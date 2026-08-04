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    Venta de vehículos nuevos cae en julio y ANAC lo explica por las lluvias

    El mercado de vehículos livianos y medianos registró su segunda caída en lo que va de año, pero la ANAC lo atribuyó a algo circunstancial.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El mercado de vehículos livianos y medianos en julio registró una baja frente al mismo mes del año pasado, según informó la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).

    Según ANAC la razón de la caída en la venta de vehículos se explicó por las recientes lluvias a lo largo del país. En su informe de julio, la Anac comentó que la “contracción estuvo directamente relacionada con los frentes de mal tiempo y sistemas frontales”.

    “Así, el impacto se observó tanto en regiones del norte como del sur del país, identificando caídas en las regiones de Atacama y hasta el Maule durante el último mes, al igual que la Araucanía, Los Ríos y Aysén”, dijo en su informe.

    ANAC atribuyó el efecto de las lluvias porque, según el gremio, “los temporales redujeron los desplazamientos y alteraron el normal funcionamiento de diversas actividades comerciales, lo que incidió en las visitas a las salas de venta y postergó el cierre de operaciones del sector”.

    En detalle, 24.722 unidades de vehículos livianos y medianos nuevos se vendieron durante julio de este 2026, una caída de un 8,1% frente a los vehículos comercializados durante julio del 2025. El peor julio antes de este fue el de 2023 con 23.051 unidades vendidas.

    Además, el dato de julio representa la segunda caída en lo que va de año. La primera fue en el arranque del 2026 con 25.301 unidades vendidas, lo que significó una caída de 2,1% frente al enero de 2025.

    Sin embargo, con los datos recabados por ANAC desde el Registro de Vehículos Motorizados (RVM), dependiente del Servicio de Registro Civil e Identificación, la ANAC valora el acumulado del año: “Pese al desempeño mensual, el mercado mantiene un balance acumulado positivo en lo que va del año”.

    Entre enero y julio se suman 178.296 unidades nuevas comercializadas, lo que equivale a un crecimiento de 3,3% frente a las 172.537 unidades registradas durante el mismo período del año anterior.

    Ante este contexto, el gremio mantiene sus proyecciones para el año.

    “Dado su carácter extraordinario y acotado, la disminución de julio debe entenderse como un efecto coyuntural que, por ahora, no modifica la trayectoria positiva registrada por el mercado durante 2026, reflejada en un crecimiento acumulado de 3,3%; y tampoco afecta las proyecciones de cierre del año, situadas en torno a 320 mil unidades”, agregó.

    SUV a la cabeza y desempeño por región

    En el análisis por segmentos, los SUV mantuvieron el mayor volumen de comercializaciones durante julio, con 13.580 unidades, aunque registraron una disminución de 5,3% frente al mismo mes de 2025.

    Por su parte, las camionetas pick-up sumaron 5.134 unidades vendidas en julio, con una caída de 8,9% en doce meses, mientras que los vehículos de pasajeros alcanzaron 3.963 unidades y retrocedieron un 11%.

    Finalmente, los vehículos comerciales totalizaron 2.045 unidades en el séptimo mes del año, con una contracción de 17,7% versus julio del año pasado.

    En el análisis regional, las ventas durante julio y en doce meses disminuyeron un 15,2% en Atacama; 11,3% en Coquimbo; y 9,9% en la Región Metropolitana.

    Las mayores caídas del país en este mes se registraron en Los Ríos (-23,3%), Aysén (-22%) y O’Higgins (-19,2%). En contraste, las comercializaciones aumentaron 11,9% en Biobío; 6,2% en Los Lagos; y 5,6% en Tarapacá, en comparación con julio del año anterior.

    Camiones y buses

    El mercado de buses comercializó 73 unidades durante julio, lo que representó una caída de 79,7% en comparación con las 360 unidades registradas en el mismo mes de 2025.

    “Este resultado estuvo influido por una base de comparación particularmente alta y por la volatilidad propia de este mercado, cuyo desempeño mensual depende, en gran medida, de la programación y materialización de entregas de flotas”, explicó la ANAC.

    Mientras que entre enero y julio se comercializaron 623 buses nuevos, cifra que significó una disminución acumulada de 63,4%, frente a las 1.701 unidades registradas durante igual período del año anterior.

    La ANAC también reportó que “a diferencia de los mercados de vehículos livianos y medianos y de buses, el mercado de camiones registró un crecimiento durante julio”.

    En julio se comercializaron 1.051 camiones nuevos, equivalentes a un aumento de 3% en comparación con las 1.020 unidades vendidas en julio de 2025.

    “Este resultado permitió moderar la contracción acumulada y reflejó una mejora en el desempeño mensual de este mercado”, dijo ANAC.

    De esta forma, las ventas de camiones alcanzaron 6.776 unidades entre enero y julio, con una disminución de 4%, frente a las 7.062 unidades comercializadas durante el mismo período del año anterior.

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