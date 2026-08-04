Así funciona la red de Metro este martes 4 de agosto: estación Universidad Católica está cerrada
Revisa el estado de las líneas del servicio de transporte de la Región Metropolitana y las recomendaciones que hace.
La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.
El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.
Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.
Cierran metro Universidad Católica por manifestaciones en el exterior
A las 11:35 de la mañana, Metro anunció que la estación Universidad Católica, en la Línea 1, se encuentra cerrada y sin detención de trenes por manifestaciones en el exterior.
La red comienza sus operaciones sin novedades
Desde Metro anunciaron que Santa Isabel retoma su funcionamiento con lo cual la totalidad de la red está disponible.
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