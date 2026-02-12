Duro golpe para Esteban Pavez y Pablo Guede: Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores en la fase 1

Fracaso de Alianza Lima. El cuadro peruano se despidió prematuramente de la Copa Libertadores. El humilde 2 de Mayo de Paraguay dio un verdadero batacazo, dejando en el camino a los “Íntimos de La Victoria” en la fase 1 del torneo continental. Y de visita. Rescató un empate 1-1 en la capital peruana, resultado que le sirvió para avanzar a la siguiente ronda (global de 2-1).

Esteban Pavez fue baja para Alianza a raíz de una lesión de cuidado, que sufrió precisamente en la ida, jugada la semana pasada en Paraguay. Ese duelo fue el debut del excapitán de Colo Colo en su nuevo elenco y debió ser reemplazado porque no pudo continuar. En definitiva, fue diagnosticada con un esguince de primer grado en una rodilla, lo que mantendría entre dos y tres semanas fuera. Por esto que el técnico Pablo Guede no pudo contar con el mediocampista nacional en el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza debía remontar el 1-0 obtenido por los paraguayos, debutantes absolutos en la Libertadores, en el primer partido de la eliminatoria. Por el peso de su camiseta y contar con experimentados como Paolo Guerrero y Luis Advíncula, uno de los tres clubes grandes del fútbol incaico tenía el favoritismo de su parte. Lo tenía que reflejar en el campo.

En la primera mitad, Alianza Lima desperdició un penal. El portero visitante Ángel Martínez le tapó el remate a Eryc Castillo. En el complemento, llegaron las emociones. En los 63′, el veterano Advíncula abrió el marcador para el local, igualando el marcador global. Luego, se sanciona un penal a favor del 2 de Mayo, chequeado en el videoarbitraje. En los 74′, Brahian Ayala rompió el arco para el 1-1. Contra el tiempo, los peruanos necesitaban un gol para estirar la serie a los penales.

Como ganador de la llave E3, el sorprendente 2 de Mayo enfrentará a otro elenco peruano en la fase 2: Sporting Cristal. No se dio uno de los clásicos del país vecino. El que gane la eliminatoria entre paraguayos e incaicos enfrentará en la fase 3, la última antes de ingresar a los grupos, al vencedor de la llave entre Carabobo y Huachipato. La semana que viene, los acereros visitan Venezuela.