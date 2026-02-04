La Roja Sub 20 femenina sufre una dura goleada en su debut por el Sudamericano de Paraguay

Mal estreno tuvo la selección chilena Sub 20 femenina en el Sudamericano de la categoría, que comenzó este miércoles en Paraguay. Precisamente, la Roja juvenil debutó ante las anfitrionas y la derrota fue abultada. Las guaraníes vencieron por 4-0, en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.

El elenco comandado por Nicolás Bravo, que cuenta con Luis Mena (el DT de la selección absoluta) en su cuerpo técnico, está en el grupo A junto a las paraguayas, Venezuela, Colombia y Uruguay. Las tres primeras de cada zona (son dos) avanzan a la Fase Final. En esa instancia, se definirán los cuatro cupos directos que tiene la Conmebol para el Mundial de Polonia.

Con futbolistas con experiencia en Primera División y en la selección adulta como Ámbar Figueroa, Pamela Cabezas López y Vaitiare Pardo (también fue titular Arantza Suazo, una de las hijas de Humberto “Chupete” Suazo), Chile no estaba jugando mal en el primer tiempo, sin embargo no tuvo suerte a la hora de la definición. A Paraguay le sucedió lo contrario: a la primera, acertó. En los 15′, Maite Mussi abre la cuenta para las locales con un tiro libre, en cuyo remate no hubo una respuesta eficiente de la portera Oriana Cristancho.

Luego, antes del descanso, llegó el 2-0 de la Albirroja gracias a la concreción de la figura del equipo, la delantera Claudia Martínez. Hace semanas cumplió recién 18 años y ya es uno de los grandes prospectos del fútbol sudamericano.

En el segundo tiempo, la tónica se mantuvo, con un Paraguay altamente eficaz y una selección chilena que no podía batir a la arquera local Tamara Amarilla. En los 63′, apareció de nuevo Claudia Martínez, mediante un cabezazo, para colocar el tercero. La goleada se cerró con el 4-0 anotado por Pamela Villalba, en los 71′.

El calendario de Chile indica que su segunda presentación será este viernes, ante Colombia, en el estadio Emiliano Ghezzi de Asunción. Luego, el domingo 8, será el turno de enfrentar a Uruguay. En la jornada del martes 10 quedará libre, para cerrar la fase grupal el jueves 12, contra Venezuela. Todos los encuentros están programados para las 18.00 horas.