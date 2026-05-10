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    Incendio en domicilio de San Joaquín deja a tres adultos mayores fallecidos

    Otras dos personas quedaron con lesiones al escapar del inmueble previo a la llegada de Bomberos.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Imagen referencial. Aton Chile

    Un incendio en la comuna de San Joaquín que afectó a un domicilio a tres adultos mayores fallecidos y otras dos personas lesionadas que se encontraban al interior, durante la madrugada de este domingo.

    Como señaló el teniente Cristián Villablanca de la prefectura Santiago Sur de Carabineros, “producto del material ligero que se encontraba en el domicilio, afectó mucho para que estos adultos mayores pudieran salir del domicilio”.

    Además, informó que solo una vivienda estaría afectada en su totalidad y actualmente Bomberos se encuentra trabajando para determinar la causa de este siniestro.

    El segundo comandante Luis Aragón, del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, dijo que otras dos casas tuvieron un daño en un 20%. En el lugar estuvieron trabajando cerca de cien bomberos, ocho compañías y 11 carros.

    “Dadas las condiciones del incendio, al momento de la llegada de Bomberos, las condiciones no eran las propicias para realizar maniobras de búsqueda de personas en el interior”, explicó Aragón.

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