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    Las Diablas se ilusionan de cara a su segundo Mundial: “El grupo está abierto para pasar a un Top 8″

    La histórica delantera Manuela Urroz y Andrés de Witt, presidente de la Federación de Hockey sobre Césped analizaron los pormenores del camino a la cita planetaria que comienza el 15 de agosto.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Las Diablas palpitan su estreno en el Mundial.

    Las Diablas Mundialistas. Así se llama el especial de El Deportivo junto a AFP Cuprum y Banco Santander, donde la delantera Manuela Urroz y Andrés de Witt, presidente de la Federación de Hockey sobre Césped, analizaron el proceso que llevó a la Selección a su segunda cita planetaria en la historia, la segunda consecutiva.

    “Creo que los últimos meses de proceso en miras a la clasificación al Mundial, que era nuestro objetivo, fue una preparación muy intensa. La prioridad número uno de las jugadoras, del staff y del hockey chileno era que Chile estuviera en ese Mundial. Y terminamos haciendo un gran torneo, invictas, en casa”, recordó la jugadora.

    Por su parte, el timonel destacó la importancia de la infraestructura propia, como el Centro de Entrenamiento y Competencias Claudia Schüler del Estadio Nacional, escenario clave para lograr el boleto al Mundial, que comienza el 15 de agosto.

    “Hemos sido un ejemplo para el hockey internacional. El año pasado nos dieron el reconocimiento a ser el mejor anfitrión del mundo en eventos internacionales de toda la FIH. Fue una apuesta económica no menor, nos tiramos a la piscina con los números y gracias a Dios nos apoyaron los sponsors, el IND y el Ministerio, en una cooperación público-privada que dio buenos réditos”, destacó.

    “Soñar con un Mundial adulto es absolutamente posible. Si un qualifier nos costó 350 mil dólares, un Mundial seguramente nos va a salir 4 millones de dólares por el derecho de hacerlo. Eso son palabras mayores, pero de que podemos hacerlo, podemos hacerlo. Aunque para eso tenemos que alinearnos, tener un equipo muy profesional y un proyecto a largo plazo tanto en el mundo privado como público”, destacó.

    Rivales y metas

    Con respecto al grupo, donde Chile enfrentará al favorito Países Bajos (15 de agosto), y también a Japón (17) y Australia (19), rivales en los Qualifiers de Santiago, Manuela Urroz manifestó su incredulidad tras el sorteo. “Cuando fue el sorteo quedamos todas sorpendidas, porque nos tocó Australia y Japón de nuevo”, reveló.

    En ese contexto, a pesar de vencer a ambos rivales en Chile, la figura de las Diablas llama a no confiarse: “Debemos ser muy responsables porque los equipos cambian y no podemos quedarnos con lo que quedó en Santiago. Hemos trabajado para seguir creciendo y vamos a enfrentar a rivales que nos van a querer ganar. El grupo está abierto para pasar a un Top 8, que sería histórico para Chile”.

    Si bien el Mundial es una instancia máxima, la Selección tiene la deuda pendiente de clasificar por primera vez a los Juegos Olímpicos, después de haber estado bastante cerca en los últimos dos ciclos. “Desde que llegó este staff, también es uno de los objetivos principales. Es el lugar donde el hockey chileno no ha llegado y es algo que nos desvive todos los días”, reconoció Urroz.

    “Hay un nivel de ansiedad, de tensión en el buen sentido que nos desafía todos los días. Eso es a lo que se refiere la Manu, a estar siendo tensionado para hacer las cosas mejor y para creer que es posible. Nosotros hemos demostrado que es posible. No hay nada que nos limite”, complementó De Witt.

    Más sobre:Diablas MundialistasHockey sobre CéspedDiablasManuela UrrozAndrés de Witt

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