Alvarado respalda reproche de Kast a la oposición por “tsunami” de indicaciones a megaproyecto y acusa “boicot”

El gobierno salió en masa a cuestionar a la oposición luego que se hiciera pública la intención de “inundar” con indicaciones el debate parlamentario por el proyecto de Reconstrucción Nacional.

Así, a los reproches del Presidente José Antonio Kast desde Costa Rica -hasta donde viajó para el cambio de mando de ese país- y de la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, en un punto de prensa en Antofagasta, luego se sumó desde La Moneda el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado.

Esto, luego que parlamentarios de partidos opositores plantearon la idea de ingresar un “tsunami” de mociones para entorpecer el proceso.

El diputado Jaime Araya(Ind.PPD), de hecho, en una reunión por Zoom con sus pares Marcos Barraza (PC) y Consuelo Veloso (FA), y el exasesor de Jeannette Jara, Darío Quiroga, sostuvo que podrían ser incluso unas 2.500 mociones para convertir en un “infierno” el debate.

Al respecto, y recogiendo los términos usados previamente por el Jefe de Estado y la portavoz del Ejecutivo, Alvarado planteó que “más que de indicaciones propiamente tales que apunten al fondo de un proyecto legislativo, ha quedado clarísimo que la intención de la oposición o de una parte de la oposición es hacer un sabotaje, un boicot al proyecto de reconstrucción”.

“Yo lamento mucho que la oposición hoy día no esté preocupada de generar argumentos que permitan mejorar una arquitectura y que por el contrario estén preocupados de cómo obstruir y cómo hacer de que el gobierno no avance en esta iniciativa”, apuntó.

En esa misma línea, el vicepresidente sostuvo que “el daño que pueden generar con la demora impacta directamente a millones de personas que están esperando que el país vuelva a crecer, que tenga inversiones, que genere puestos de trabajo. Yo creo que la oposición o esa parte de la oposición tiene muchas explicaciones que dar”.

Y luego agregó: “A un parlamentario no lo eligen para obstruir, a un parlamentario lo eligen para construir legislación. Y cuando se utilizan las herramientas legislativas para que estas no avancen, simplemente cuesta mucho entenderlo y refleja un nivel que hoy día tiene cierta parte de la oposición”.

Al ser requerido sobre cómo va a proceder el Ejecutivo si finalmente entran todas estas indicaciones, dijo: “Se procederá como corresponde. Hay plazos para presentar las indicaciones, hay tiempos para defender las indicaciones, tiempos para contrarrestar, y si ingresamos a votar el 19 (de mayo) y con estas indicaciones terminamos el sábado siguiente, terminaremos el sábado siguiente. Pero acá lo que nos vamos a permitir, y nos vamos a aceptar, que artificialmente, por falta de argumentos que ayuden a construir una buena legislación, y simplemente porque a algunos no les gusta este proyecto y quieren molestar, que estén todo el tiempo que sea necesario en sala, sin moverse votando sus indicaciones”.

Además, desdramatizó la apertura del Mandatario a utilizar la vía de los decretos administrativos para sacar adelante el proyecto de Reconstrucción Nacional si no logra avanzar en el debate parlamentario.

“Un gobierno ejerce sus atribuciones y sus funciones con todas las reglas que le entrega un Estado de derecho, y en ese sentido se aplica la fórmula que se considere que es mejor para ir avanzando en determinadas materias. No tiene nada extraordinario, la ley está establecida, la Constitución lo permite, y no tiene mayor relevancia que eso”, zanjó.