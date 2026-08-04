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    LT Beneficios

    Garmin: entrena con la tecnología que te ayuda a ir más lejos

    Ya sea que corras, pedalees, nades o disfrutes del trekking, Garmin pone a tu alcance un ecosistema de dispositivos inteligentes para entrenar con mayor precisión. Además, los socios de La Tercera acceden a un descuento adicional sobre productos seleccionados utilizando el código exclusivo disponible al final de esta nota.

     

    Más que un reloj deportivo

    La tecnología deportiva ha cambiado la forma de entrenar. Hoy ya no basta con medir el tiempo o la distancia: conocer variables como la frecuencia cardíaca, la recuperación, la carga de entrenamiento o la potencia permite entender mejor el rendimiento y avanzar de forma más inteligente.

    Ese es el propósito de Garmin: transformar los datos en información útil para ayudarte a cumplir tus objetivos, sin importar si recién comienzas o entrenas regularmente.

    Un ecosistema para cada deporte

    Garmin ofrece una amplia gama de dispositivos diseñados para distintas disciplinas, desde relojes deportivos Forerunner para running y triatlón hasta la familia fēnix para quienes combinan deporte y actividades outdoor.

    Su ecosistema también incluye ciclocomputadores Edge, sensores de frecuencia cardíaca, potenciómetros, equipos para entrenamiento indoor y la plataforma Garmin Connect, donde toda la información se integra para seguir tu evolución y analizar cada entrenamiento desde un solo lugar.

    Beneficio exclusivo para socios LT

    Los suscriptores de La Tercera pueden acceder a un descuento adicional sobre los precios publicados en una selección de productos Garmin.

    Para obtener el beneficio:

    • Ingresa a la colección exclusiva para socios de La Tercera.
    • Selecciona el producto que deseas comprar.
    • Ingresa el código exclusivo disponible al final de esta nota en este link.
    • Beneficio válido solo hasta el 24 de agosto.

    👉 El beneficio aplica únicamente sobre los productos disponibles en la colección exclusiva de la campaña.

    Equípate para tu próximo desafío

    Ya sea que tu meta sea correr tu primera carrera, preparar un triatlón, salir a pedalear o explorar nuevos senderos, Garmin cuenta con la tecnología para acompañarte en cada entrenamiento. Aprovecha este beneficio exclusivo para socios de La Tercera y descubre una selección de productos con precios preferenciales.

    Ingresa el RUT de suscriptor vigente para activar el código de descuento:

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