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    Hay dos sujetos en prisión preventiva: la indagatoria por tráfico de heroína en la ex Penitenciaría de Santiago

    La droga fue descubierta en una revisión con escáner corporal, en el marco de un trabajo desarrollado por el Foco Penitenciario de la Fiscalía Occidente. Información recibida por Denuncia Seguro fue clave para el hallazgo.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Diego Martin/Aton Chile

    Dos sujetos permanecen en prisión preventiva al ser descubiertos intentando ingresar heroína y otras drogas al Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, más conocido como la antigua Penitenciaría de Santiago.

    Tania Mora, fiscal del Foco Penitenciario de la Fiscalía Metropolitana Occidente, explicó que el pasado 23 de julio, cerca de las 15.40 horas, recibieron información del programa Denuncia Seguro, que alertó que se realizaría un ingreso de drogas al penal.

    “La Fiscalía organizó e instruyó a Gendarmería realizar diligencias en torno a poder controlar el ingreso de visitas a dicho penal, con lo cual se introdujo medidas de selección y, posteriormente, de control al interior ya del penal de dichas visitas”, detalló.

    La fiscal Mora precisó que al pasar por el escáner corporal, identificaron a dos sujetos que mantenían “en el interior de su cuerpo distintos tipos de droga, entre las que se puede mencionar es heroína, cocaína base, cocaína, marihuana y además un número importante de pastillas”.

    “Se detuvieron en flagrancia, pasando control de detención. En el control de detención se formalizaron por el delito de tráfico de drogas, quedando uno de los sujetos en prisión preventiva, mientras que el segundo, la Fiscalía tuvo que apelar a la resolución del tribunal, posteriormente revocando la resolución de este mismo y decretándose por la Corte de Santiago la medida cautelar de prisión preventiva”, indicó la persecutora.

    Se fijó un plazo de 60 días para la investigación.

    Denuncia Seguro fue clave

    El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, explicó que la información fue recibida por Denuncia Seguro un día antes del ingreso de los sujetos al penal, por lo que, al tratarse de un hecho en curso, se tomó contacto directo con el fiscal regional de la Fiscalía Occidente, Marcos Pastén, que tiene a su cargo las investigaciones vinculadas con los recintos penitenciarios.

    “Se activaron los controles con Gendarmería a raíz de la instrucción del fiscal y se detectó no solo a quienes intentaban ingresar las drogas, sino también a quienes iban a recibirlas dentro de la cárcel”, detalló.

    La autoridad destacó también que, por primera vez, se detectara un intento de ingresar heroína a una unidad penitenciaria, lo que da cuenta de la efectividad y la rapidez con la que opera Denuncia Seguro.

    “Esta semana, un llamado al *4242 fue clave para incautar dosis de fentanilo en Cerro Navia y ahora, de manera inédita, también ayudó a encontrar dosis de heroína. Esto demuestra que al contar con más y mejor información, las policías y en este caso Gendarmería pueden actuar con eficacia. Hacemos un llamado a la ciudadanía a seguir utilizando Denuncia Seguro no solo para el tráfico de drogas, sino para otros delitos de los que tengan conocimiento”, resaltó la autoridad de gobierno.

    Más sobre:PolicialPenitenciaríaFiscalía OccidenteDrogasCárcelesNarcotráficoHeroínaGonzalo GuerreroPrevención del Delito

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