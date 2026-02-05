SUSCRÍBETE POR $1100
    Iba ganando, vio el celular y perdió: la extraña escena que causa polémica en el tenis mundial

    Ugo Humbert se imponía 4-3 en el tie break del tercer set contra Adrian Mannarino hasta que revisó su teléfono. Desde entonces, no volvió a ganar un punto.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Una llamativa situación se registró en el ATP 250 de Montpellier en el encuentro entre Ugo Humbert y Adrian Mannarino por los octavos de final de la competencia.

    Humbert estaba 3-4 en el tie break del tercer set cuando en un momento se acercó hasta la silla donde estaban sus pertenencias, miró su celular y luego volvió a la cancha ofreciendo las disculpas correspondientes.

    Lo que más sorprendió de esta secuencia es que una vez realizado lo anterior, Humbert no volvió a ganar un punto en el desempate y el triunfo quedó en manos de Mannarino por 6-7 (4), 6-3, 7-6 (4).

    Con este resultado, Mannarino, de 37 años, volvió a meterse en unos cuartos de final que no alcanzaba desde septiembre de 2025. Ahora deberá prepararse para enfrentar a otro compatriota por el paso a las semifinales. Se trata de Arthur Gea, quien aprovechó el abandono del checo Tomas Machac por problemas físicos.

    Gea ganó el primer set de ese compromiso por 6-3 y estaba en desventaja por 4-5 en el segundo, cuando la tercera cabeza de serie del torneo tuvo que dejar la cancha.

    Un acto restringido

    Hasta el momento, Humbert no ha dado explicaciones sobre lo sucedido en el duelo del por qué miró el celular en ese instantes.

    Cabe señalar que los jugadores de tenis profesional no están autorizados a ver sus teléfonos durante los partidos. Esta normativa aplica para los torneos correspondients al ITF, ATP y WTA.

    Es más, el uso de dispositivos electrónicos durante un encuentro se considera una conducta antideportiva que puede significar penalizaciones las cuales pueden ir de avisos del juez de silla a multas.

    Por cierto, en el caso de que algún tenista necesite revisar su teléfono, este debe contar con la autorización expresa de un árbitro o un supervisor del torneo.

