, se ha dado en un contexto en que dentro de los partidos que sostienen la alianza de gobierno, es la UDI la que se ha perfilado como una de las colectividades que Quiroz tiene en más alta estima.

    De hecho, uno de los fichajes clave en el Ministerio de Hacienda ha sido el del asesor legislativo y exdiputado de la UDI, Felipe Donoso.

    Más sobre:Jorge QuirozUDILa Tercera PMMinisterio de HaciendaPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El papa León XVI visitará Argentina, Perú y Uruguay en noviembre

    Las autoridades de la Franja de Gaza elevan a más de 73.380 los muertos por los ataques de Israel

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Las ciudades costeras del mundo que se están hundiendo más rápido, por el aumento del nivel del mar

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Revolver, el salto mayúsculo de The Beatles: ¿es el mejor disco de rock de los años 60?

    Lo más leído

    1.
    José Miguel Insulza: “Bachelet ya sería secretaria general de Naciones Unidas si no fuera por la decisión del gobierno del Presidente Kast”

    José Miguel Insulza: “Bachelet ya sería secretaria general de Naciones Unidas si no fuera por la decisión del gobierno del Presidente Kast”

    2.
    Tras ofensiva UDI: INDH defiende contrato por $250 millones con productora y asegura que fue adjudicado mediante licitación pública

    Tras ofensiva UDI: INDH defiende contrato por $250 millones con productora y asegura que fue adjudicado mediante licitación pública

    3.
    “Es un día negro para los municipios de Chile”: alcaldes de oposición arremeten contra aprobación de la megarreforma y cuestionan compensación a comunas

    “Es un día negro para los municipios de Chile”: alcaldes de oposición arremeten contra aprobación de la megarreforma y cuestionan compensación a comunas

    4.
    Senado aprueba mecanismo de compensación a los municipios y megarreforma es despachada del Congreso

    Senado aprueba mecanismo de compensación a los municipios y megarreforma es despachada del Congreso

    5.
    Gobierno logra despachar a ley la megarreforma, pero guerra entre alcaldes se extenderá al Tribunal Constitucional

    Gobierno logra despachar a ley la megarreforma, pero guerra entre alcaldes se extenderá al Tribunal Constitucional

    6.
    “Esto es un chantaje inmoral”: senador Núñez (PC) arremete contra acuerdo de Quiroz con Walker y Gahona para financiar reconstrucción de Coquimbo

    “Esto es un chantaje inmoral”: senador Núñez (PC) arremete contra acuerdo de Quiroz con Walker y Gahona para financiar reconstrucción de Coquimbo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 5 de agosto: inicia el servicio con toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 5 de agosto: inicia el servicio con toda la red disponible

    Temblor hoy, miércoles 5 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 5 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Cuándo juega La Roja? Estos son los próximos partidos confirmados de la Selección Chilena

    ¿Cuándo juega La Roja? Estos son los próximos partidos confirmados de la Selección Chilena

    El papa León XVI visitará Argentina, Perú y Uruguay en noviembre
    Chile

    El papa León XVI visitará Argentina, Perú y Uruguay en noviembre

    Así funciona la red de Metro este miércoles 5 de agosto: inicia el servicio con toda la red disponible

    Temblor hoy, miércoles 5 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Expertos cuestionan crédito tributario para el financiamiento de enfermedades catastróficas aprobado en la megarreforma
    Negocios

    Expertos cuestionan crédito tributario para el financiamiento de enfermedades catastróficas aprobado en la megarreforma

    Aportes por litio a Corfo se quintuplican en el primer semestre y llegan a casi US$800 millones

    Caso Sartor: querellante afirma que los hermanos Larraín y Michael Clark arriesgan hasta 40 años de cárcel

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio
    Tendencias

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Las ciudades costeras del mundo que se están hundiendo más rápido, por el aumento del nivel del mar

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Crisis en el fútbol femenino azul: la U despide a su entrenador tras irregular campaña
    El Deportivo

    Crisis en el fútbol femenino azul: la U despide a su entrenador tras irregular campaña

    La U hace oficial a Tobías Reinhart, su nuevo refuerzo: “Hay que pelear todo”

    Alejandro Tabilo enfrentará a expupilo de Nicolás Massú en su estreno en el Masters 1000 de Montreal

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Revolver, el salto mayúsculo de The Beatles: ¿es el mejor disco de rock de los años 60?
    Cultura y entretención

    Revolver, el salto mayúsculo de The Beatles: ¿es el mejor disco de rock de los años 60?

    Maggie O’Farrell tras Hamnet: luces y sombras de Tierra, su nueva novela que ya prepara su salto al cine

    La Oreja de Van Gogh agota entradas de su primera fecha y suma segundo show en el Movistar Arena

    Las autoridades de la Franja de Gaza elevan a más de 73.380 los muertos por los ataques de Israel
    Mundo

    Las autoridades de la Franja de Gaza elevan a más de 73.380 los muertos por los ataques de Israel

    Trump advierte que el estrecho de Ormuz abrirá “muy pronto” o Irán recibirá “un golpe muy duro”

    Portugal acusa veladamente a España de incitar un “efecto llamada” por la “falta de regulación” migratoria

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”
    Paula

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”