171 alcaldes respaldan compensación a municipios y llaman al Senado a aprobar la megarreforma

Ad portas de la votación de la megarreforma en el Congreso Nacional, 171 alcaldes han suscrito una declaración pública en la que expresan su apoyo a la aprobación de la iniciativa legislativa y al mecanismo de compensación que propone para los comunas del país.

Al respecto, los jefes comunales destacaron el acuerdo alcanzado, el cual indican, permite resguardar los ingresos municipales.

“Pedimos al Senado, aprobar la propuesta de compensación del 100% de los recursos para las 345 comunas del país, donde tanto los ingresos directos como los que se reciben a través del fondo común municipal se mantienen intactos”, señalaron en la declaración

Asimismo, los alcaldes también rechazaron las críticas formuladas por otros jefes comunales respecto al acuerdo alcanzado.

“Los compromisos se cumplen, siempre”, señalaron. “Las trincheras políticas afectan al municipalismo mientras rentabilizan agendas políticas e ideológicas y nos hacen perder de vista lo importante: los municipios existimos para servir y dar respuesta concretas, eficientes y permanentes a quienes servimos, nuestros vecinos”.

Junto con esto, los alcaldes hicieron un llamado a trabajar unidos, “recordando siempre que la AChM actúa en función de los 345 municipios de Chile, como un solo país”, apuntando a su vez que se refiere una reforma del Fondo Común Municipal.

“Hoy es imperioso avanzar hacia una Modernización del Fondo Común Municipal que haga más eficiente, justo y solidario el sistema de financiamiento municipal.Junto con ello, es necesario avanzar hacia metodologías modernas de recaudación a través de una nueva Ley de Rentas III, reducir la burocracia en la relación entre municipios, Estado y ciudadanos, y dar un paso decidido en materia de transparencia y probidad”, añadieron.

La declaración tiene la firma de los siguientes alcaldes:

1. Catalina San Martin, Alcaldesa Las Condes

2. Felipe Alessandri, Alcalde Lo Barnechea

3. Isabel Valenzuela, Alcaldesa de Colina

4. Claudia Adasme, Alcaldesa de Papudo

5. Mario Desbordes, Alcalde de Santiago

6. Gustavo Alessandri, Alcalde Zapallar

7. Juan Pablo Olave, Alcalde Isla de Maipo

8. Miguel Araya, Alcalde Buin

9. Manuel Rivera, Alcalde Los Andes

10. Américo Guajardo, Alcalde Rio Claro

11. Carlos Valenzuela, Alcalde Constitución

12. Marco Antonio González, Alcalde Algarrobo

13. Eduardo Espinoza, Alcalde Macul

14. Alicia Villar, Alcaldesa Purranque

15. Carolina Corti, Alcaldesa Quilpué

16. George Bordachar , Alcalde Curicó

17. Claudio Radonich , Alcalde Punta Arenas

18. Fernando Alcántara, Alcalde Curepto

19. Jonathan Norambuena, Alcalde Yerbas Buenas

20. Marco Silva, Alcalde Calbuco

21. María Jimena Núñez, Alcaldesa Puyehue

22. Rodrigo Contreras, Alcalde Paine

23. Javier Arismendi , Alcalde Frutillar

24. Jaime Bellolio, Alcalde Providencia

25. Paula Garate , Alcaldesa Melipilla

26. Luciano Valenzuela, Alcalde Limache

27. Lily Silva, Alcaldesa Cartagena

28. Víctor Fritz, Alcalde Los Lagos

29. María Elena Ojeda, Alcaldesa Puerto Octay

30. Manuel Devia, Alcalde San Pedro ​​​​​​​

31. Jorge Muñoz, Alcalde Cauquenes

32. Camila Merino , Alcaldesa Vitacura

33. Fernando Rodríguez, Alcalde Santo Domingo

34. Anahí Cárdenas, Alcaldesa Torres del Paine

35. Eduardo Redlich, Alcalde Quirihue

36. Maximiliano Luksic, Alcalde Huechuraba

37. Mario Meza , Alcalde Linares

38. Renan Cabezas, Alcalde El Carmen

39. Iván Infante, Alcalde Pica

40. Héctor Muñoz, Alcalde Concepción

41. Rodrigo Martínez, Alcalde Casablanca

42. Pablo Vegas, Alcalde Los Álamos

43. Adriana Rivera, Alcaldesa Sierra Gorda

44. Rodrigo Palominos Alcalde Litueche

45. Rodrigo Wainraihgt, Alcalde Puerto Montt

46. Cristian Oses, Alcalde Santa Barbara

47. Marcela Tiznado, Alcaldesa Lebu

48. Daniela Norambuena, Alcaldesa La Serena

49. Marta Carvajal, Alcaldesa Combarbalá

50. Sebastián Cruzat, Alcalde Rio Negro

51. Vladimir Fica, Alcalde Laja

52. Hortensia Mora, Alcaldesa Calera de Tango

53. Emilio González, Alcalde Los Muermos

54. Luis Álvarez, Alcalde Traiguén

55. Karina Fernández, Alcaldesa Primavera

56. Boris Cabrera, Alcalde Pelarco

57. Félix Sánchez, Alcalde Coltauco

58. Pablo Astete , Alcalde Villarrica

59. Tatiana Vásquez, Alcaldesa Rio Verde

60. Luis Barria, Alcalde Timaukel

61. Rene de la Vega, Alcalde Conchali

62. Patricio Rivera, Alcalde Vichuquen

63. Enrique Neira, Alcalde Angol

64. Richard Leonelli, Alcalde Lumaco

65. José Bartolo, Alcalde de Huara

66. Leslie Pacheco, Alcaldesa de Nogales

67. Javier Tito, Alcalde de Putre

68. Jessica Mualim, Alcaldesa de María Pinto

69. Daniel Reyes, Alcalde de La Florida

70. Sebastián Sichel, Alcalde de Ñuñoa

71. Juan Carlos Diaz, Alcalde de Talca

72. Carol Bown, Alcaldesa de San Miguel

73. Gonzalo Baraona, Alcalde Pumanque

74. Ana Mayorga, Alcaldesa Puerto Natales

75. Baldomero Santos, Alcalde Teodoro Schmidt

76. Verónica Rossat, Alcaldesa Hijuelas

77. José Manuel Palacios, Alcalde La Reina

78. César Mena, Alcalde Til til

79. Johnny Yáñez, Alcalde Cerrillos

80. Jaime Vásquez, Alcalde Lota

81. Pablo Urrutia, Alcalde Quilaco

82. Viviana Cuello, Alcaldesa María Elena

83. Francisco Roncagliolo, Alcalde Cisnes

84. Ángel Castro, Alcalde Santa Juana

85. José Miguel Muñoz, Alcalde Mulchén

86. Alejandro Cárdenas, Alcalde Puqueldón

