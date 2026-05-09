Cerca de una tonelada de droga que era transportada hacia la zona centro del país fue interceptada por Carabineros en la Región de Coquimbo.

En concreto, los uniformados lograron efectuar un decomiso a un camión que avanzaba por la Ruta 5 cargado con sacos de cemento, que camuflaban 976 kilos de marihuana procesada y lista para la venta.

El operativo se gestó con labores coordinadas de investigación de terreno de carabineros especializados del Departamento de Drogas 0S7 y Tenencia la Herradura. Asimismo, el proceso también involucró la participación de los perros antidrogas Spot y Franco, que corroboraron la presencia de las sustancias.

Finalmente, el procedimiento culminó con el hallazgo de estupefacientes equivalentes a casi dos millones de dosis. El proceso de extracción se realizó con el apoyo de una grúa para descargar los sacos que aparentaban llevar áridos para construcción. En el interior de estos se encontraron 33 rectángulos, con cada uno de ellos cargando al menos nueve contenedores en su interior.

“Estamos hablando de casi once mil millones de pesos en droga que evitamos que llegara a los barrios de la Región Metropolitana, zona que era el destino de las sustancias”, destacó el general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata.

Asimismo, Víctor Pino, el delegado presidencial regional señaló que “es fundamental sacar esta droga de circulación, ya que lo que hacemos es quitarles el dinero para que ellos puedan seguir delinquiendo, y en eso tenemos que seguir trabajando juntos”.

Avaluada en cerca de $11 mil millones: incautan casi una tonelada de droga en Coquimbo

Según el fiscal regional Patricio Cooper, el pasado 2025 se logró un récord en Coquimbo con la incautación de más de nueve toneladas de droga. De todas formas, el persecutor señala que durante los primeros días de mayo ya van sobre siete toneladas decomisadas entre la Policía de Investigaciones y Carabineros.

¿Quién llevaba los 976 kilos de cannabis?

Un hombre de 31 años y oriundo de Antofagasta era quien conducía el vehículo cargado con la marihuana. Acumulaba condenas previas por robo y manejo en estado de ebriedad, además de tres condenas por manejar un vehículo sin la licencia requerida . “Entendemos entonces que se dedica justamente a conducir estos tipos de camiones que pueden trasladar estos tipos de droga”, explicó Cooper.

El sujeto fue formalizado por tráfico de droga y quedó en prisión preventiva. El plazo de investigación fue fijado en 100 días. “Hay diligencias en curso y no puedo dar mayores detalles, porque tenemos antecedentes viables investigativos que nos pueden llevar a otro sujeto, incluyendo el celular, pero también declaraciones y personas que vieron algunos vehículos”, afirmó el persecutor.

Además, el camión fue incautado y en junio se llevará a cabo una audiencia para establecer su destinación.