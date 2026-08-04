Ignacio Briones pone paños fríos al Imacec y advierte que lo relevante es si el crecimiento puede salir del “mediocre” 2%

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, puso paños fríos al último Imacec, el cual mostró un alza de 2,4% en junio, poniendo fin a una racha de cinco caídas mensuales de la economía y evitando la temida recesión técnica.

El economista dijo que una mirada más global sobre la economía está en el crecimiento tendencial a largo plazo, el cual no logra salir del 2% desde hace una década.

“En dos años vamos a estar promediando el mismo 2% mediocre que llevamos arrastrando más de diez años, la gran pregunta es si de manera tendencial somos capaces de salir de ese 2% ” afirmó.

En conversación con Radio Duna señaló que para cumplir con las nuevas expectativas de crecimiento en torno al 1,5% los meses restantes del año se debería alcanzar un crecimiento del 3% “tomando en cuenta que este primer semestre crecimos cero”.

Trabajo Foto: Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

De cualquier forma, el ministro de Sebastián Piñera espera que las cifras para el segundo semestre sean “mucho mejores”, en parte porque ahora existe un mejor punto de partida, pero también porque “la base de comparación del año pasado es menos exigente”.

Otro aspecto valorado por Briones es el proyecto de megarreforma en la medida que “apalanque la inversión y el crecimiento”, aunque a su juicio se quedó corta en materia de permisos y, según él, constituye más un punto de partida que una reforma estructural.

“Esto agrega medio punto de crecimiento anual en promedio, o sea, del 2% vamos a pasar al 2,5%, que no es para nada poco, lo celebro. Pero para llegar al 3,5%, 4%, nos falta harto ”, dijo el presidente de Horizontal.

Adaptabilidad laboral

En esta línea, el presidente de Horizontal también fue consultado por el eventual efecto que medidas como la Ley de 40 horas, Ley Karin y el aumento de las cotizaciones previsionales, habrían tenido sobre la disminución de puestos de trabajo.

Ante esto, Briones aseguró que cabría cuestionar si estas medidas “son las correctas en un mundo tan cambiante tecnológicamente”. Esto porque a las normativas laborales se le suman proyectos de inversión en energía y minería para la automatización de procesos hasta ahora ejecutados por personas.

“El mercado laboral es un sistema, si el sistema no se adapta a las reglas al entorno cambiante, muere, y la muerte en el sistema laboral se llama desempleo, o se llama informalidad”, dijo.

Con esto reafirmó la necesidad de actualizar la normativa laboral, especialmente en materia de “adaptabilidad de contratos”.

Sobre esto mismo puntualizó que, aunque existe un sector de la izquierda que considera estas medidas como precarización, no hay “mayor precarización que no tener pega, o ser informal”, por lo que llamó a desideologizar la discusión.