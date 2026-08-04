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    Director de INDH y dichos del Presidente Kast tras confirmarse absolución de Crespo: “Naturalmente, discrepamos del fallo”

    Yerko Ljubetic insistió en que el organismo hizo una valoración negativa de esta resolución y mantiene una "preocupación por sus eventuales consecuencias”.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Foto: Juan Farias

    En entrevista en radio 13 C, la mañana de este martes, Yerko Ljubetic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), insistió en su rechazo a la resolución del 4º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que absolvió a Claudio Crespo, otrora oficial de Fuerzas Especiales de Carabineros, en el juicio por su presunta responsabilidad en las lesiones que cegaron al diputado Gustavo Gatica.

    La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad que presentó la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y confirmó la absolución de Crespo como autor de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.

    Esta resolución puso la lápida a una de las investigaciones más emblemáticas respecto a las acciones de la policía uniformada durante las manifestaciones tras el 18 de octubre de 2019, en lo que se conoció como estallido social.

    En una publicación en X, el Presidente José Antonio Kast aseguró que la justicia, en este caso, habló “fuerte y claro” y resaltó que Crespo actuó en “legítima defensa”.

    ¿Qué dijo Ljubetic?

    “Eso es lo que afirma el fallo. El Presidente, naturalmente, tiene todo el derecho a tener su opinión al respecto, como nosotros tenemos la nuestra, evidentemente en este asunto. Desde una perspectiva de derechos humanos, que es la que nos corresponde a nosotros poner sobre la mesa, naturalmente, discrepamos del fallo y expresamos nuestra preocupación por sus eventuales consecuencias”, sostuvo Ljubetic, consultado por los dichos del gobernante.

    El director del INDH lamentó que en este caso de una persona gravemente lesionada no exista ninguna sanción.

    “Eso creo que no está bien y, por lo menos, es fundamento de nuestra mirada crítica sobre el fallo”, sostuvo.

    El caso

    Crespo fue acusado de ser el autor del tiro que cegó al entonces estudiante Gustavo Gatica, durante una manifestación en el sector de Plaza Baquedano. En junio de 2020 fue desvinculado de Carabineros, por irregularidades en el manejo de imágenes de su cámara personal Go Pro la jornada en que Gatica quedó ciego.

    Durante la imputación de cargos, el Ministerio Público sostuvo que, aproximadamente a las 18.10 horas del viernes 8 de noviembre de 2019, en la tercera semana de protestas, en la intersección de Vicuña Mackenna con Carabineros de Chile, en Santiago, Crespo se parapetó en una pared y disparó su escopeta antidisturbios calibre 12, directamente al tercio superior del cuerpo de los manifestantes, impactando a la víctima a una distancia de alrededor de 24,5 metros.

    Gatica resultó herido en sus dos ojos producto del ingreso de dos de las 12 cotas balísticas contenidas en el cartucho percutado. Producto del disparo, sufrió de trauma ocular severo y amaurosis bilateral, estallido ocular en el ojo izquierdo y contusión ocular grave en el ojo derecho y hemorragia vítrea densa sin desprendimiento de retina y sin percepción de luz en el ojo derecho.

    Más sobre:INDHDD.HH.Yerko LjubeticClaudio CrespoPresidente José Antonio KastCrisis social18-OGustavo Gatica

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