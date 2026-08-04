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    171 alcaldes respaldan compensación a municipios y llaman al Senado a aprobar la megarreforma

    Los jefes comunales también rechazaron "las críticas formuladas por un grupo de alcaldes” respecto del acuerdo alcanzado.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Ad portas de la votación de la megarreforma en el Congreso Nacional, 171 alcaldes han suscrito una declaración pública en la que expresan su apoyo a la aprobación de la iniciativa legislativa y al mecanismo de compensación que propone para los comunas del país.

    Al respecto, los jefes comunales destacaron el acuerdo alcanzado, el cual indican, permite resguardar los ingresos municipales.

    “Pedimos al Senado, aprobar la propuesta de compensación del 100% de los recursos para las 345 comunas del país, donde tanto los ingresos directos como los que se reciben a través del fondo común municipal se mantienen intactos”, señalaron en la declaración

    Asimismo, los alcaldes también rechazaron las críticas formuladas por otros jefes comunales respecto al acuerdo alcanzado.

    “Los compromisos se cumplen, siempre”, señalaron. “Las trincheras políticas afectan al municipalismo mientras rentabilizan agendas políticas e ideológicas y nos hacen perder de vista lo importante: los municipios existimos para servir y dar respuesta concretas, eficientes y permanentes a quienes servimos, nuestros vecinos”.

    Junto con esto, los alcaldes hicieron un llamado a trabajar unidos, “recordando siempre que la AChM actúa en función de los 345 municipios de Chile, como un solo país”, apuntando a su vez que se refiere una reforma del Fondo Común Municipal.

    Hoy es imperioso avanzar hacia una Modernización del Fondo Común Municipal que haga más eficiente, justo y solidario el sistema de financiamiento municipal.Junto con ello, es necesario avanzar hacia metodologías modernas de recaudación a través de una nueva Ley de Rentas III, reducir la burocracia en la relación entre municipios, Estado y ciudadanos, y dar un paso decidido en materia de transparencia y probidad”, añadieron.

    La declaración tiene la firma de los siguientes alcaldes:

