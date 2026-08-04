Así funciona la red de Metro este martes 4 de agosto: estación Universidad Católica está cerrada

Así funciona la red de Metro este sábado 25 de julio

La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

Cierran metro Universidad Católica por manifestaciones en el exterior

A las 11:35 de la mañana, Metro anunció que la estación Universidad Católica, en la Línea 1, se encuentra cerrada y sin detención de trenes por manifestaciones en el exterior.

11:35 hrs. 🟡 Desde este momento, Universidad Católica #L1 se encuentra cerrada y sin detención de trenes debido a manifestaciones en el exterior.



Seguiremos informando. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) August 4, 2026

La red comienza sus operaciones sin novedades

Desde Metro anunciaron que Santa Isabel retoma su funcionamiento con lo cual la totalidad de la red está disponible.