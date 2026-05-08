“Tsunami” de indicaciones en la Cámara: amenaza opositora contra megaproyecto incluiría hasta un retiro previsional

Hasta el mediodía del lunes hay plazo para la creatividad de los diputados.

Tras la aprobación en general (idea de legislar) del megaproyecto de “reconstrucción y desarrollo económico y social” por parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara, se acordó un plazo de indicaciones (enmiendas o propuestas) de los parlamentarios que vence a esa hora de ese día.

Aunque en esta etapa el mismo Ejecutivo y el oficialismo pueden hacer sus propios ajustes, la principal marea vendrá desde la oposición, donde sus legisladores han amenazado con presentar más de un millar de indicaciones.

Si bien el diputado Boris Barrera (PC) admitió que cuando dijo que presentarían 1.200 enmiendas en realidad estaba haciendo una exageración discursiva (hipérbole), hay otros legisladores como Jaime Araya (independiente PPD), que aseguran esa estimación podría quedarse corta.

El mismo Araya comenzó a usar el concepto de un “tsunami” de indicaciones para “inundar” el debate, en un claro gesto de molestia de la oposición ante el escaso margen de negociación que ha dado el gobierno, que por el contrario ha metido una fuerte presión para sacar esta iniciativa miscelánea, incluyendo diversos temas en un solo paquete, en poco tiempo. Ello, a juicio de ciertos parlamentarios opositores, se ha traducido en una restricción del debate democrático.

“Yo creo que ellos no contaban con la capacidad de articulación que hemos ido teniendo, me voy a tirar con número, yo creo que no va a haber menos de 2 mil indicaciones. Y nosotros (en el grupo PPD) hemos ido trabajando y aunque partimos con esto ayer, ya tenemos del orden de las 300 indicaciones que tienen que ver con los temas que le importan a la gente... Esto ya no es una inundación, es un tsunami... Será un sufrimiento para este gobierno... va a ser inviable esto..., va a ser para el gobierno una cosa inmanejable.... Entonces, imagínate que después de todo el martirio el Tribunal Constitucional diga, mire, esto está mal hecho”, comentó Araya en un programa de debate por streaming.

Uno de los argumentos que alienta a esta masiva presentación de enmiendas es el carácter misceláneo del proyecto de Kast; que, además de la reconstrucción y la rebaja tributaria, considera dentro de sus ideas matrices la reactivación económica y social del país, incluyendo cambios educacionales, laborales, medioambientales e incluso en el transporte de valores.

Retiros

En la misma oposición admiten que dentro de las proposiciones habrá posiblemente normas inconstitucionales, porque abiertamente se inmiscuyen en facultades del Presidente de la República. A sabiendas de ello, el plan es trabar el debate, porque al ser declaradas inadmisibles por el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI) o los respectivos presidentes de comisiones que revisarán el texto, pueden ser alegadas, obligando a votaciones particulares por cada una de estas propuestas inconstitucionales.

Por ejemplo, a petición del diputado René Alinco (independiente), algunos en la oposición están trabajando la redacción de un nuevo retiro de ahorros previsionales. En el pasado estas normas fueron reformas constitucionales, ya que era la única forma de sortear las atribuciones exclusivas del Primer Mandatario en materia de seguridad social.

“No lo estamos descartando porque la situación económica y el poder adquisitivo se está perdiendo día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. No está descartada la posibilidad de incluir en una indicación del proyecto un nuevo retiro, o retiro de emergencia”, señaló Alinco, quien sería uno de los votos que le permitiría al Ejecutivo aprobar la idea de legislar.

Araya (indep. PPD) dijo que su bancada, particularmente, no está trabajando en una enmienda por los retiros, pero admitió que hay “diputados que individualmente han planteado esa posibilidad”. “Probablemente va ser una de las discusiones más interesantes, porque va a afectar lo que significa el tema constitucional de si se pueden discutir los retiros previsionales de 10%, de 100%, autopréstamos con cargos a fondos de pensiones, y todo lo que tiene que ver con los fondos de pensiones”, comentó.

Inconstitucionalidad

Dado que probablemente esa enmienda sea declarada inconstitucional, en las comisiones de Hacienda y Trabajo y luego en la Sala se pedirá que se vote su admisibilidad.

