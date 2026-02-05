“La alegría se convirtió en lágrimas”: el amargo estreno de Esteban Pavez junto a Alianza Lima en la Copa Libertadores

Esteban Pavez salió lesionado del encuentro entre Alianza Lima y 2 de Mayo por la Copa Libertadores. Foto: Captura de video.

Un amargo estreno tuvo Esteban Pavez junto a Alianza Lima. El volante nacional fue titular en la caída del elenco peruano por 1-0 contra 2 de Mayo de Paraguay en el duelo de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores.

Si bien los Íntimos consiguieron dominar en gran parte del encuentro, la falta de finiquito acabó pasándoles la cuenta. El trabajo de la zona media, que integró al chileno al sector izquierdo, fue fundamental para lo anterior.

Sin embargo, el estreno del futbolista nacional estuvo marcado por una jugada que lo obligó a abandonar el terreno de juego en el minuto 74′. En una jugada de pelota dividida, Pavez intentó quedarse con el balón y acabó siendo golpeado en la rodilla por Óscar Romero.

“Romero le cae sobre la rodilla. Guede maldice todo. Habrá que ver si trae consecuencias en Pavez, pero esperemos que no. Había sido uno de los puntos altos en Alianza Lima”, comentaron en la transmisión oficial de ESPN sobre la jugada.

Debido al golpe, Pavez no pudo continuar lo que obligó su reemplazo tres minutos más tarde. Ya fuera de la cancha, la transmisión oficial volvió a mostrarlo, instancia en la que se pudo ver que le habían colocado una bolsa con hielo para evitar la inflamación de la zona afectada.

La prensa peruana también hizo eco de la situación. El Comercio destacó que “una de las novedades del encuentro fue el debut de Esteban Pavez, volante central chileno que se adjudicó el papel de líder de vestuario previo al inicio del encuentro. Con mucha motivación hacia sus compañeros, el cercano amigo de Arturo Vidal fue el encargado de dar las arengas”.

Añadieron que “la alegría se convirtió en lágrimas de dolor una vez que tuvo que ser reemplazado tras sufrir un duro golpe en la rodilla derecha. El volante, frustrado por no seguir en el campo de juego, soltó un par de sollozos de cólera por no seguir sumando minutos”.

Así mismo, anunciaron que tras su regreso desde Paraguay Pavez se someterá a exámenes médicos en Lima para determinar la gravedad de la lesión y ver si estará disponible para el duelo de revancha que está programado para el miércoles 11 de febrero.

De esta manera, Alianza Lima necesita ganar por un gol de diferencia para poder llevar la definición a los lanzamientos penales, o bien por dos tantos para asegurar su presencia en la Fase 2 donde Sporting Cristal espera a su contrincante.

La confianza de Pablo Guede

A pesar de la derrota cosechada en Paraguay, el técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, mantiene la esperanza de poder avanzar de ronda. “Creo que hicimos una gran primera parte y merecimos el gol”, comenzó señalando en la conferencia de prensa posterior.

“Faltan los últimos 90 minutos, creo que lo hicimos muy bien”, consideró a pesar de la caída.

“Esto recién empieza, los muchachos están confiados, iremos paso a paso”, añadió más adelante pensando en el duelo de revancha.