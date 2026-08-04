Latam Airlines reporta caída en sus ganancias trimestrales ante fuerte alza en costo de combustibles

El fuerte incremento en el precio de los combustibles generado por el conflicto en Medio Oriente impactó los resultados trimestrales de Latam Airlines. Si bien la compañía cerró el segundo trimestre con ganancias de US$125,2 millones, estas fueron 48,2% inferiores a las de igual periodo de 2025.

En un comunicado la aerolínea señaló que sus resultados se dieron en un trimestre especialmente desafiante en materia del precio de combustible. Precisó que los costos asociados a este ítem llegaron a US$1.712 millones, 93,1% más que en el mismo lapso del año pasado, mientras que el valor pagado, incluyendo coberturas, aumentó 81,3%.

Sin embargo, Latam alcanzó ingresos por US$4.183 millones en el segundo trimestre, un 28% más respecto de abril-junio de 2025.

A su vez, transportó 21,1 millones de pasajeros y elevó su capacidad consolidada en 8,9%. Mientras el segmento internacional creció 11,8%, la capacidad doméstica de Latam Airlines Brasil aumentó 5,7% y las operaciones domésticas de las filiales de Chile, Colombia, Ecuador y Perú crecieron 5,3%. El factor de ocupación se ubicó en 81,8%.

“Los resultados del segundo trimestre demuestran la solidez estructural del grupo así como la propuesta de valor para los clientes y su capacidad para desenvolverse en un entorno volátil e incierto”, dijo Ricardo Bottas, CFO de Latam Airlines.

El ejecutivo agregó que “el grupo mantiene su firme compromiso con la ejecución disciplinada de una estrategia de crecimiento rentable. El modelo de negocios diversificado de Latam —que cuenta con ingresos del segmento premium, negocios integrados de carga y fidelización, y solidez financiera— proporcionó la base para mantener la rentabilidad incluso durante un trimestre estacionalmente más débil y bajo presiones sin precedentes sobre los precios de combustible con fuerte impacto sobre los costos del grupo”.

La compañía añadió que Latam Pass alcanzó 56 millones de miembros, lo que permitió que el 67% de los ingresos de pasajeros fuera generado por dicho programa de pasajero frecuente.

Proyecciones 2026

Latam también actualizó sus perspectivas para 2026. “Considerando la información recopilada durante el último trimestre y una mayor visibilidad sobre el desempeño esperado, Latam reincorpora la totalidad de los parámetros de guidance, incluyendo capacidad e ingresos”, afirmó Bottas.

Así, la aerolínea espera anotar un crecimiento de entre 9% y 10% en términos de capacidad comparado con el año anterior. También un Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) ajustado de entre US$4.100 millones y US$4.400 millones, una liquidez al cierre del año igual o superior a US$4.700 millones y un apalancamiento neto ajustado igual o inferior a 1,6 veces.

En mayo Latam había estimado un Ebitda anual ajustado de entre US$3.800 millones y US$4.200 millones, desde los US$4.200-US$4.600 millones previstos anteriormente, con lo que ahora la aerolínea vuelve a una cifra cercana a sus proyecciones iniciales de diciembre de 2025.

“La actualización considera un escenario de combustible más favorable hacia el cierre del año relativo al guidance anterior y refleja la ejecución consistente de Latam y resiliencia de su modelo de negocio”, precisó la empresa.

Acumulado del primer semestre

En cuanto a las cifras acumuladas, tras la mejora en los resultados del primer trimestre la aerolínea cerró los primeros seis meses del año con ganancias de US$701,2 millones, lo que representó un aumento de 17,5% frente al mismo periodo de 2025.

Los ingresos operacionales aumentaron 24,6% con respecto a los seis primeros meses del ejercicio anterior, alcanzando a US$8.333 millones.

“Este aumento se debe en gran medida a un incremento de 26,1% en los ingresos de pasajeros, además de un 12,8% de mayores ingresos de carga, por su parte los otros ingresos muestran una variación positiva de 31,7%”, dijo la compañía en su reporte de resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Los ingresos de pasajeros subieron a US$7.274 millones, impulsados por el aumento de 9,9% en la demanda medida en RPK y un 14,8% en el yield, el factor de ocupación muestra un crecimiento de 0,2 puntos porcentuales sobre el primer semestre de 2025, alcanzando un 83,6%.

Al 30 de junio de 2026, los ingresos de carga alcanzaron a US$929,4 millones, explicados principalmente por un crecimiento de 3% en el tráfico medido en RTK y un aumento del 9,4% en el yield.

En tanto, los costos operacionales llegaron a US$7.303,7 millones, un aumento de 28,1% en comparación con el primer semestre de 2025. Adicionalmente, el costo unitario por ASK se incrementó en 16,9%.