SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La Roja Sub 20 femenina sufre una dura goleada en su debut por el Sudamericano de Paraguay

    Este miércoles comenzó el torneo en tierras guaraníes, que entrega cuatro cupos para el Mundial de la categoría, en Polonia. La selección chilena, que dirige Nicolás Bravo, fue derrotada 4-0 por el combinado local.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La Roja Sub 20 femenina sufre una goleada en el debut del Sudamericano. Foto: Richard Ramírez - Comunicaciones FFCH

    Mal estreno tuvo la selección chilena Sub 20 femenina en el Sudamericano de la categoría, que comenzó este miércoles en Paraguay. Precisamente, la Roja juvenil debutó ante las anfitrionas y la derrota fue abultada. Las guaraníes vencieron por 4-0, en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.

    El elenco comandado por Nicolás Bravo, que cuenta con Luis Mena (el DT de la selección absoluta) en su cuerpo técnico, está en el grupo A junto a las paraguayas, Venezuela, Colombia y Uruguay. Las tres primeras de cada zona (son dos) avanzan a la Fase Final. En esa instancia, se definirán los cuatro cupos directos que tiene la Conmebol para el Mundial de Polonia.

    Con futbolistas con experiencia en Primera División y en la selección adulta como Ámbar Figueroa, Pamela Cabezas López y Vaitiare Pardo (también fue titular Arantza Suazo, una de las hijas de Humberto “Chupete” Suazo), Chile no estaba jugando mal en el primer tiempo, sin embargo no tuvo suerte a la hora de la definición. A Paraguay le sucedió lo contrario: a la primera, acertó. En los 15′, Maite Mussi abre la cuenta para las locales con un tiro libre, en cuyo remate no hubo una respuesta eficiente de la portera Oriana Cristancho.

    Luego, antes del descanso, llegó el 2-0 de la Albirroja gracias a la concreción de la figura del equipo, la delantera Claudia Martínez. Hace semanas cumplió recién 18 años y ya es uno de los grandes prospectos del fútbol sudamericano.

    En el segundo tiempo, la tónica se mantuvo, con un Paraguay altamente eficaz y una selección chilena que no podía batir a la arquera local Tamara Amarilla. En los 63′, apareció de nuevo Claudia Martínez, mediante un cabezazo, para colocar el tercero. La goleada se cerró con el 4-0 anotado por Pamela Villalba, en los 71′.

    El calendario de Chile indica que su segunda presentación será este viernes, ante Colombia, en el estadio Emiliano Ghezzi de Asunción. Luego, el domingo 8, será el turno de enfrentar a Uruguay. En la jornada del martes 10 quedará libre, para cerrar la fase grupal el jueves 12, contra Venezuela. Todos los encuentros están programados para las 18.00 horas.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLa RojaSudamericano Sub 20 femeninoParaguay vs ChileSelección chilenaLas RojasSelección chilena Sub 20 femenina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Luis Emilio Pizarro: “Va a haber dengue en Chile; es importante decir cómo nos vamos a preparar para eso”

    Claudia Mora, diputada electa de RN: “A Kast no le va a temblar la mano en hacer valer la ley, en eso se va a diferenciar del gobierno de Piñera”

    UAF: 2024 fue el año con mayor número de sentencias condenatorias por lavado de activos

    Estimaciones de IPC para enero se concentran en 0,4% y la inflación anual caería de 3% por primera vez en casi 5 años

    Quiroz perfila el equipo que lo acompañará en Hacienda en bilateral con Grau

    Emiten aviso meteorológico por tormentas eléctricas que se extenderían hasta el domingo en tres regiones del norte del país

    Lo más leído

    1.
    Natalia Duco renuncia a la Beca Proddar: “Es lo correcto por probidad; por respetar los recursos públicos de los chilenos”

    Natalia Duco renuncia a la Beca Proddar: “Es lo correcto por probidad; por respetar los recursos públicos de los chilenos”

    2.
    “Ridiculizado y corriendo como un pollo sin cabeza”: las críticas que golpean al Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez

    “Ridiculizado y corriendo como un pollo sin cabeza”: las críticas que golpean al Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez

    3.
    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    Luis Emilio Pizarro: “Va a haber dengue en Chile; es importante decir cómo nos vamos a preparar para eso”
    Chile

    Luis Emilio Pizarro: “Va a haber dengue en Chile; es importante decir cómo nos vamos a preparar para eso”

    Claudia Mora, diputada electa de RN: “A Kast no le va a temblar la mano en hacer valer la ley, en eso se va a diferenciar del gobierno de Piñera”

    Emiten aviso meteorológico por tormentas eléctricas que se extenderían hasta el domingo en tres regiones del norte del país

    UAF: 2024 fue el año con mayor número de sentencias condenatorias por lavado de activos
    Negocios

    UAF: 2024 fue el año con mayor número de sentencias condenatorias por lavado de activos

    Estimaciones de IPC para enero se concentran en 0,4% y la inflación anual caería de 3% por primera vez en casi 5 años

    “Basilea III y el rol creciente del factoring no bancario en el financiamiento pyme”

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972
    Tendencias

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    La Roja Sub 20 femenina sufre una dura goleada en su debut por el Sudamericano de Paraguay
    El Deportivo

    La Roja Sub 20 femenina sufre una dura goleada en su debut por el Sudamericano de Paraguay

    Lautaro Pastrán en su presentación en Colo Colo: “El objetivo es ser campeón, pero como mínimo clasificar a la Libertadores”

    “Lo respeto, pero no vengo a reemplazarlo”: Álvaro Madrid se desmarca de Esteban Pavez en su presentación en Colo Colo

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”
    Tecnología

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia
    Cultura y entretención

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia

    Qué traen y cuándo se estrenan las nuevas cintas de Chris Pratt, Ryan Reynolds y John Cena

    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie

    En operación del FBI y la inteligencia venezolana detienen al empresario Alex Saab, estrecho aliado de Nicolás Maduro
    Mundo

    En operación del FBI y la inteligencia venezolana detienen al empresario Alex Saab, estrecho aliado de Nicolás Maduro

    Rubio dice que conversaciones con Teherán deben abordar el programa de misiles balísticos iraní

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió