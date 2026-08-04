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    ¿Qué es lo que pasa con Ariana Grande? El complejo momento de la estrella que anunció su retiro temporal

    La artista, una de las figuras más importantes en el pop, sorprendió con el anuncio de un retiro temporal de la vida pública en septiembre, una vez que termine su actual gira Eternal Sunshine Tour. Una decisión que justificó la noche del lunes durante un show en Chicago. "Los seres humanos necesitamos un respiro", señaló.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    En la letra de Hate that I made you love me, el pegajoso primer single promocional de su nuevo disco, Petal, Ariana Grande no se va con rodeos. “Yo odio haberte hecho amarme/Perdón si me convertí en tu tipo/Porque apenas lo intenté”.

    La cantante y actriz de 33 años, uno de los nombres más populares en el pop global, parece molesta. Al menos eso ha dejado entrever con su última decisión. Acaba de anunciar un retiro temporal de la vida pública una vez que termine su actual gira Eternal Sunshine Tour. Se arguye como motivo el constante “escrutinio público”.

    “Ariana se alejará temporalmente de la vida pública una vez que finalice la gira Eternal Sunshine Tour”, declaró el pasado domingo, un portavoz de la artista en un comunicado publicado por la revista People.

    Ariana Grande

    “Tiene muchas ganas de terminar la gira y concluirla por todo lo alto, tanto en salud como en felicidad, para luego tomarse un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas, que han dado lugar a un escrutinio público constante e interminable”.

    La decisión implica que la cantante cumplirá sus últimas fechas, las que extienden hasta el 1 de septiembre, cuando termine una serie de 10 shows en el 02 de Londres. También dejará la producción del musical Sunday in the Park with George, en el Barbican de Londres en que compartía roles con Jonathan Bailey.

    La noticia causó revuelo. Por ello, el lunes 3 de agosto por la noche, durante el primero de sus 3 shows en Chicago, la artista se refirió a la decisión. “A veces, cuando sale una historia que no viene directamente de mí, las cosas se exageran un poco”, comentó, claramente con la intención de establecer su punto de vista.

    “El anuncio de ayer no fue una reacción impulsiva”, explicó. “Es algo que ya había decidido. Es un plan que elaboré discretamente hace mucho tiempo, y es una decisión tomada con plena convicción y seguridad".

    La decisión de la oriunda de Florida coincide con el lanzamiento del videoclip de Petal, el que ha desatado controversias por la apariencia de la cantante, quien luce extremadamente delgada. Además, en el videoclip carga con una motosierra contra un grupo de críticos y en la letra parece hablar precisamente los constantes escrutinios, a lo que se hizo referencia como motivo para la retirada.

    “Intento sentir algo por lo que valga la pena llorar/Dicen que el artista necesita lágrimas para escribir más/Porque todas mis historias favoritas terminan en algún tipo de catástrofe/Pero no necesito que alguien me salve”, canta.

    En otro corte del disco, Like I Do, va algo más lejos y en una de sus líneas lanza una idea que se puede leer como una indirecta hacia los medios sensasionalistas y las constantes notas sobre su apariencia y su peso: “Tengo cosas que decir, eso me mantiene bien alimentada”.

    Precisamente, sobre este último punto la cantante se explayó en el escenario. “Escuché que mis fans estaban preocupados porque la negatividad estaba arruinando las cosas para mí, pero debo decir que es todo lo contrario", afirmó.

    “Nada se ha arruinado. Varias cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. A veces es necesario establecer límites”, agregó. “Los seres humanos necesitamos un respiro. Y además, esta puede ser, y seguirá siendo, la mejor experiencia de mi vida profesional y creativa”.

    Ariana Grande

    Ariana cerró comentando que prefiere quedarse con la experiencia de haber lanzado un nuevo disco y cerrar con una gira y “el resto de esa mierda no me corresponde cargar con ella, así que no la cargo”.

    Esa expresión, es la que de alguna forma cruza a su nuevo disco, el que ha generado críticas mixtas, pero hay una coincidencia es que de lo más oscuro que ha presentado en su carrera.

    Petal es un álbum de ira contenida, controlada y mesurada; no hay arrebatos de ira”, detalla la reseña de The Guardian. “Quizás sea porque Grande está repitiendo temas recurrentes —no es la primera vez que disecciona la fama, el romance o la autoestima en su música— que suena insensible, cansada de pisar el mismo terreno. O quizás sea porque expresar la ira en público es un nuevo reto para ella”.

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