171 alcaldes respaldan compensación a municipios y llaman al Senado a aprobar la megarreforma
Los jefes comunales también rechazaron "las críticas formuladas por un grupo de alcaldes” respecto del acuerdo alcanzado.
Ad portas de la votación de la megarreforma en el Congreso Nacional, 171 alcaldes han suscrito una declaración pública en la que expresan su apoyo a la aprobación de la iniciativa legislativa y al mecanismo de compensación que propone para los comunas del país.
Al respecto, los jefes comunales destacaron el acuerdo alcanzado, el cual indican, permite resguardar los ingresos municipales.
“Pedimos al Senado, aprobar la propuesta de compensación del 100% de los recursos para las 345 comunas del país, donde tanto los ingresos directos como los que se reciben a través del fondo común municipal se mantienen intactos”, señalaron en la declaración
Asimismo, los alcaldes también rechazaron las críticas formuladas por otros jefes comunales respecto al acuerdo alcanzado.
“Los compromisos se cumplen, siempre”, señalaron. “Las trincheras políticas afectan al municipalismo mientras rentabilizan agendas políticas e ideológicas y nos hacen perder de vista lo importante: los municipios existimos para servir y dar respuesta concretas, eficientes y permanentes a quienes servimos, nuestros vecinos”.
Junto con esto, los alcaldes hicieron un llamado a trabajar unidos, “recordando siempre que la AChM actúa en función de los 345 municipios de Chile, como un solo país”, apuntando a su vez que se refiere una reforma del Fondo Común Municipal.
“Hoy es imperioso avanzar hacia una Modernización del Fondo Común Municipal que haga más eficiente, justo y solidario el sistema de financiamiento municipal.Junto con ello, es necesario avanzar hacia metodologías modernas de recaudación a través de una nueva Ley de Rentas III, reducir la burocracia en la relación entre municipios, Estado y ciudadanos, y dar un paso decidido en materia de transparencia y probidad”, añadieron.
La declaración tiene la firma de los siguientes alcaldes:
1. Catalina San Martin, Alcaldesa Las Condes
2. Felipe Alessandri, Alcalde Lo Barnechea
3. Isabel Valenzuela, Alcaldesa de Colina
4. Claudia Adasme, Alcaldesa de Papudo
5. Mario Desbordes, Alcalde de Santiago
6. Gustavo Alessandri, Alcalde Zapallar
7. Juan Pablo Olave, Alcalde Isla de Maipo
8. Miguel Araya, Alcalde Buin
9. Manuel Rivera, Alcalde Los Andes
10. Américo Guajardo, Alcalde Rio Claro
11. Carlos Valenzuela, Alcalde Constitución
12. Marco Antonio González, Alcalde Algarrobo
13. Eduardo Espinoza, Alcalde Macul
14. Alicia Villar, Alcaldesa Purranque
15. Carolina Corti, Alcaldesa Quilpué
16. George Bordachar , Alcalde Curicó
17. Claudio Radonich , Alcalde Punta Arenas
18. Fernando Alcántara, Alcalde Curepto
19. Jonathan Norambuena, Alcalde Yerbas Buenas
20. Marco Silva, Alcalde Calbuco
21. María Jimena Núñez, Alcaldesa Puyehue
22. Rodrigo Contreras, Alcalde Paine
23. Javier Arismendi , Alcalde Frutillar
24. Jaime Bellolio, Alcalde Providencia
25. Paula Garate , Alcaldesa Melipilla
26. Luciano Valenzuela, Alcalde Limache
27. Lily Silva, Alcaldesa Cartagena
28. Víctor Fritz, Alcalde Los Lagos
29. María Elena Ojeda, Alcaldesa Puerto Octay
30. Manuel Devia, Alcalde San Pedro
31. Jorge Muñoz, Alcalde Cauquenes
32. Camila Merino , Alcaldesa Vitacura
33. Fernando Rodríguez, Alcalde Santo Domingo
34. Anahí Cárdenas, Alcaldesa Torres del Paine
35. Eduardo Redlich, Alcalde Quirihue
36. Maximiliano Luksic, Alcalde Huechuraba
37. Mario Meza , Alcalde Linares
38. Renan Cabezas, Alcalde El Carmen
39. Iván Infante, Alcalde Pica
40. Héctor Muñoz, Alcalde Concepción
41. Rodrigo Martínez, Alcalde Casablanca
42. Pablo Vegas, Alcalde Los Álamos
43. Adriana Rivera, Alcaldesa Sierra Gorda
44. Rodrigo Palominos Alcalde Litueche
45. Rodrigo Wainraihgt, Alcalde Puerto Montt
46. Cristian Oses, Alcalde Santa Barbara
47. Marcela Tiznado, Alcaldesa Lebu
48. Daniela Norambuena, Alcaldesa La Serena
49. Marta Carvajal, Alcaldesa Combarbalá
50. Sebastián Cruzat, Alcalde Rio Negro
51. Vladimir Fica, Alcalde Laja
52. Hortensia Mora, Alcaldesa Calera de Tango
53. Emilio González, Alcalde Los Muermos
54. Luis Álvarez, Alcalde Traiguén
55. Karina Fernández, Alcaldesa Primavera
56. Boris Cabrera, Alcalde Pelarco
57. Félix Sánchez, Alcalde Coltauco
58. Pablo Astete , Alcalde Villarrica
59. Tatiana Vásquez, Alcaldesa Rio Verde
60. Luis Barria, Alcalde Timaukel
61. Rene de la Vega, Alcalde Conchali
62. Patricio Rivera, Alcalde Vichuquen
63. Enrique Neira, Alcalde Angol
64. Richard Leonelli, Alcalde Lumaco
65. José Bartolo, Alcalde de Huara
66. Leslie Pacheco, Alcaldesa de Nogales
67. Javier Tito, Alcalde de Putre
68. Jessica Mualim, Alcaldesa de María Pinto
69. Daniel Reyes, Alcalde de La Florida
70. Sebastián Sichel, Alcalde de Ñuñoa
71. Juan Carlos Diaz, Alcalde de Talca
72. Carol Bown, Alcaldesa de San Miguel
73. Gonzalo Baraona, Alcalde Pumanque
74. Ana Mayorga, Alcaldesa Puerto Natales
75. Baldomero Santos, Alcalde Teodoro Schmidt
76. Verónica Rossat, Alcaldesa Hijuelas
77. José Manuel Palacios, Alcalde La Reina
78. César Mena, Alcalde Til til
79. Johnny Yáñez, Alcalde Cerrillos
80. Jaime Vásquez, Alcalde Lota
81. Pablo Urrutia, Alcalde Quilaco
82. Viviana Cuello, Alcaldesa María Elena
83. Francisco Roncagliolo, Alcalde Cisnes
84. Ángel Castro, Alcalde Santa Juana
85. José Miguel Muñoz, Alcalde Mulchén
86. Alejandro Cárdenas, Alcalde Puqueldón
87. Claudio Musre, Alcalde Renaico
88. Fernando Grandón, Alcalde Futaleufú
89. Frann Barbieri, Alcalde Purén
90. Helmuth Martínez, Alcalde Carahue
91. Italo Cáceres, Alcalde Tomé
92. José Aurelio Sáez, Alcalde Yumbel
93. Juan Pablo Spoerer, Alcalde San Pedro de La Paz
94. Julio Delgado, Alcalde Palena
95. Katherine Migueles, Alcaldesa Vilcún
96. Luis Gengnagel, Alcalde Curanilahue
97. Ricardo Jaramillo, Alcalde Lautaro
98. Roberto Tripainao, Alcalde Saavedra
