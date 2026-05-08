Rabat dice que Desbordes no entendió sus dichos sobre Santiago 1 y pide al alcalde evitar “comentarios temerarios”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, se refirió a la polémica con el alcalde Mario Desbordes respecto a la cárcel Santiago 1.

“Ya lo señalé públicamente. Está en los planes ampliar esa cárcel, más no construir", comentó, asegurado que “se generó una polémica innecesaria”.

El ministro se refirió al tema consultado por la prensa luego de una visita al Centro Penitenciario Femenino de Temuco, en el marco de su agenda por la Región de La Araucanía.

“Quiero insistir también en la idea de que esos proyectos van acompañados de medidas de mitigación que esperamos que puedan morigerar todas las externalidades que una cárcel genera”, agregó el secretario de Estado.

Tras esto, Rabat se refirió a las afirmaciones del alcalde Desbordes sobre la mitigación asociada al proyecto en la cárcel capitalina.

“Yo creo que el alcalde de Desbordes no entendió bien lo que yo señalé. Lo llamo a leer las declaraciones una vez más para que no efectúe comentarios temerarios“, sostuvo.

Este miércoles, en el programa Desde la Redacción de La Tercera, el ministro Rabat insistió en que la extensión de la Cárcel Santiago 1 sí se realizará.

Desbordes lamentó que esto siga en marcha y dio a entender que se estaba tratando de “engañar a los vecinos” por las obras de mitigación.

“Señor ministro, infórmese bien. No desinforme la ciudadanía”, manifestó el jefe comunal ese mismo día.

Este viernes, en tanto, también en Desde la Redacción de La Tercera, Desbordes subió el tono sube el tono en su disputa con la autoridad y sostuvo que “al ministro le falta experiencia política”.

Desde el sur, Rabat llamó a los vecinos de Santiago a que estén tranquilos, garantizando que por la ampliación del penal “se tomarán todas las medidas de mitigación que les permitan a ellos estar en un lugar que pueda servirles con seguridad a su vida cotidiana”.

“Lo que estamos señalando es bastante claro. Los proyectos, en general, tienen medidas de mitigación acompañadas porque se entiende que una cárcel genera una externalidad que se da otra. Señalaba el otro día que en algunos proyectos que se desarrollan por la vía concesiones, por ejemplo, hay 100.000 Unidades de Fomento precisamente para medidas de mitigación, lo que es una cantidad importante de plata”, aseguró.