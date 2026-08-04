Garmin: entrena con la tecnología que te ayuda a ir más lejos

Más que un reloj deportivo

La tecnología deportiva ha cambiado la forma de entrenar. Hoy ya no basta con medir el tiempo o la distancia: conocer variables como la frecuencia cardíaca, la recuperación, la carga de entrenamiento o la potencia permite entender mejor el rendimiento y avanzar de forma más inteligente.

Ese es el propósito de Garmin: transformar los datos en información útil para ayudarte a cumplir tus objetivos, sin importar si recién comienzas o entrenas regularmente.

Un ecosistema para cada deporte

Garmin ofrece una amplia gama de dispositivos diseñados para distintas disciplinas, desde relojes deportivos Forerunner para running y triatlón hasta la familia fēnix para quienes combinan deporte y actividades outdoor.

Su ecosistema también incluye ciclocomputadores Edge, sensores de frecuencia cardíaca, potenciómetros, equipos para entrenamiento indoor y la plataforma Garmin Connect, donde toda la información se integra para seguir tu evolución y analizar cada entrenamiento desde un solo lugar.

Beneficio exclusivo para socios LT

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Equípate para tu próximo desafío

Ya sea que tu meta sea correr tu primera carrera, preparar un triatlón, salir a pedalear o explorar nuevos senderos, Garmin cuenta con la tecnología para acompañarte en cada entrenamiento. Aprovecha este beneficio exclusivo para socios de La Tercera y descubre una selección de productos con precios preferenciales.

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