99. Claudio González, Alcalde Corral
100. Fernando Oyarzún, Alcalde Chonchi
101. Nabih Soza, Alcalde Maullín
102. Guillermo Mitre, Alcalde Mariquina
103. Patricio Ojeda, Alcalde Parral
104. Luis Reyes, Alcalde Rio Bueno
105. Miguel Meza, Alcalde Lago Ranco
106. Jorge Morales, Alcalde Trehuaco
107. Nicolás Torres, Alcalde Ránquil
108. Rafael Ramírez, Alcalde Retiro
109. José Antonio Arellano, Alcalde Romeral
110. Gonzalo Bustamante, Alcalde Bulnes
111. Pablo Silva, Alcalde San Fernando
112. Sebastián Álvarez, Alcalde Pucón
113. Saturnino Quezada, Alcalde La Unión
114. Moisés Carvacho, Alcalde Paredones
115. Sacha Razmilic, Alcalde Antofagasta
116. Johnson Guíñez, Alcalde Pemuco
117. Mario Araya, Alcalde Diego de Almagro
118. María Estrella Montero, Alcaldesa Olivar
119. Alex Castillo, Alcalde General Lagos
120. Marco Morales, Alcalde Puchuncaví
121. Álvaro Labraña, Alcalde Cholchol
122. Manuel Macaya, Alcalde Collipulli
123. Luis Alarcón, Alcalde San Javier
124. Elizabeth Arévalo, Alcaldesa Isla De Pascua
125. Jacqueline Romero, Alcaldesa Pitrufquén
126. Christian Hernández, Alcalde Curacaví
127. Héctor Vega, Alcalde Ovalle
128. Guillermo Martínez, Alcalde Toltén
129. Patricio Ulloa, Alcalde Cochrane
130. Raimundo Agliati, Alcalde Rancagua
131. Mauricio Alarcón, Alcalde Arauco
132. Marco Antonio Contreras, Alcalde Chimbarongo
133. Víctor Hugo González, Alcalde Los Sauces
134. Nelson Estay, Alcalde Villa Alemana
135. Jaime Veloso, Alcalde Tucapel
136. Enrique del Barrio, Alcalde Rengo
137. Sandra Bobadilla, Alcaldesa Antuco
138. Hans González, Alcalde Galvarino
139. Teófilo Mamani, Alcalde Colchane
140. Eduardo Yáñez, Alcalde Lonquimay
141. Pedro Araya, Alcalde Punitaqui
142. Rodrigo Vera, Alcalde Penco
143. Sebastián Flores, Alcalde Marchihue
144. Gustavo Henríquez, Alcalde Petorca
145. Marcelo Jelvez, Alcalde Rio Ibáñez
146. Bans Puinao, Alcalde Guaitecas
147. Hernán Ahumada, Alcalde Paihuano
148. Mario Aros, Alcalde Vicuña
149. Alejandra Villegas, Alcaldesa Dalcahue
150. Carlos Toloza, Alcalde Nacimiento
151. Guido Carreño, Alcalde San Vicente
152. Luis Martínez, Alcalde Aysén
153. Waldo Contreras, Alcalde Canela
154. Osvaldo Jorquera, Alcalde Sagrada Familia
155. Marco Antonio Contreras, Alcalde Chimbarongo
156. Rolando Silva, Alcalde Quintero
157. Carlos Lillo, Alcalde Salamanca
158. Jorge James Radonich, Alcalde Cañete
159. Yamil Andrés Ethit, Alcalde Santa Cruz
160. Juan Galdames, Alcalde Rinconada
161. Patricio Pallares, Alcalde La Ligua
162. Luis Alberto Orellana, Alcalde Ercilla
163. Yussef Sabag, Alcalde Cabrero
164. Cristopher Valdés, Alcalde San Fabian
165. Ljubica Kutovic, Alcaldesa Tocopilla
166. Daniel Parra. Alcalde Curarrehue
167. Clara Lazcano, Alcaldesa Chaitén
168. Cristian Olavarria, Alcalde Llanquihue
169. Juan Rojas, Alcalde San Clemente
170. José Colihuil, Alcalde Freire
171. José Pérez, Alcalde Los Ángeles
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