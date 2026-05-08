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    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación

    La publicación de los documentos se enmarca en una política del presidente Donald Trump orientada a transparentar los registros históricos del Pentágono sobre ovnis, tras años de presión política y debate público.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación. Foto: Gobierno de EE.UU.

    El Pentágono publicó este viernes archivos “nuevos e inéditos” sobre ovnis, en una medida que se presentó como una señal de su compromiso con la transparencia sobre los fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés).

    Según informó The New York Times, el Departamento de Defensa aseguró en un comunicado que “ningún otro presidente o administración en la historia ha mantenido este nivel de transparencia en materia de UAP”.

    La colección, que será publicada de manera gradual, se encuentra alojada en un portal oficial del gobierno de Estados Unidos.

    Registro tomado en 2013 en Medio Oriente.

    ¿Qué muestran los archivos?

    Los primeros archivos liberados incluyen principalmente imágenes fijas de baja nitidez.

    En una de ellas se observa un conjunto de puntos brillantes en una pantalla; en otra, objetos de formas irregulares cuya naturaleza no resulta clara.

    El propio Pentágono reconoce que el material puede prestarse a múltiples interpretaciones.

    En redes sociales, el presidente Donald Trump presentó la medida como el cumplimiento de una promesa de campaña.

    “Mientras que las administraciones anteriores no han sido transparentes en este tema, con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma: ‘¿QUÉ DEMONIOS ESTÁ PASANDO?’”, escribió en Truth Social.

    A continuación, algunos de los archivos más llamativos liberados por el Pentágono:

    Una imagen humanoide

    En uno de los archivos liberados por el gobierno estadounidense, se envía una carta a la Oficina Federal de Investigación del FBI con una fotografía de un cuerpo humanoide no reconocido.

    El emisor, Ray Robinson, señala en la carta de 1967: “¿Podría comentar la imagen adjunta? Está marcada con una “x” y devolver la imagen con su respuesta. Gracias”.

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación. Foto: Gobierno de EE.UU.

    “La investigación de objetos voladores no identificados no es, ni ha sido nunca, competencia del FBI. Le aseguro que la fotografía que menciona no representa a ningún empleado de esta oficina”, respondió la institución.

    Un objeto con forma de estrella

    Otro registro liberado, que corresponde a 2013, muestra un video de un objeto volador no identificado con forma de estrella.

    En la imagen, se puede observar a esta “estrella” haciendo movimientos erráticos con forma de zigzag. Sin embargo, en los documentos no se menciona su origen o posible explicación.

    Objeto metálico ovalado

    En un archivo correspondiente a septiembre de 2023 se informó sobre testigos presenciales que describen “un aparente objeto metálico elipsoidal de color bronce que se materializó a partir de una luz brillante en el cielo”.

    Este objeto metálico tenía una longitud de entre 40 a 60 metros. “Desapareció instantáneamente”, concluye el informe.

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación. Foto: Gobierno de EE.UU.

    ¿Reportes de astronautas?

    También dentro de los archivos desclasificados hay informes de las misiones espaciales que hizo el hombre durante el siglo pasado.

    Durante la misión Apolo 12, realizada en 1969 y que significó el segundo alunizaje a la Luna, dos astronautas reportaron objetos no identificados.

    “El astronauta Alan L. Bean, describió haber observado partículas y destellos de luz ‘navegando en el espacio’ a través del Telescopio Óptico de Alineación (AOT) a bordo. Caracterizó estos fenómenos como ‘escapando de la Luna’”, dice el informe revelado.

    En ese mismo archivo, se señala también que el comandante de la misión, Charles ‘Pete’ Conrad, describió haber observado escombros flotantes fuera del módulo lunar, que habían sido iluminados por la luz de seguimiento a bordo del módulo”.

    Otro registro se repitió años más tarde, en 1972 bajo la misión Apolo 17. “La imagen contiene tres puntos en formación triangular en el cuadrante inferior derecho del cielo lunar, claramente visibles al ampliarla”, dice el informe.

    Misión Apolo 17, 1972. Foto: Gobierno de EE.UU.

    La conclusión final de este escrito es que “no existe consenso sobre la naturaleza de la anomalía”.

    Lee también:

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