    1. Catalina San Martin, Alcaldesa Las Condes

    2. Felipe Alessandri, Alcalde Lo Barnechea

    3. Isabel Valenzuela, Alcaldesa de Colina

    4. Claudia Adasme, Alcaldesa de Papudo

    5. Mario Desbordes, Alcalde de Santiago

    6. Gustavo Alessandri, Alcalde Zapallar

    7. Juan Pablo Olave, Alcalde Isla de Maipo

    8. Miguel Araya, Alcalde Buin

    9. Manuel Rivera, Alcalde Los Andes

    10. Américo Guajardo, Alcalde Rio Claro

    11. Carlos Valenzuela, Alcalde Constitución

    12. Marco Antonio González, Alcalde Algarrobo

    13. Eduardo Espinoza, Alcalde Macul

    14. Alicia Villar, Alcaldesa Purranque

    15. Carolina Corti, Alcaldesa Quilpué

    16. George Bordachar , Alcalde Curicó

    17. Claudio Radonich , Alcalde Punta Arenas

    18. Fernando Alcántara, Alcalde Curepto

    19. Jonathan Norambuena, Alcalde Yerbas Buenas

    20. Marco Silva, Alcalde Calbuco

    21. María Jimena Núñez, Alcaldesa Puyehue

    22. Rodrigo Contreras, Alcalde Paine

    23. Javier Arismendi , Alcalde Frutillar

    24. Jaime Bellolio, Alcalde Providencia

    25. Paula Garate , Alcaldesa Melipilla

    26. Luciano Valenzuela, Alcalde Limache

    27. Lily Silva, Alcaldesa Cartagena

    28. Víctor Fritz, Alcalde Los Lagos

    29. María Elena Ojeda, Alcaldesa Puerto Octay

    30. Manuel Devia, Alcalde San Pedro ​​​​​​​

    31. Jorge Muñoz, Alcalde Cauquenes

    32. Camila Merino , Alcaldesa Vitacura

    33. Fernando Rodríguez, Alcalde Santo Domingo

    34. Anahí Cárdenas, Alcaldesa Torres del Paine

    35. Eduardo Redlich, Alcalde Quirihue

    36. Maximiliano Luksic, Alcalde Huechuraba

    37. Mario Meza , Alcalde Linares

    38. Renan Cabezas, Alcalde El Carmen

    39. Iván Infante, Alcalde Pica

    40. Héctor Muñoz, Alcalde Concepción

    41. Rodrigo Martínez, Alcalde Casablanca

    42. Pablo Vegas, Alcalde Los Álamos

    43. Adriana Rivera, Alcaldesa Sierra Gorda

    44. Rodrigo Palominos Alcalde Litueche

    45. Rodrigo Wainraihgt, Alcalde Puerto Montt

    46. Cristian Oses, Alcalde Santa Barbara

    47. Marcela Tiznado, Alcaldesa Lebu

    48. Daniela Norambuena, Alcaldesa La Serena

    49. Marta Carvajal, Alcaldesa Combarbalá

    50. Sebastián Cruzat, Alcalde Rio Negro

    51. Vladimir Fica, Alcalde Laja

    52. Hortensia Mora, Alcaldesa Calera de Tango

    53. Emilio González, Alcalde Los Muermos

    54. Luis Álvarez, Alcalde Traiguén

    55. Karina Fernández, Alcaldesa Primavera

    56. Boris Cabrera, Alcalde Pelarco

    57. Félix Sánchez, Alcalde Coltauco

    58. Pablo Astete , Alcalde Villarrica

    59. Tatiana Vásquez, Alcaldesa Rio Verde

    60. Luis Barria, Alcalde Timaukel

    61. Rene de la Vega, Alcalde Conchali

    62. Patricio Rivera, Alcalde Vichuquen

    63. Enrique Neira, Alcalde Angol

    64. Richard Leonelli, Alcalde Lumaco

    65. José Bartolo, Alcalde de Huara

    66. Leslie Pacheco, Alcaldesa de Nogales

    67. Javier Tito, Alcalde de Putre

    68. Jessica Mualim, Alcaldesa de María Pinto

    69. Daniel Reyes, Alcalde de La Florida

    70. Sebastián Sichel, Alcalde de Ñuñoa

    71. Juan Carlos Diaz, Alcalde de Talca

    72. Carol Bown, Alcaldesa de San Miguel

    73. Gonzalo Baraona, Alcalde Pumanque

    74. Ana Mayorga, Alcaldesa Puerto Natales

    75. Baldomero Santos, Alcalde Teodoro Schmidt

    76. Verónica Rossat, Alcaldesa Hijuelas

    77. José Manuel Palacios, Alcalde La Reina

    78. César Mena, Alcalde Til til

    79. Johnny Yáñez, Alcalde Cerrillos

    80. Jaime Vásquez, Alcalde Lota

    81. Pablo Urrutia, Alcalde Quilaco

    82. Viviana Cuello, Alcaldesa María Elena

    83. Francisco Roncagliolo, Alcalde Cisnes

    84. Ángel Castro, Alcalde Santa Juana

    85. José Miguel Muñoz, Alcalde Mulchén

    86. Alejandro Cárdenas, Alcalde Puqueldón

    87. Claudio Musre, Alcalde Renaico

    88. Fernando Grandón, Alcalde Futaleufú

    89. Frann Barbieri, Alcalde Purén

    90. Helmuth Martínez, Alcalde Carahue

    91. Italo Cáceres, Alcalde Tomé

    92. José Aurelio Sáez, Alcalde Yumbel

    93. Juan Pablo Spoerer, Alcalde San Pedro de La Paz

    94. Julio Delgado, Alcalde Palena

    95. Katherine Migueles, Alcaldesa Vilcún

    96. Luis Gengnagel, Alcalde Curanilahue

    97. Ricardo Jaramillo, Alcalde Lautaro

    98. Roberto Tripainao, Alcalde Saavedra

    99. Claudio González, Alcalde Corral

    100. Fernando Oyarzún, Alcalde Chonchi

    101. Nabih Soza, Alcalde Maullín

    102. Guillermo Mitre, Alcalde Mariquina

    103. Patricio Ojeda, Alcalde Parral

    104. Luis Reyes, Alcalde Rio Bueno

    105. Miguel Meza, Alcalde Lago Ranco

    106. Jorge Morales, Alcalde Trehuaco

    107. Nicolás Torres, Alcalde Ránquil

    108. Rafael Ramírez, Alcalde Retiro

    109. José Antonio Arellano, Alcalde Romeral

    110. Gonzalo Bustamante, Alcalde Bulnes

    111. Pablo Silva, Alcalde San Fernando

    112. Sebastián Álvarez, Alcalde Pucón

    113. Saturnino Quezada, Alcalde La Unión

    114. Moisés Carvacho, Alcalde Paredones

    115. Sacha Razmilic, Alcalde Antofagasta

    116. Johnson Guíñez, Alcalde Pemuco

    117. Mario Araya, Alcalde Diego de Almagro

    118. María Estrella Montero, Alcaldesa Olivar

    119. Alex Castillo, Alcalde General Lagos

    120. Marco Morales, Alcalde Puchuncaví

    121. Álvaro Labraña, Alcalde Cholchol

    122. Manuel Macaya, Alcalde Collipulli

    123. Luis Alarcón, Alcalde San Javier

    124. Elizabeth Arévalo, Alcaldesa Isla De Pascua

    125. Jacqueline Romero, Alcaldesa Pitrufquén

    126. Christian Hernández, Alcalde Curacaví

    127. Héctor Vega, Alcalde Ovalle

    128. Guillermo Martínez, Alcalde Toltén

    129. Patricio Ulloa, Alcalde Cochrane

    130. Raimundo Agliati, Alcalde Rancagua

    131. Mauricio Alarcón, Alcalde Arauco

    132. Marco Antonio Contreras, Alcalde Chimbarongo

    133. Víctor Hugo González, Alcalde Los Sauces

    134. Nelson Estay, Alcalde Villa Alemana

    135. Jaime Veloso, Alcalde Tucapel

    136. Enrique del Barrio, Alcalde Rengo

    137. Sandra Bobadilla, Alcaldesa Antuco

    138. Hans González, Alcalde Galvarino

    139. Teófilo Mamani, Alcalde Colchane

    140. Eduardo Yáñez, Alcalde Lonquimay

    141. Pedro Araya, Alcalde Punitaqui

    142. Rodrigo Vera, Alcalde Penco

    143. Sebastián Flores, Alcalde Marchihue

    144. Gustavo Henríquez, Alcalde Petorca

    145. Marcelo Jelvez, Alcalde Rio Ibáñez

    146. Bans Puinao, Alcalde Guaitecas

    147. Hernán Ahumada, Alcalde Paihuano

    148. Mario Aros, Alcalde Vicuña

    149. Alejandra Villegas, Alcaldesa Dalcahue

    150. Carlos Toloza, Alcalde Nacimiento

    151. Guido Carreño, Alcalde San Vicente

    152. Luis Martínez, Alcalde Aysén

    153. Waldo Contreras, Alcalde Canela

    154. Osvaldo Jorquera, Alcalde Sagrada Familia

    155. Marco Antonio Contreras, Alcalde Chimbarongo

    156. Rolando Silva, Alcalde Quintero

    157. Carlos Lillo, Alcalde Salamanca

    158. Jorge James Radonich, Alcalde Cañete

    159. Yamil Andrés Ethit, Alcalde Santa Cruz

    160. Juan Galdames, Alcalde Rinconada

    161. Patricio Pallares, Alcalde La Ligua

    162. Luis Alberto Orellana, Alcalde Ercilla

    163. Yussef Sabag, Alcalde Cabrero

    164. Cristopher Valdés, Alcalde San Fabian

    165. Ljubica Kutovic, Alcaldesa Tocopilla

    166. Daniel Parra. Alcalde Curarrehue

    167. Clara Lazcano, Alcaldesa Chaitén

    168. Cristian Olavarria, Alcalde Llanquihue

    169. Juan Rojas, Alcalde San Clemente

    170. José Colihuil, Alcalde Freire

    171. José Pérez, Alcalde Los Ángeles

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