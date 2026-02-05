SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La sorpresa del mercado sudamericano: “regalón” de Pellegrini en el Manchester City llega al fútbol de Bolivia

    El experimentado zaguero francés Eliaquim Mangala fue pupilo del Ingeniero en los Ciudadanos. El club inglés llegó a pagar 45 millones de euros por su pase, en 2014. Ahora, con 34 años, tendrá su primera experiencia en Sudamérica, en el fútbol altiplánico.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El francés Eliaquim Mangala, ex Manchester City, llega al fútbol de Bolivia.

    Supo ser uno de los fichajes bombásticos del Manchester City, por lo cuantiosa de la operación más que por lo mediático del apellido. Y ahora, desembarca en Bolivia para su primera experiencia como futbolista en Sudamérica. Uno de los movimientos más sorpresivos en el mercado de la región fue el arribo del zaguero francés Eliaquim Mangala en un grande del balompié altiplánico. A los 34 años, fichó en Oriente Petrolero, uno de los elencos clásicos de Santa Cruz de la Sierra.

    “Es una experiencia nueva”, dijo el defensa galo, tras su llegada al país vecino, como refuerzo para la temporada 2026 del elenco albiverde. Apenas desembarcó en Bolivia, con la evidente expectativa periodística, expresó su satisfacción por unirse a un equipo que “tiene historia” y “una afición muy importante”. Además, señaló que un objetivo personal es “intentar” el retorno de Oriente a las copas internacionales.

    Mangala nació en Colombes, en el norte de Francia. Cuando era un niño, se mudó junto a su familia a Bélgica. En 2004 empezó a jugar en las categorías inferiores del club UR Namur, donde era delantero. Tres años más tarde, fichó por la juvenil del Standard de Lieja, donde fue reconvertido en defensa. En ese equipo, que hoy tiene en sus filas al chileno-belga Nayel Mehssatou, arrancó su carrera deportiva.

    En 2011, fue transferido al Porto por aproximadamente 7 millones de euros. En el fútbol luso comenzó a hacerse notar, hasta que en 2014 llegaría al Manchester City por una cifra millonaria. Fue el fichaje más costoso de la segunda temporada de Manuel Pellegrini en los Ciudadanos: 45 millones de euros. Pese a que no convencía del todo por su rendimiento, el entrenador chileno confió en el zaguero y era uno de los recurrentes en su formación titular. Con el Ingeniero, fue campeón de la Copa de la Liga 2015-2016.

    La suerte de Mangala cambiaría con Pep Guardiola en el City. Al no ser considerado por el DT catalán, fue cedido al Valencia, y más tarde al Everton. Hasta que en 2019 se desvinculó de los celestes. Luego de una estadía en el Valencia, llegó a estar sin club, para en 2022 fichar en el Saint-Étienne francés. Su último equipo fue el Estoril de Portugal, entre 2023 y 2025. Ahora llegó a Bolivia, como agente libre.

    Teniendo la doble nacionalidad belga y francesa, podía optar a alguna de las dos selecciones. Prefirió representar a Les Bleus. Estuvo en el plantel de Didier Deschamps en el Mundial de Brasil 2014 con los galos. También estuvo en el equipo de la Eurocopa 2016, que llegó a la final y perdió con Portugal.

    El experimentado defensa arribó a Santa Cruz en la madrugada del 27 de enero y tras cumplir con los trabajos iniciales de adaptación, se incorporó a las prácticas de Oriente Petrolero, aguardando por su estreno que puede ser este 8 de febrero, en el clásico de la ciudad ante Blooming, por el torneo amistoso de verano.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalEliaquim MangalaOriente PetroleroBoliviaManchester CityManuel Pellegrini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Cómo identificar una serpiente de cascabel, la peligrosa especie que el SAG busca en San Antonio tras un avistamiento

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Arco: la película animada francesa que desafía el presente mirando al futuro

    Lo más leído

    1.
    “Ridiculizado y corriendo como un pollo sin cabeza”: las críticas que golpean al Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez

    “Ridiculizado y corriendo como un pollo sin cabeza”: las críticas que golpean al Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez

    2.
    Natalia Duco renuncia a la Beca Proddar: “Es lo correcto por probidad; por respetar los recursos públicos de los chilenos”

    Natalia Duco renuncia a la Beca Proddar: “Es lo correcto por probidad; por respetar los recursos públicos de los chilenos”

    3.
    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    4.
    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    5.
    Brasileirao: el Sao Paulo de Gonzalo Tapia le saca un punto al Santos en el clásico

    Brasileirao: el Sao Paulo de Gonzalo Tapia le saca un punto al Santos en el clásico

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Violento turbazo en Lampa: delincuentes amenazan con armas a propietario y roban su vehículo
    Chile

    Violento turbazo en Lampa: delincuentes amenazan con armas a propietario y roban su vehículo

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kast respalda dichos de Squella por Bachelet: “No queremos que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido”

    ¿El 1,25% o todo?: la interrogante que se abre con el anuncio de Tianqi de vender parte de sus acciones en SQM
    Negocios

    ¿El 1,25% o todo?: la interrogante que se abre con el anuncio de Tianqi de vender parte de sus acciones en SQM

    Quiroz perfila el equipo que lo acompañará en Hacienda en bilateral con Grau

    Estimaciones de IPC para enero se concentran en 0,4% y la inflación anual caería de 3% por primera vez en casi 5 años

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump
    Tendencias

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Cómo identificar una serpiente de cascabel, la peligrosa especie que el SAG busca en San Antonio tras un avistamiento

    Brasileirao: el Sao Paulo de Gonzalo Tapia le saca un punto al Santos en el clásico
    El Deportivo

    Brasileirao: el Sao Paulo de Gonzalo Tapia le saca un punto al Santos en el clásico

    La nueva fecha que se evalúa para reprogramar el partido entre Huachipato y la U en Talcahuano

    Pablo Mouche le responde con dureza a Daniel Morón: “Defiendes a los barrabravas y le mientes a la gente de Colo Colo”

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Arco: la película animada francesa que desafía el presente mirando al futuro
    Cultura y entretención

    Arco: la película animada francesa que desafía el presente mirando al futuro

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia

    Qué traen y cuándo se estrenan las nuevas cintas de Chris Pratt, Ryan Reynolds y John Cena

    Trump dice que Good y Pretti “no eran ángeles”, pero que “no está contento” con los tiroteos fatales
    Mundo

    Trump dice que Good y Pretti “no eran ángeles”, pero que “no está contento” con los tiroteos fatales

    Argentina solicita formalmente a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DDHH

    “Hubo momentos jocosos donde reconocían que había diferencias entre ellos”: embajador revela detalles de cita entre Petro y Trump

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió