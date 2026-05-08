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    Jaime Araya responde a críticas por tsunami de indicaciones a la megarreforma: “Incomprensible la campaña de desprestigio”

    "Nosotros estamos trabajando activamente en hacer indicaciones que transformen la megarreforma de los super ricos del gobierno en una megarreforma para la clase media, la pequeña y mediana de empresa, las regiones y la seguridad", explicó el parlamentario.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Diputado Jaime Araya. Jose Acchiardo jacchiar@gmail.com

    El diputado Jaime Araya (PPD) respondió este viernes a las críticas por parte del oficialismo y el Ejecutivo, tras comentar que desde la oposición podrían presentarían alrededor de 2.500 indicaciones a la megarreforma del gobierno.

    El comentario original se desarrolló en el podcast “Provócame”, conducido por el exasesor económico de Jeannette Jara, Darío Quiroga. En la instancia también participaron los diputados Marcos Barraza (PC) y Consuelo Veloso (FA).

    “Si nosotros estamos en las 300, probablemente el PC va a llegar con 600, el Frente Amplio va a llegar con 1000. Por eso yo creo que va a mandar cerca de las 2.500 tranquilamente, si uno suma Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Comunista, Frente Amplio y Democracia Cristiana. Y más las indicaciones que los otros van a tener que hacer necesariamente para no quedarse afuera de esto”, señala el diputado Jaime Araya (IND-PPD) en un momento del programa.

    La situación provocó este viernes críticas desde representantes del oficialismo como los senadores Luciano Cruz Coke y Javier Macaya. Posteriormente, incluso desde el Ejecutivo abordaron la situación.

    Primeramente desde Antofagasta, la vocera Mara Sedini acusó que la oposición estaría buscando sabotear el debate parlamentario.

    “Eso es una falta grave, es una falta de respeto a la gente, es una falta de respeto al Congreso, es una falta de respeto a la institucionalidad chilena. El debate se tiene que dar de manera responsable. Los mismos que hace una semana, sin conocer el proyecto, amenazaban con ir al Tribunal Constitucional, sin haber leído un articulado, hoy lo que buscan es bloquear", señaló.

    Mientras tanto, el Presidente José Antonio Kast respondió a la polémica a través de un posteo en X: “Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear”.

    “Tenemos indicaciones que abordan temas que son muy sensibles”

    Respecto a toda la situación, Araya enfatizó que le resulta “incomprensible la campaña de desprestigio al trabajo parlamentario”.

    “A los parlamentarios se les paga mucho dinero para trabajar. Nosotros estamos trabajando activamente en hacer indicaciones que transformen la megarreforma de los super ricos del gobierno en una megarreforma para la clase media, la pequeña y mediana de empresa, las regiones y la seguridad”, añadió.

    En ese sentido, Araya detalló que esperan integrar temas como empleo para jóvenes, PIB tendencial no minero, fin del impuesto específico a los combustibles.

    Queremos medidas a la clase media. Que regulen el acceso al crédito, terminar con este cobro sobre cobro de los intereses bancarios. Hay un conjunto de temas que tienen que ver con fortalecer el Sernac, sancionar a las empresas que son concesionarias de servicios públicos que, por falta de inversión, cortan los servicios de energía eléctrico o de agua potable”, añadió el diputado.

    Si el gobierno quiere conversar en serio la solución es muy sencilla, que aprobemos primero solamente, que divida esta reforma para obtener financiamiento para la reconstrucción”, cargó además Araya.

    El parlamentario concluyó su mensaje entregando un mensaje a la oposición: “Les he publicado en redes sociales una pequeña parte de los temas que vamos a tocar, que la gente los revise, son los temas del chile real, son los temas de las familias de nuestro país y no los temas de los más ricos, que también los podemos discutir. Podemos discutir de impuestos, no tenemos ningún problema, pero aquí el parlamento legisla para todo chile, no solo para las empresas más ricas, no solo para las familias que más tienen, no para las grandes fortunas de chile”.

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