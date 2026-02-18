SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Sin club, con altas exigencias salariales y entrenando solo: el drama de Mauricio Isla tras su salida de Colo Colo

    El carrilero enfrenta un escenario de incertidumbre tras su salida del Monumental. Entre sondeos que no cumplen sus pretensiones económicas y un contexto que prioriza perfiles más jóvenes en el puesto, el lateral vive el primer gran de realidad de la etapa final de su carrera.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    Sin club, con altas exigencias y entrenando solo: el drama de Mauricio Isla tras su turbulenta salida de Colo Colo. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    La salida de Mauricio Isla de Colo Colo abrió un escenario complejo para el lateral derecho. A semanas de su desvinculación, el futbolista se mantiene sin club y con un panorama laboral adverso, marcado por exigencias salariales altas, la falta de interés en seguir en Chile y un mercado que no ha respondido a sus pretensiones económicas. Sus representantes le han buscado club, pero hasta ahora no han logrado concretar un fichaje. La situación expone la distancia entre el valor que el jugador cree tener en esta etapa de su carrera y lo que los clubes están dispuestos a pagar.

    De acuerdo a la información recabada por El Deportivo, el defensor está solicitando un sueldo cercano a los 15 millones de pesos mensuales para evaluar cualquier propuesta. Esa cifra contrasta con la realidad del mercado y con las ofertas concretas que han llegado a su entorno. En Colombia, por ejemplo, existió un sondeo formal que incluía un salario de alrededor de 5 mil dólares, propuesta que fue descartada por el jugador al considerarla muy por debajo de sus expectativas.

    El problema no es solo económico. Isla ha transmitido que no tiene interés en continuar su carrera en el fútbol chileno. Esta postura reduce considerablemente el abanico de opciones, ya que el mercado local, aunque limitado en términos salariales, sigue siendo el espacio donde podría encontrar continuidad. Hoy su nombre no genera el mismo interés que en años anteriores en el extranjero.

    Isla jugó una temporada y media en Colo Colo.

    Un paso turbulento

    Desde su partida de Colo Colo, el lateral ha sido ofrecido a distintos clubes. En varios casos, las respuestas han sido negativas por razones presupuestarias. Los elencos consultados no están dispuestos a acercarse a los montos que pretende el jugador, considerando su edad (37 años, cumple 38 en junio), su presente deportivo y el hecho de que viene de un periodo con irregularidad en su rendimiento.

    El contraste con su último contrato en Chile es significativo. En Colo Colo, Isla percibía un sueldo de 35 millones de pesos, una de las cifras más altas del plantel y del fútbol chileno en general. Esa referencia pesa en la evaluación que hace el propio jugador sobre su valor de mercado. Sin embargo, fuera de los clubes grandes del país, pocos equipos pueden sostener remuneraciones de ese nivel. Los contratos de ese rango suelen reservarse para futbolistas en plena vigencia.

    La situación se vuelve más compleja si se considera el momento de su carrera. El Huaso se encuentra en la fase final de su trayectoria profesional. Aunque su currículum incluye pasos por ligas europeas, junto a un largo y exitoso recorrido con la selección chilena, hoy su perfil es el de un jugador experimentado que ya no ofrece el mismo despliegue físico de sus mejores temporadas.

    El mercado de pases avanza rápido y los cupos para extranjeros en varias ligas ya están cubiertos. Además, los clubes que aún están buscando laterales derechos priorizan opciones más jóvenes. En ese contexto, Isla aparece como una alternativa cara.

    La caída

    El escenario actual también refleja un cambio estructural en el mercado para futbolistas chilenos con trayectoria internacional. En años anteriores, nombres vinculados a la Generación Dorada encontraban con mayor facilidad contratos en ligas competitivas de la región o en mercados emergentes. Hoy la demanda es más selectiva y los salarios ofrecidos son sensiblemente menores.

    Por ahora, el exlateral de Colo Colo se mantiene entrenando de manera individual junto al preparador físico Nicolás Rivera en el Club Deportivo USS, a la espera de que aparezca una oferta que se acerque a sus condiciones. Su postura es clara: no está dispuesto a aceptar un recorte salarial drástico ni a firmar por cifras que considere incompatibles con su trayectoria. Esa posición, sin embargo, lo expone al riesgo de quedar varios meses sin competencia.

    En el corto plazo, el panorama no muestra señales de cambio. La salida de Colo Colo, lejos de abrir nuevas puertas, dejó al descubierto la realidad incómoda de que el valor de mercado de Mauricio Isla hoy está por debajo de sus expectativas salariales.

