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    El recado de la joven promesa colombiana a Gabriel Castellón en su arribo a la U: “Soy portero de selección”

    Jordan García se refirió a su llegada a los azules. Su incorporación provocará la salida de Cristopher Toselli.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva

    Universidad de Chile cerrará esta semana su ventana de mercado invernal. A las incorporaciones de Gonzalo Reyna y Tobías Reinhart, se incorporará el portero Jordan García. El colombiano llegará en las próximas horas al país, procedente del León de México, para realizarse los exámenes médicos y estampar su firma por los 6 meses venideros(con posibilidad de extender su vínculo por todo el 2027).

    “Mi partida se debe a que se necesitaba cupo de extranjeros, pero estoy tranquilo, sereno... Fueron seis meses de aprendizaje, porque era una competencia sana entre los porteros”, aseguró el jugador cafetero a Fox Sports.

    Soy un portero de selección y necesito minutos también y eso es lo que me lleva a tomar esta decisión.... Sigo siendo de ellos (del club azteca) y espero que todo salga bien para lo que viene en mi carrera”, lanzó el guardameta que se lució en el Mundial Sub 20 que se realizó en Chile.

    Palabras que fueron ratificadas por el vicepresidente de la institución norteamericana, Rodrigo Fernández, el cual aseveró que García “es un muy buen portero, en el que confiamos. Tuvo un proceso mundialista, está muy joven y queremos que tenga minutos”.

    El directivo también reveló que buscan que el caribeño tenga rodaje para que vuelva a vestir la camiseta de la Fiera y aclara que habrá una opción de compra para cuando acabe la cesión. “Va a ir prestado a un club y esperamos que siga sumando, teniendo experiencia. El día de mañana puede estar acá, es jugador de club León. Por lo general, siempre se pone una opción. Seguramente será una opción importante: lo que queremos es que regrese“, sentenció.

    La llegada de García generará otro movimiento en la portería estudiantil. Cristopher Toselli quiere salir de Universidad de Chile en esta ventana de mercado y se le está buscando club. El portero que llegó al club estudiantil el año 2023 está cansado de ser banca y quiere sumar minutos en la última etapa de su carrera, por lo que -tras analizar su situación en la entidad de La Cisterna- existe la opción de que parta a Magallanes pues no puede jugar por otro equipo de Primera División.

    Según revelan en el segundo piso en el Centro Deportivo Azul, la Academia y los laicos están conversando la cesión del pase y sería en calidad de préstamo hasta diciembre próximo, justo cuando termina su vínculo con el equipo de La Cisterna

    Más sobre:La UUniversidad de ChileJordan GarcíaGabriel CastellónLiga de PrimeraLeón MéxicoTransferencia

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