87. Claudio Musre, Alcalde Renaico

88. Fernando Grandón, Alcalde Futaleufú

89. Frann Barbieri, Alcalde Purén

90. Helmuth Martínez, Alcalde Carahue

91. Italo Cáceres, Alcalde Tomé

92. José Aurelio Sáez, Alcalde Yumbel

93. Juan Pablo Spoerer, Alcalde San Pedro de La Paz

94. Julio Delgado, Alcalde Palena

95. Katherine Migueles, Alcaldesa Vilcún

96. Luis Gengnagel, Alcalde Curanilahue

97. Ricardo Jaramillo, Alcalde Lautaro

98. Roberto Tripainao, Alcalde Saavedra

99. Claudio González, Alcalde Corral

100. Fernando Oyarzún, Alcalde Chonchi

101. Nabih Soza, Alcalde Maullín

102. Guillermo Mitre, Alcalde Mariquina

103. Patricio Ojeda, Alcalde Parral

104. Luis Reyes, Alcalde Rio Bueno

105. Miguel Meza, Alcalde Lago Ranco

106. Jorge Morales, Alcalde Trehuaco

107. Nicolás Torres, Alcalde Ránquil

108. Rafael Ramírez, Alcalde Retiro

109. José Antonio Arellano, Alcalde Romeral

110. Gonzalo Bustamante, Alcalde Bulnes

111. Pablo Silva, Alcalde San Fernando

112. Sebastián Álvarez, Alcalde Pucón

113. Saturnino Quezada, Alcalde La Unión

114. Moisés Carvacho, Alcalde Paredones

115. Sacha Razmilic, Alcalde Antofagasta

116. Johnson Guíñez, Alcalde Pemuco

117. Mario Araya, Alcalde Diego de Almagro

118. María Estrella Montero, Alcaldesa Olivar

119. Alex Castillo, Alcalde General Lagos

120. Marco Morales, Alcalde Puchuncaví

121. Álvaro Labraña, Alcalde Cholchol

122. Manuel Macaya, Alcalde Collipulli

123. Luis Alarcón, Alcalde San Javier

124. Elizabeth Arévalo, Alcaldesa Isla De Pascua

125. Jacqueline Romero, Alcaldesa Pitrufquén

126. Christian Hernández, Alcalde Curacaví

127. Héctor Vega, Alcalde Ovalle

128. Guillermo Martínez, Alcalde Toltén

129. Patricio Ulloa, Alcalde Cochrane

130. Raimundo Agliati, Alcalde Rancagua

131. Mauricio Alarcón, Alcalde Arauco

132. Marco Antonio Contreras, Alcalde Chimbarongo

133. Víctor Hugo González, Alcalde Los Sauces

134. Nelson Estay, Alcalde Villa Alemana

135. Jaime Veloso, Alcalde Tucapel

136. Enrique del Barrio, Alcalde Rengo

137. Sandra Bobadilla, Alcaldesa Antuco

138. Hans González, Alcalde Galvarino

139. Teófilo Mamani, Alcalde Colchane

140. Eduardo Yáñez, Alcalde Lonquimay

141. Pedro Araya, Alcalde Punitaqui

142. Rodrigo Vera, Alcalde Penco

143. Sebastián Flores, Alcalde Marchihue

144. Gustavo Henríquez, Alcalde Petorca

145. Marcelo Jelvez, Alcalde Rio Ibáñez

146. Bans Puinao, Alcalde Guaitecas

147. Hernán Ahumada, Alcalde Paihuano

148. Mario Aros, Alcalde Vicuña

149. Alejandra Villegas, Alcaldesa Dalcahue

150. Carlos Toloza, Alcalde Nacimiento

151. Guido Carreño, Alcalde San Vicente

152. Luis Martínez, Alcalde Aysén

153. Waldo Contreras, Alcalde Canela

154. Osvaldo Jorquera, Alcalde Sagrada Familia

155. Marco Antonio Contreras, Alcalde Chimbarongo

156. Rolando Silva, Alcalde Quintero

157. Carlos Lillo, Alcalde Salamanca

158. Jorge James Radonich, Alcalde Cañete

159. Yamil Andrés Ethit, Alcalde Santa Cruz

160. Juan Galdames, Alcalde Rinconada

161. Patricio Pallares, Alcalde La Ligua

162. Luis Alberto Orellana, Alcalde Ercilla

163. Yussef Sabag, Alcalde Cabrero

164. Cristopher Valdés, Alcalde San Fabian

165. Ljubica Kutovic, Alcaldesa Tocopilla

166. Daniel Parra. Alcalde Curarrehue

167. Clara Lazcano, Alcaldesa Chaitén

168. Cristian Olavarria, Alcalde Llanquihue

169. Juan Rojas, Alcalde San Clemente

170. José Colihuil, Alcalde Freire

171. José Pérez, Alcalde Los Ángeles