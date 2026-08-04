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    ¿Un último baile? La enigmática confesión de Mauricio Isla sobre su futuro en el fútbol

    El lateral derecho se refirió con mucha sinceridad a su presente, donde ya acumula más de ocho meses sin pisar una cancha.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Mauricio Isla no juega un partido oficial desde noviembre del año pasado. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Mauricio Isla terminó amargamente su paso por Colo Colo en 2025. El Huaso llegó como una de las grandes cartas de los albos tras un destacado paso por Independiente. Y si bien fue campeón en 2024, no pudo repetir su gran rendimiento en la temporada siguiente, lo que le valió no continuar en el Cacique.

    Con el pase en su poder, el mundialista nacional no logró encontrar un equipo que respondiera a sus necesidades económicas y ya suma más de ocho meses sin actividad. En ese sentido, para este segundo semestre, tampoco se ve muy claro que tenga una última oportunidad con 38 años en el cuerpo.

    El bicampeón de América es un asiduo a las redes sociales y pudo interactuar con algunos de sus seguidores. Hubo uno que le dejó un cariñoso mensaje, esperando su retorno a la actividad. “Un grande, Mauricio. Disfruta la vida, aunque me gustaría verte jugar el último baile“, le escribió en su cuenta de Instagram.

    Sin embargo, la respuesta del histórico lateral derecho fue contundente. “Está difícil el último baile. Saludos”, respondió, sepultando la esperanza del fanático que, de todos modos, volvió a la carga: “Entonces espero verlo en el fútbol como DT, tiene mucho que entregar al fútbol“.

    Nuevamente, la respuesta fue lacónica. “Esperemos”, le contestó, dejando entrever que esa opción parece cobrar fuerza. De hecho, hace unos días apareció junto con Claudio Bravo en el complejo Juan Pinto Durán.

    Los últimos pasos

    Isla se encuentra en un periodo de reflexión, donde deberá decidir si cerrar su carrera con ese agridulce reciente paso por Colo Colo o si efectivamente está para un último baile.

    Dentro de su trayectoria, vistió las camisetas de Udinese, Juventus, Queen’s Park Rangers, Olympique de Marsella, Flamengo, Universidad Católica, Independiente y Colo Colo, además de ser titular indiscutido en la Roja durante más de una década.

    Sin perder la esperanza, continúa entrenándose de forma particular a la espera de tomar una decisión sobre su futuro. Así, el último encuentro oficial del Huaso fue el 28 de noviembre de 2025, en la derrota del Cacique por 3-0 frente a Cobresal, en la penúltima fecha de la Liga de Primera.

    Más sobre:FútbolMauricio IslaColo ColoUCLa RojaClaudio Bravo

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