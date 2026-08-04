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    Detienen a sujeto que intentó evadir control policial en el aeropuerto de Santiago

    El sujeto al notar la presencia policial intentó huir del lugar colisionando con otro automóvil.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Durante la mañana de este martes, personal de Carabineros detuvo a un sujeto que intentó evadir una fiscalización en el aeropuerto de Santiago.

    Los hechos se registraron alrededor de las 8:30 horas, cunado personal de la 27ª Comisaría Aeropuerto se encontraba realizando patrullajes preventivos en el sector de estacionamientos.

    En la ocasión, los efectivos detectaron un vehículo, el cual al notar la presencia policial, retrocedió de forma repentina colisionando a otro automóvil, para luego intentar huir del lugar.

    Personal de Carabineros logró interceptar el vehículo y detener al conductor, estableciendo que se trataba de un transporte informal de pasajeros.

    Al verificar el automóvil, los funcionarios además se percataron que mantenía un dispositivo electrónico para ocultar la patente del vehículo.

    En cuanto al detenido, este corresponde a un sujeto de nacionalidad venezolana, el cual mantenía antecedentes policiales, sin órdenes vigentes.

    Según detalló la mayor Priscila Aguilar de la 27ª Comisaría Aeropuerto, “esta persona anteriormente ya había sido fiscalizada, controlada y también había sido multada por efectuar este mismo accionar en el transporte de pasajeros no remunerado. Sin embargo, en esta ocasión pasa a segundo control de detención, y puesto a disposición de la Fiscalía, valga decir, por las amenazas que posteriormente le hace a carabineros de servicio”.

    Más sobre:PolicialSantiagoCarabinerosAeropuertoDetenido

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