    Histórico: Neven Ilic se convierte en el primer chileno en ser miembro del Comité Olímpico Internacional

    El presidente de Panam Sports se transformó en nuevo miembro del Comité Ejecutivo del COI, tras imponerse al dirigente italiano Giovanni Malagó, en la 145° sesión del ente rector del olimpismo, en Milán. Es el cargo más importante logrado por un dirigente nacional.

    Por 
    Madelynne Alegría

    La definición tomó forma luego de la primera ronda, tras empatar a 48 votos contra su oponente europeo, el italiano Giovanni Malagó. Sin embargo, la decisión final se resolvió a favor de Neven Ilic, en un proceso en el que se emitieron 95 sufragios oficiales. Un resultado que transforma al dirigente en el primer chileno en ser miembro del Comité Olímpico Internacional (COI).

    El empresario de 63 años comenzó su carrera en el mundo deportivo como dirigente en la Federación de Tenis entre 2000 y 2004. Luego, en octubre de ese mismo año, saltó como presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), siendo reelecto en varias ocasiones hasta que alcanzó un cargo a nivel internacional.

    En 2017 tomó el mando de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), más conocida como Panam Sports. Ahora, su nuevo puesto en el Comité Olímpico Internacional, es el cargo más alto alcanzado por un dirigente chileno en la historia del deporte olímpico.

    “Este resultado es motivo de un tremendo orgullo. Orgullo para América y orgullo para Chile. La verdad es que hay muchas cosas por hacer. Poder llevar la voz de América, de nuestros países y la realidad de cada una de nuestras naciones al Comité Ejecutivo es parte de la tarea que me toca realizar. Esto es un tremendo honor para Chile y yo estoy muy orgulloso de poder haber logrado este tremendo honor”, señaló tras la elección un emocionado Neven Ilic.

    Su nuevo cargo

    El rol de miembro del Comité Ejecutivo implica participar directamente en las decisiones estratégicas del COI, con impacto en la planificación de eventos olímpicos, políticas deportivas globales y el desarrollo del movimiento olímpico en las distintas regiones del mundo. Ilic asumirá estas responsabilidades aportando la voz de los 41 comités nacionales que conforman Panam Sports y defendiendo los intereses del deporte.

    “Mi misión tiene que ver con el deporte del mundo, con los atletas que son el centro de todo pero, sobre todo, traer la realidad de cada uno de los 41 países que son parte de Panam Sports. Tenemos 41 países con distintas realidades y es importante poder llevar al Comité Ejecutivo las formas de poder resolver, seguir apoyando a los atletas y poder hacer que América crezca cada de día más”, agregó el dirigente oriundo de Antofagasta.

    Esta última sesión del COI se realizó en el Centro de Convenciones de Milán, en la previa de lo que serán los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que parten este viernes 6 de febrero con la Ceremonia Inaugural en el estadio San Siro.

