Exjugador de Colo Colo y Alianza Lima destroza a Pablo Guede: “No está a la altura”

Nicolás Tagliani, exjugador de Colo Colo y Alianza Lima, se lanzó contra Pablo Guede, extécnico del Cacique y actual entrenador de Alianza Lima, que sin Esteban Pavez por lesión, vivió su primer fracaso del año al quedar eliminado tempranamente de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo.

El argentino tiene una extensa carrera, contando con pasos por el fútbol chileno. El formado en Estudiantes de La Plata llegó al país en 2000 y vistió la camiseta de Palestino, Cobreloa y Colo Colo (posteriormente estuvo en Temuco). Pasó del Macul a Alianza Lima, club con el que fue campeón.

El otrora delantero criticó duramente a Guede, además de hacer una comparación con Néstor Gorosito. “Si se ponen a analizar, Gorosito hizo historia. No tengo nada que ver con él, cero relación, soy de Boca y él de River. Pero, como hincha, la campaña que hizo el año pasado, qué técnico hizo eso. No hubo alguien así. Mal no le fue, tenía un par de jugadores ásperos”, indicó en diálogo con A Presión.

“El plantel era muy grande, con mucha pertenencia. Eso los dirigentes nunca lo vieron y trajeron un técnico ni fu ni fa. Guede ni loco es para Alianza”, continuó, en la previa del partido que sentenció al club blanquiazul.

Tagliani continuó con sus dardos a Guede, asegurando que no lo ve capacitado para dirigir al club, sobre todo tras la grave denuncia de violación a tres de sus exjugadores: “Pablo Guede no está a la altura de Alianza Lima, es un grande que necesita estar puntero y ganar algo. Y creo que no lo viene demostrando. Más con lo que pasó en la pretemporada con el tema de abuso. No veo bien a Alianza, no está bien”, indicó.

Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano fueron desvinculados de la institución tras lo sucedido. “El grupo se forma desde abajo y cuando pasan estas cosas, empiezan los problemas”, apuntó el ‘Loco’.

La exigencia a los dirigentes

Tagliani también exigió que los dirigentes del club se pronuncien: “Creo que nunca nadie lo dice porque tienen miedo, no sé qué problema hay con los dirigentes. Yo creo que si pasa lo que dices (quedar eliminados), el dirigente debe salir a dar la cara, algo que nunca hace. El dirigente trae, contrata, echa. A mí me tildaban de loco por los tatuajes y me gustaban los deportes extremos”, dijo.

“Me incriminaban y hasta decían que me drogaba. El dirigente tendría que dar la cara por lo que ocurrió en Montevideo. Estaría bueno eso, el dirigente tendría más peso. Si quedan fuera, para qué se van a quedar con el técnico. Nunca vi que den la cara ni que pidan perdón”, sentenció Tagliani.