La disputa se traslada al Congreso: batallón de alcaldes asiste a votación clave por eximición de contribuciones

Al cierre de esta edición, casi una veintena de alcaldes iban camino a Valparaíso a la sede del Congreso Nacional para presenciar la votación del Senado de las 16:00 horas con el último artículo pendiente de la megarreforma: la compensación del Estado al dinero que dejarán de recaudar los municipios con la exención de contribuciones a adultos mayores . Los alcaldes de izquierda y derecha se encuentran completamente divididos por el tema, al punto que el despliegue que harán en la sede del legislativo será por separado.

Por un lado están los alcaldes oposición, que son quienes más ruido han hecho durante el último tiempo. En el Parlamento participará una delegación de 12 jefes comunales: Karina Delfino (Quinta Normal), Tomás Vodanovic (Maipú), Fares Jadue (Recoleta), Joel Olmos (La Cisterna), Javiera Reyes (Lo Espejo), Mauro Tamayo (Cerro Navia), Carla Amtmann (Valdivia), Paulina Bobadilla (Quilicura), Manuel Zúñiga (El Bosque) y Maximiliano Ríos (Lo Prado). Luis Astudillo (Pedro Aguirre Cerda) estaba por confirmar.

El hemiciclo del Senado. Foto: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

Mientras, por el lado de la derecha irá el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, además de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic y la alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme. También estará la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, el alcalde de Chonchi, Fernando Oyarzún, y el alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González.

El despliegue de los alcaldes además se da en un contexto en que ambos bloques han buscado hacer una medición de fuerzas. Por un lado un grupo de 104 alcaldes de izquierda suscribió una carta para pedir que la compensación de los US$ 70 millones que vendrá de parte del Estado entre directamente al Fondo Común Municipal (FCM) -glosa de platas de las comunas con más recursos a las más vulnerables- y de esta manera sea distribuido más equitativamente.

Mientras, los alcaldes de derecha critican esa fórmula y apoyan que se les compense la misma cantidad de dinero que pierden con la exención de contribuciones. En respuesta mandaron una carta con 162 respaldos a la fórmula de Hacienda, y durante la mañana de este martes continuaban gestionando firmas, aumentando a 171 jefes comunales.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS).

La idea de la derecha era justamente presentar mayores apoyos que la izquierda. Con todo, la puesta en escena involucraba también reuniones previas de los alcaldes con los senadores antes de que partiera la sesión.

El diagnóstico era pesimista para la izquierda, que apostaba a que la compensación se cayera y ello obligara a volver a negociar dadas las intenciones del gobierno de reponer el financiamiento vía Ley de Presupuesto en caso de un fracaso. La derecha apuesta a que el último artículo se apruebe, dada la apertura del senador que estaba en duda Gustavo Sanhueza (UDI) y las gestiones que se han hecho para convencer a otro con reparos: Matías Walker.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

Con todo, los alcaldes son conscientes de que a esta altura la suerte ya está echada y que es difícil cambiar un voto en la antesala del hemiciclo. De todas maneras la oposición espera hacer el punto político de acusar que la reforma no promueve la equidad territorial, acusando que la compensación para comunas con más recursos -como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea- será financiada vía impuestos generales y las arcas fiscales de toda la nación, a diferencia de antes, cuando estas platas venían de los contribuyentes de los con más recursos que residen en esos territorios.

En la derecha, en tanto, la alcaldesa de Las Condes ha aspirado a tener un rol protagónico dado que su comuna es la que más plata dejaría de tener sin compensación: $13 mil millones al año. La jefa comunal ha sido enfática en acusar a la izquierda de faltar a la verdad, argumentando que su comuna no recibirá más dinero, sino que solo lo que perderá por la exención de las contribuciones.

La visita al Congreso Nacional también será una instancia en la que los alcaldes tanto de izquierda como de derecha se verán las caras e intentar sentarse a conversar con miras a los pasos que vienen.