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    Con un aforo de 42 mil hinchas: los detalles de la masiva bienvenida que Colo Colo le prepara a Vozinha

    Los albos alistan un multitudinario acto en el Monumental (19 horas) para darle la bienvenida al mediático arquero de Cabo Verde. En un principio, el club envió una propuesta a la delegación presidencial con la venta de tickets a los fanáticos pero, con el correr de las horas, desistió del cobro.

    Por 
    Matías Parker
     
    Carlos González Lucay
    Vozinha, a su llegada a Chile. Foto: Photosport. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Colo Colo busca capitalizar de todas las formas el bombástico fichaje de Vozinha, el mediático arquero mundialista de Cabo Verde. El futbolista de 40 años arribó a Chile el domingo y fue recibido por una multitud en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

    “Estoy muy feliz de estar aquí, es un honor representar a Colo Colo”, dijo en español, a su llegada al país. “Quiero agradecer el cariño y paciencia de los hinchas. Nos vemos pronto en el Monumental”, añadió en medio del tumulto de micrófonos que lo aguardaban.

    Tomando en cuenta la locura desatada por su nueva figura, el Cacique prepara un acto multitudinario en el estadio Monumental para este miércoles, a partir de las 19.30. Para ello, Blanco y Negro inició los trámites ante la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana con el fin de autorizar el evento.

    El club entregó una propuesta a la entidad encabezada por Germán Codina, donde se solicita un aforo de 42 mil espectadores, el máximo permitido para el recinto de Macul.

    La idea es que el acto sea catalogado como si fuese un partido Clase B, aunque, claro, esta vez no hay un rival al frente ni mucho menos hinchada visitante. ¿Qué significa esta calificación? Que no estar permitidos los fuegos artificiales y debe realizar una revisión de los elementos de animación para dicha cita. En un principio, el club estudiaba la posibilidad de cobrar por las entradas. Incluso, la propuesta a la delegación presidencial contemplaba este este ítem. Sin embargo, se terminó decidiendo no comercializar los tickets. Blanco y Negro asumirá los costos, pero las entradas sí se realizarán a través de una ticketera, con Registro Nacional del Hincha.

    De cumplir con todos los requisitos exigidos por la autoridad, incluidos una importante cantidad de guardias, la venta de estos boletos debiese comenzar durante la jornada de este martes.

    Este mismo día, está programada la presentación para los medios de comunicación. La convocatoria es a partir de las 12.30. Debido a la alta demanda de periodistas, Colo Colo debió recurrir a un sistema de acreditación para dicha conferencia de prensa. De hecho, el área de comunicaciones del club ha recibido solicitudes desde diversos lugares del mundo.

    Contrato firmado

    Diez días después de que Aníbal Mosa anunciara su fichaje, Vozinha se convirtió la tarde de este lunes en jugador de Colo Colo, luego de firmar su contrato con los albos por seis meses, prorrogable hasta diciembre de 2027.

    El experimentado portero viene de ser elegido en el Once Ideal de la FIFA gracias a sus notables actuaciones en el Mundial. Antes de eso, había quedado sin club después de su paso por el Chaves de la segunda división portuguesa, por lo que se encontraba como jugador libre. En ese sentido, esa condición favoreció bastante la negociación.

    Aparte de la variable futbolística, desde del punto del marketing el deportista se transformó en una marca por sí solo. Así, pasó de tener 60 mil seguidores en sus redes sociales a bordear los 30 millones, luego de que se conociera su historia tras ser la figura en el debut ante España (0-0), lo que llamó la atención de todo el mundo.

    Luego de su llegada a Chile, la noche del domingo, Vozinha se dirigió a la Clínica Meds de Lo Barnechea la mañana del lunes para someterse a los exámenes médicos de rigor. Una vez cumplido este requisito sin mayores inconvenientes, quedó en condiciones de firmar su contrato con Colo Colo.

    El trámite se llevó a cabo en el Estadio Monumental, donde se reunió con Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, y con Daniel Morón, gerente deportivo de la concesionaria. Ahí posó para la foto en las oficinas del recinto de Macul, una vez firmado el documento que lo liga a la institución popular.

    Asimismo, cada paso del portero es informado por las redes sociales de Colo Colo en tres idiomas: español, portugués e inglés, con el objetivo de llegar a todas las audiencias internacionales que siguen al afamado arquero.

    Más sobre:Colo ColoVozinhaMundial 2026Aníbal MosaCabo VerdeEstadio MonumentalDelegación Presidencial

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