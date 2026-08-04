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    Así funciona la red de Metro este martes 4 de agosto: estación Universidad Católica está cerrada

    Revisa el estado de las líneas del servicio de transporte de la Región Metropolitana y las recomendaciones que hace.

    Por 
    Equipo Breaking News
    Así funciona la red de Metro este sábado 25 de julio

    La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

    El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

    Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

    Cierran metro Universidad Católica por manifestaciones en el exterior

    A las 11:35 de la mañana, Metro anunció que la estación Universidad Católica, en la Línea 1, se encuentra cerrada y sin detención de trenes por manifestaciones en el exterior.

    La red comienza sus operaciones sin novedades

    Desde Metro anunciaron que Santa Isabel retoma su funcionamiento con lo cual la totalidad de la red está disponible.

    Más sobre:MetroLíneas de MetroTransportesTransporte públicoMetro de SantiagoTransporteLínea 1Línea 2Línea 3Línea 4Línea 5Línea 6SubterráneoLa Tercera Estación

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