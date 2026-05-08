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    Política

    RN pasa al Tribunal Supremo a la senadora Camila Flores por investigación en su contra por fraude al Fisco

    La parlamentaria está siendo investigada por la Fiscalía de Valparaíso debido a un presunto descuento irregular que les habría realizado mensualmente a asesores.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Arturo León

    La directiva de Renovación Nacional decidió pasar al Tribunal Supremo del partido a la senadora Camila Flores y puso a disposición los antecedentes de la investigación que la Fiscalía de Valparaíso lleva adelante por fraude al Fisco.

    La decisión sucede luego de que personal del OS9 de Carabineros llegó este miércoles a la sede de la Cámara Alta para efectuar diligencias en el marco de la indagatoria, donde el despliegue del equipo investigativo se centró en la oficina de Flores.

    La Mesa del Senado emitió una declaración asegurando que “en cumplimiento de su deber institucional y en su permanente disposición a colaborar con la justicia, entregó todas las facilidades necesarias para el adecuado desarrollo de dicha diligencia”.

    La indagatoria es de carácter reservado y está a cargo de Paola Castiglione, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso, una de las persecutoras que estuvo a cargo del caso SQM, luego de que un reportaje de Canal 13 dio a conocer una denuncia anónima donde se le acusa de haberse apropiado indebidamente de remuneraciones de sus asesores cuando ella era diputada (2018-2026).

    Tras conocerse la denuncia, la senadora señaló que se trata de “acusaciones sin sustento” y en una declaración añadió que “no me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra. Enfrento esta situación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, y con la convicción de que la verdad siempre se abre paso”, mientras que su abogado Luis Masferrer anunció acciones judiciales ante lo que su defendida considera como acusaciones falsas.

    Más sobre:Camila FloresRenovación NacionalRNFraude al Fisco

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