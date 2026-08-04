La Oreja de Van Gogh agota entradas de su primera fecha y suma segundo show en el Movistar Arena

Con más de tres décadas de trayectoria, La Oreja de Van Gogh es una de las bandas más importantes y reconocidas del pop en español. Desde sus inicios, el grupo ha construido una carrera marcada por canciones que se han convertido en parte del repertorio esencial de varias generaciones, consolidando una conexión permanente con el público de España y Latinoamérica.

Esta nueva visita a Chile adquiere además un significado especial con el regreso de Amaia Montero, quien vuelve a reunirse con la banda después de 18 años. El reencuentro se produce en el marco de “Tantas Cosas que Contar Tour”, la undécima gira de La Oreja de Van Gogh, que comenzó el pasado 9 de mayo en Bilbao y que actualmente recorre España.

El regreso de Montero a la formación original ha generado una gran expectación entre sus seguidores y ha convertido esta gira en uno de los acontecimientos más esperados para los fanáticos del pop en español. En Chile, esa expectativa se tradujo rápidamente en la venta total de las entradas para el primer show, confirmando el vínculo que la banda mantiene con el público nacional.

De esa forma, los españoles agotaron la totalidad de las entradas para su primer concierto, programado para el viernes 26 de marzo en el Movistar Arena, y debido a la alta demanda anuncia una segunda fecha para el sábado 27 de marzo de 2027 en el mismo sitio.

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