La interpretación que tienen los impulsores de esta estrategia es que en cada una de estas reclamaciones debe haber al menos tres minutos para fundamentar la presunta admisibilidad.

No obstante, en el oficialismo sostienen que una vez cerrado el debate, no procedería abrir espacio a más discursos, aunque sea para alegar las inadmisibilidades.

Sea cual sea el desenlace de este choque interpretativo, la discusión en las comisiones y en la sala se prolongará e, inevitablemente, será más tortuosa de lo normal.

En la mesa incluso ya creen que el megaproyecto en el mejor de los escenarios podría despacharse en la sala, el miércoles 20 de mayo (después de uno o dos días de discusiones y votaciones), a pesar de que las aspiraciones de La Moneda eran que el trámite en la Cámara quedara culminado el lunes 18 o el martes 19.

Además de las indicaciones para generar cambios al texto, la oposición puede recurrir a otra maniobra dilatoria como pedir votaciones separadas. Aunque por tradición en la Cámara esto se suele hacer en algunos puntos, con todos los artículos, numerales y literales, al menos se podrían solicitar cerca de 150 votaciones separadas.

“Sabotaje legislativo”

Desde el gobierno no tardaron en reaccionar a la estrategia que está fraguando la oposición.

Incluso, fue el propio Presidente José Antonio Kast quien se pronunció a través de X.

“Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear. El Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile”, escribió.

Y añadió: “Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es destruir y hacer daño, eso se hace muy difícil”.

Minutos previos, había sido la vocera de Palacio, Mara Sedini, quien calificó de “sabotaje legislativo” el diseño de la oposición.

“Nos llama la atención profundamente un video que se difundió en redes sociales, donde parlamentarios de oposición han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto de reconstrucción , con un intento de insertar más de 2 mil indicaciones con el objetivo de entorpecer algo que va a beneficiar a todos los chilenos”, sostuvo la portavoz de La Moneda.

Y agregó: “Eso es una falta grave, es una falta de respeto a la gente, es una falta de respeto al Congreso, es una falta de respeto a la institucionalidad chilena”.

“No es sabotaje, es democracia”

Pese a la reacción que encontraron desde Palacio, en la oposición no han retrocedido en su estrategia.

La jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, afirmó que “nosotros vamos a presentar las indicaciones que sean necesarias, primero, para evitar este mal proyecto de ley que quieren seguir impulsando a diestra y siniestra”.

“Quisieron bypasearse el Congreso Nacional generando una discusión que no es democrática, que no escucha a nadie, ni siquiera a los expertos. Así que, por lo mismo, nosotros vamos a presentar las indicaciones que se hagan cargo realmente del problema”, complementó Yeomans.

El diputado Marcos Barraza (PC), por su parte, le respondió a la vocera. “Utilizar las herramientas legislativas no es sabotaje, es democracia. Como oposición nos asiste la responsabilidad, el deber y el derecho de utilizar todas las herramientas legislativas que nos permitan, primero, impedir que se apruebe una reforma de estas características, y en segundo lugar, algo que es clave, que se desnuden los reales propósitos del gobierno del Presidente Kast”.

Respuesta del oficialismo

En las filas que sustentan al Ejecutivo también causó molestia el diseño de la oposición.

El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, acusó que la estrategia de la oposición “es la representación de la mala fe descarada y sin disfraces: diputados de izquierda preparan “tsunami de indicaciones” para obstruir reconstrucción”.

El diputado Jaime Coloma (UDI), que es integrante de la comisión de Hacienda, calificó la arremetida de la oposición como un “tsunami inconstitucional”.

“La izquierda acaba de plantear que va a poner 2500 indicaciones, y en su gran mayoría inconstitucionales, con el único fin de torpedear la reforma de reconstrucción nacional. Mientras nosotros buscamos crear más empleo, ellos simplemente buscan torpedear al gobierno”, lanzó Coloma.

El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, afirmó que “la izquierda puede presentar todas las indicaciones que quiera, pero lo que es realmente preocupante es que fueron gobierno cuatro años y no supieron solucionar los problemas a las personas”.

“Y ahora, que llega un gobierno con ideas distintas, justamente para solucionar el desastre en el que dejaron a Chile, solo buscan entorpecer y obstruir este proyecto”, complementó Bruna.