Gatica dice que insistirá en acciones contra Crespo y arremete contra Kast: “Nuevamente demuestra no estar a la altura”

El diputado independiente de la bancada del Partido Comunista (PC) Gustavo Gatica anunció que insistirá en tribunales internacionales buscando sancionar al otrora oficial de Fuerzas Especiales de Carabineros Claudio Crespo.

Esto, tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó anular el juicio en el que se absolvió al exuniformado de la acusación que se le hizo como autor de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en la persona del actual legislador de oposición.

Gatica hizo hincapié en que la verdad jurídica acreditó que Crespo le disparó con su escopeta antidisturbios y le provocó la pérdida de la vista el viernes 8 de noviembre de 2019, en la tercera semana de protestas del llamado estallido social, en las cercanías de la plaza Baquedano.

La Corte de Apelaciones de Santiago dio fin al caso, ratificando -en un fallo unánime- lo establecido por el 4º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que invocó la Ley Nain-Retamal para justificar las acciones de Crespo en un marco de una legítima defensa.

Consultado este martes por la resolución en un punto de prensa, Gatica planteó que “parecía que este caso iba a ser complejo para encontrar la verdad, por las múltiples mentiras de Claudio Crespo, que primero dijo que no estaba en el lugar, luego culpó a otro funcionario e incluso aseguró que su armamento estaba en mal estado”.

“Sin embargo, finalmente, se encontró la verdad: él me disparó directamente al rostro, dejándome ciego”, afirmó.

En ese contexto, Gatica valoró el trabajo desarrollado por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Centro Norte, augurando que su labor para llegar a la verdad en el caso fue “formidable”.

“Parecía que la justicia iba a ser tan solo una consecuencia de esa verdad, pero no lo fue. Ahí aparece una contradicción que es difícil de entender”, lamentó el legislador.

Gatica insistió que el caso trasciende su situación personal y advirtió sobre las implicancias que tiene para el país.

“Siempre lo he dicho: este caso me excede. Se trata de la democracia, del futuro y de la sociedad que queremos construir. Todas las razones que llevaron a que no hubiera justicia hoy las tenemos que analizar, y nosotros estamos en ese camino”, sostuvo.

En esa línea, el diputado confirmó que ya está trabajando junto a especialistas para revisar posibilidades de acudir a tribunales internacionales,

“Voy a insistir en algo que dije en enero, después de la finalización del juicio. Nosotros vamos a seguir buscando justicia en tribunales internacionales. Estamos conversando con abogados y abogadas expertas en esas áreas y vamos a recorrer ese camino. Ahora se ve lejano en el horizonte; a veces se ve oscuro, pero vamos a seguir avanzando”, señaló.

Asimismo, en el ámbito nacional, explicó que aún existe una alternativa judicial en evaluación.

“En Chile queda un mecanismo que se llama recurso de queja, que se presenta ante la Corte Suprema. Estamos evaluando con los abogados cuál es la acción que corresponde seguir. Sin duda, tenemos en el horizonte la justicia internacional, que creo que es el camino en este tipo de casos. Son procesos muy largos, así que tenemos que estar preparados”, indicó.

Por otro lado, el diputado rechazó las declaraciones que hizo el Presidente José Antonio Kast tras conocerse la resolución en favor del hombre que le disparó.

En una publicación en X, el Presidente José Antonio Kast aseguró que la justicia, en este caso, habló “fuerte y claro” y resaltó que Crespo actuó en “legítima defensa”.

“Me parece que el Presidente nuevamente demuestra no estar a la altura de su cargo. Se le olvida que gobierna para todos los chilenos, incluyéndome. Acá no hay nada que celebrar. Pareciera que nuevamente se vuelve un activista de ultraderecha, atrincherado, que busca hacer distinción entre amigos y enemigos, entre los buenos y los malos, olvidándose nuevamente de que es el Presidente que gobierna a todos en este país”, expresó.