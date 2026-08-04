El cruce de parlamentarios UDI con el ministro Quiroz: diputados solicitaron inversión para la región del Biobío

Luego de informar del ingreso del proyecto de ley de subsidios para las viviendas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tuvo un áspero cruce con tres diputados de la bancada de la Unión Democrática Independiente (UDI).

Una vez culminado el punto de prensa, la jefa de la bancada, Flor Weisse, junto al subjefe, Sergio Bobadilla, y la diputada Marlene Pérez -todos representantes de la región del Biobío- enfrentaron al jefe de la billetera fiscal para solicitarle el impulso de proyectos de inversión y recursos en general para la zona.

Esto, en un contexto en que el gobierno decidió detener la tramitación de las adjudicaciones de los proyectos de corredores de transporte público para la región, que representaba una inversión de US$ 400 millones.

La respuesta del ministro fue que iban a impulsar otras medidas de inversión y que “buena parte” de esos montos irían a la región del Biobío.

“Van a ser más efectivas”, dijo el ministro.

“Necesitamos esa reactivación de manera más rápida”, replicó Weisse, a quien no le convencía la explicación de Quiroz.

“Usted comprenderá que el país está enfrentando otras emergencias, entonces los recursos son escasos”, le respondió el ministro.

Y añadió: “Desde esa perspectiva, créame que tenemos que hacer rendir los recursos y vamos a dedicar un esfuerzo importante para generar empleo en la región este año. Son inversiones que tienen que ver con la conectividad, el transporte público, no es solamente un solo tema”.

“Entiendo la estrechez fiscal que existe, pero no puede ser a costa de la región del Biobío, es una región importante”, aseguró, por su parte, la diputada Pérez.

Luego del intercambio, los tres diputados ingresaron a la oficina de la bancada para conversar con Quiroz.

A la salida de la reunión, Bobadilla aseguró que el ministro “se ha comprometido a que dentro de los próximos 15 días van a hacer una propuesta concreta que tenga como objetivo fundamental absorber la mano de obra desocupada en la región del Biobío, región que tiene una de las más altas cesantías del país”.

Y agregó: “El énfasis que va a tener la propuesta del señor ministro que se ha comprometido con nosotros va a tener el foco en el desempleo en la región del Biobío y nosotros vamos a esperar que dentro de 15 días más esto se concrete en una reunión que vamos a sostener las diputadas y probablemente con el gobernador regional también que participaría de este evento”.

La tensión entre los parlamentarios gremialistas, además, se ha dado en un contexto en que dentro de los partidos que sostienen la alianza de gobierno, es la UDI la que se ha perfilado como una de las colectividades que Quiroz tiene en más alta estima.

De hecho, uno de los fichajes clave en el Ministerio de Hacienda ha sido el del asesor legislativo y exdiputado de la UDI, Felipe Donoso.