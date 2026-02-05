La sorpresa del mercado sudamericano: “regalón” de Pellegrini en el Manchester City llega al fútbol de Bolivia

Supo ser uno de los fichajes bombásticos del Manchester City, por lo cuantiosa de la operación más que por lo mediático del apellido. Y ahora, desembarca en Bolivia para su primera experiencia como futbolista en Sudamérica. Uno de los movimientos más sorpresivos en el mercado de la región fue el arribo del zaguero francés Eliaquim Mangala en un grande del balompié altiplánico. A los 34 años, fichó en Oriente Petrolero, uno de los elencos clásicos de Santa Cruz de la Sierra.

“Es una experiencia nueva”, dijo el defensa galo, tras su llegada al país vecino, como refuerzo para la temporada 2026 del elenco albiverde. Apenas desembarcó en Bolivia, con la evidente expectativa periodística, expresó su satisfacción por unirse a un equipo que “tiene historia” y “una afición muy importante”. Además, señaló que un objetivo personal es “intentar” el retorno de Oriente a las copas internacionales.

Mangala nació en Colombes, en el norte de Francia. Cuando era un niño, se mudó junto a su familia a Bélgica. En 2004 empezó a jugar en las categorías inferiores del club UR Namur, donde era delantero. Tres años más tarde, fichó por la juvenil del Standard de Lieja, donde fue reconvertido en defensa. En ese equipo, que hoy tiene en sus filas al chileno-belga Nayel Mehssatou, arrancó su carrera deportiva.

En 2011, fue transferido al Porto por aproximadamente 7 millones de euros. En el fútbol luso comenzó a hacerse notar, hasta que en 2014 llegaría al Manchester City por una cifra millonaria. Fue el fichaje más costoso de la segunda temporada de Manuel Pellegrini en los Ciudadanos: 45 millones de euros. Pese a que no convencía del todo por su rendimiento, el entrenador chileno confió en el zaguero y era uno de los recurrentes en su formación titular. Con el Ingeniero, fue campeón de la Copa de la Liga 2015-2016.

La suerte de Mangala cambiaría con Pep Guardiola en el City. Al no ser considerado por el DT catalán, fue cedido al Valencia, y más tarde al Everton. Hasta que en 2019 se desvinculó de los celestes. Luego de una estadía en el Valencia, llegó a estar sin club, para en 2022 fichar en el Saint-Étienne francés. Su último equipo fue el Estoril de Portugal, entre 2023 y 2025. Ahora llegó a Bolivia, como agente libre.

Teniendo la doble nacionalidad belga y francesa, podía optar a alguna de las dos selecciones. Prefirió representar a Les Bleus. Estuvo en el plantel de Didier Deschamps en el Mundial de Brasil 2014 con los galos. También estuvo en el equipo de la Eurocopa 2016, que llegó a la final y perdió con Portugal.

El experimentado defensa arribó a Santa Cruz en la madrugada del 27 de enero y tras cumplir con los trabajos iniciales de adaptación, se incorporó a las prácticas de Oriente Petrolero, aguardando por su estreno que puede ser este 8 de febrero, en el clásico de la ciudad ante Blooming, por el torneo amistoso de verano.