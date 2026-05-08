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    Política

    Cambio de mando, bilaterales y duro emplazamiento a la oposición chilena: lo que dejó el paso exprés de Kast por Costa Rica

    El Mandatario viajó junto a la primera dama, María Pía Adriasola, para ser parte de la asunción de Laura Fernández. La visita incluyó reuniones con los presidentes de Israel y Guatemala. Además, desde aquel país acusó a la oposición de querer “boicotear” la megarreforma con el anunciado “tsunami” de indicaciones para entrampar el debate parlamentario.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente José Antonio Kast.

    Faltaban cinco minutos para el mediodía, cuando el Presidente José Antonio Kast hizo una publicación en su cuenta de la red social X para encabezar el emplazamiento del gobierno a la oposición contra la intención de “inundar” con indicaciones el debate por el proyecto de Reconstrucción Nacional en el Congreso.

    “Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear. El Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile. Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es destruir y hacer daño, eso se hace muy difícil”, escribió el Mandatario.

    Al reproche del Jefe de Estado se sumaron el vicepresidente, Claudio Alvarado, y la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, ambos en el mismo tono, para acusar “sabotaje” y “boicot”. Esto, luego que se hizo público que desde la oposición existe la intención de ingresar un “tsunami” de mociones -se habla de hasta 2.500- a la megarreforma.

    El mensaje de Kast tenía la particularidad que estaba escrito desde Costa Rica, hasta donde el Presidente viajó para ser parte del traspaso de mando de ese país, en que Rodrigo Chavez entregó el poder a la ahora actual Mandataria, Laura Fernández.

    La ceremonia se realizó en el Estadio Nacional, en San José, donde asistió junto a la primera dama, María Pía Adriasola.

    Previo a participar del cambio de mando, la máxima autoridad chilena sostuvo reuniones bilaterales con los presidentes de Israel, Isaac Herzon, y de Guatemala, Bernardo Arévalo.

    En la primera cita, el Jefe de Estado estuvo acompañado del canciller Francisco Pérez Mackenna, y del embajador de Chile en Costa Rica, Ricardo Bosnic.

    En el encuentro con Arévalo también participaron Pérez Mackenna, Bosnic, y además, parte de la comitiva que lo acompañó en el marco de su participación del traspaso de mando presidencial.

    La visita de Kast a Costa Rica fue exprés. El Mandatario viajó la madrugada de este viernes al país centroamericano, y su regreso a Santiago está programado para las primeras horas de este sábado.

    Más sobre:José Antonio KastCosta RicaCambio de mandoReuniones bilateralesOposiciónMegarreformaTsunami

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