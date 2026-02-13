El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos.

Aunque varios clubes del fútbol chileno han dado por cerrados sus planteles, el nombre de Sergi Santos vuelve a instalarse en la agenda de los grandes. El delantero lleva cerca de un mes entrenando en el Sifup y hoy es seguido Colo Colo y Universidad Católica.

La presencia del atacante en el equipo del sindicato de futbolistas responde a su condición de jugador libre tras finalizar su vínculo en la MLS.

En la UC, la dirigencia comunicó públicamente que el plantel actual es el definitivo. Sin embargo, en esa misma ocasión, el gerente deportivo José María Buljubasich reconoció que el equipo fue conformado sin el extremo que estaban buscando al inicio del mercado. En ese escenario, Santos aparece como una opción atractiva en San Carlos de Apoquindo.

No obstante, en las últimas horas se sumó un nuevo actor a la disputa. Colo Colo también manifestó su interés en el atacante. Tras el empate ante Everton, el técnico albo, Fernando Ortiz, sostuvo que el plantel aún no estaba completamente cerrado. El interés albo responde a la necesidad de ampliar variantes ofensivas.

Santos en su etapa en Audax Italiano.

Amplio recorrido

Santos, de 31 años, surgió profesionalmente en Audax Italiano, club en el que tuvo su consolidación en Primera División. Entre 2015 y 2018 disputó 91 partidos oficiales, considerando campeonato, copas nacionales e internacionales, y marcó 27 goles.

Su mejor temporada en términos de efectividad fue 2018, cuando registró 12 anotaciones en 17 encuentros. Ese rendimiento le permitió dar el salto al extranjero.

En 2019 fichó por el Philadelphia Union de la MLS, donde permaneció hasta 2023. Durante ese período también tuvo un paso a préstamo por Bethlehem Steel. Posteriormente defendió al Cincinnati y más recientemente formó parte del Houston Dynamo.

Por ahora, el delantero continúa entrenando en el Sifup a la espera de una definición. Mientras tanto, el interés de los dos clubes más populares del país mantiene abierta la disputa por su fichaje.