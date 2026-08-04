La pesadilla que vive Santiago Mele en Argentina, el arquero que rechazó a Colo Colo para fichar en Independiente

Hoy, Colo Colo presenta ante el mundo a Vozinha, su nuevo arquero que desató una locura en sus primeras horas en el país. Sin embargo, hace dos semanas, todo estaba listo para que el uruguayo Santiago Mele fuera el portero del Cacique. Llegaría desde México en calidad de préstamo para ponerse bajo las órdenes de Fernando Ortiz. Pero el fichaje se cayó y hoy el charrúa vive una pesadilla.

Con los días, según pudo saber El Deportivo, desde el entorno del meta le cambiaron las condiciones a los albos. Luego, una mejor oferta de Independiente terminó por sentenciar la opción de que arribe a Chile. “Santiago Mele llega a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra de USD 3.000.000 por el 80% del pase“, informaron desde el Rojo de Avellaneda.

Inhabilitado para jugar

A poco más de una semana de su ratificación en el elenco que dirige Gustavo Quinteros, ex DT de Colo Colo, Mele se enteró de una noticia que atenta directamente contra su estadía en Argentina. El club tiene una deuda impaga con Olimpia de Paraguay, por lo que la FIFA los sancionó con la prohibición de inscribir refuerzos hasta saldar ese monto y los intereses por la demora.

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Para comprender este asunto, hay que retroceder hasta mediados de 2025. Ahí, Independiente incorporó al lateral izquierdo argentino Facundo Zabala. De esa incorporación, el elenco paraguayo reclama poco más de un millón de dólares entre lo adeudado y los intereses por el zurdo. La cifra no es menor, ya que el Rojo hace años que sufre problemas económicos.

La situación golpea al club y a Mele, a tal punto que, según informaron los medios transandinos, Independiente envió un funcionario a Paraguay para que se reúna con los dirigentes de Olimpia para intentar llegar a un acuerdo.

“Daniel Seoane, secretario general de Independiente, viajó hacia Asunción para reunirse con dirigentes de Olimpia y así poder llegar a un acuerdo pero los primeros acercamientos no fueron positivos. De esta manera, deberán seguir negociando los clubes para que el Rojo pueda seguir fichando”, informó el medio TyC Sports. Hasta el cierre de esta nota, ese acuerdo no ha sucedido y Mele sigue esperando. Mientras tanto, Colo Colo se alista para presentar con el estadio Monumental lleno a Vozinha.