Centros de reservistas del Ejército reinician actividades de instrucción tras un año en pausa

Este sábado se llevó a cabo una ceremonia en el Regimiento de Infantería N°1 en Buin para dar inicio a la reactivación de la instrucción y entrenamiento en los 45 centros de reservistas del Ejército de Chile después de que se pausara la incoporación de integrantes y las actividades de esta misión.

Dentro de estos centros hay 1.917 efectivos y al acto asistieron 341 reservistas de nueve Unidades Base de Movilización (UBM) de la Región Metropolitana.

Durante la ceremonia, el comandante de Operaciones Terrestres, el general de División, Carlos Muñoz, dijo que “a partir del presente año el Ejército retomará una tradición formativa de alto valor institucional, reactivando instancias inspiradas en los tradicionales Batallones “Germania” y “Maipú”, como otra opción más para el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio”.

En su discurso, el general además anunció que este año un batallón de reservistas participará en la Parada Militar en honor a las Glorias del Ejército.

“Esta decisión no solo reinstala una tradición de profundo significado nacional, sino que también permite visibilizar ante el país la fuerza ciudadana que respalda al Ejército, reafirmando el carácter de una institución profundamente vinculada a la nación”, señaló Muñoz.

En un punto de prensa, el director de Movilizacion Nacional, el general Pedro Araya dijo sobre retomar esta instrucción que “si bien estuvo suspendida durante un periodo de un año, producto del recorte presupuestario que nos afectó al sector público (...) este año ya con el tiempo suficiente en la planificación, el comandante en jefe ha dispuesto reactivar esta actividad, reorientar los recursos y financiar la actividad de la Reserva para que se desarrolle de forma normal durante el presente año”.

El general de brigada también informó sobre los requisitos para poder integrarse a los centros reservistas como; haber hecho el servicio militar o ser ciudadano chileno sobre 18 años con su situación militar al día y contar con situación médica apta para el desempeño de esta labor.

Asimismo, señaló que el periodo de entrenamiento de los reservistas es anual, pero se separa en 30 días. “Esto puede ser continuo o todos los sábados, pero no superar los 30 días que es lo que exige la ley”, explicó Araya.