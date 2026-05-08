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    Política

    Elige bando: el acalorado debate que cruza a los republicanos tras la pugna Squella-Irarrázaval

    Si bien varios respaldan que el presidente del partido manifestara los reparos con el diseño político de La Moneda, otros lamentan que lo haya hecho públicamente. Eso, advierten, abre un espacio que Chile Vamos puede aprovechar políticamente.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    En su corta historia, el Partido Republicano ha destacado por la disciplina en sus filas. Sin embargo, en las últimas semanas eso quedó atrás. El fuego lo abrió el presidente de la colectividad, el senador Arturo Squella, cuando criticó públicamente al jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, quien milita en la misma colectividad.

    Squella cuestionó la filtración de los oficios de Dipres, que sugieren recortes de programas, y llamó al equipo de asesores de La Moneda a “tomar las riendas” para evitar nuevos errores.

    La disputa rápidamente despertó las alertas entre los republicanos. El hecho de que dos de los hombres fuertes del Presidente José Antonio Kast aparecieran enemistados públicamente, temen varios militantes, le abre un flanco al gobierno y a la colectividad que el Mandatario fundó.

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El asunto fue motivo de conversación entre los parlamentarios. El miércoles, Squella llegó al almuerzo de bancada, quien -según algunas versiones- a su ingreso del salón fue aplaudido por algunos parlamentarios. Otros, en tanto, apuntan a que en la cita hubo reparos por su emplazamiento a Irarrázaval.

    Lo cierto es que al menos tres fuentes consultadas transmiten que dos diputados expresaron su incomodidad con que el senador haya hecho pública su molestia con el Segundo Piso. Se trata de José Carlos Meza, quien es uno de los parlamentarios más cercanos a Irarrázaval, y Chiara Barchiesi, hermana de Antonio Barchiesi, el principal aliado del ingeniero comercial en el Segundo Piso y con Squella ha tenido diferencias en el último tiempo.

    Este viernes, en entrevista con El Mercurio de Valparaíso, la diputada Barchiesi dejó clara su postura. “Respaldo totalmente al jefe de asesores del Segundo Piso, le han hecho críticas bastante injustificadas”, dijo.

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Por el contrario, otros han respaldado al timonel públicamente, como Cristián Araya y Macarena Santelices. El diputado Leandro Kunstmann también ha hecho ver que está de acuerdo con el presidente de su partido.

    Entre los críticos de Irarrázaval al interior de republicanos, acusan que él ha dificultado que la colectividad quede mejor representada en la administración de Kast y que se ha tomado atribuciones que van más allá de su rol. Por lo mismo, se han encargado -tanto en público como en privado- de exigir que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, sea el encargado de la coordinación política al interior del gobierno, y no él.

    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Esa idea fue reforzada en el comité político del lunes, en que Squella -en duros términos- preguntó si la discusión que él mismo había abierto la semana pasada terminó por generar algún cambió en la coordinación. En esa misma instancia, se enfatizó que sería Alvarado el encargado de abordar con los partidos los asuntos políticos que involucren al gobierno.

    Sin embargo, la satisfacción fue efímera para algunos de los republicanos. Al día siguiente de ese comité político, Irarrázaval recibió a los parlamentarios de Demócratas en La Moneda. Si bien, entre los cercanos al jefe de asesores aseguran que la cita estaba agendada de antes y se le avisó a Alvarado, lo cierto es que otros republicanos lo leyeron como una señal de desafiar a Squella y creen que se pudo haber suspendido la cita.

    Si bien hay republicanos que comparten que el Ejecutivo ha tomado malas decisiones, discrepan con que Squella las haya manifestado públicamente. Sobre todo, porque creen que los cuestionamientos pueden dar espacio a Chile Vamos para instalar que la coalición es la más leal del gobierno, por sobre los republicanos, el que, se supone, es el partido ancla de la administración de Kast. Esto, agregan, implica un riesgo de que en el futuro puedan verse favorecidos en ciertas decisiones del Ejecutivo.

    Entre quienes defienden a Irarrávazal ponen sobre la mesa que habría sido impensado que, en su momento, la directiva del Frente Amplio cuestionara abiertamente a Miguel Crispi, cuando él se desempeñaba como jefe de asesores del Segundo Piso de Gabriel Boric.

    Además, acusan que el timonel hizo su arremetida por rencillas personales con Irarrázaval. También recalcan que los republicanos siempre se han caracterizado en apoyar a Kast en decisiones difíciles, como el plebiscito del “A favor” y que con lo que pasó se rompió ese fair play. Por lo mismo, temen que otros republicanos puedan poner de ejemplo a Squella para cuestionar abiertamente a La Moneda.

    En el entorno del senador, en todo caso, transmiten que el punto ya se planteó y que ahora se debe dar vuelta la página. De hecho, en el almuerzo de bancada, parte de lo que se acordó es dejar atrás la polémica y volver a ser el mismo partido disciplinado de siempre.

    El asunto también fue abordado por la mesa del Partido Republicano en la reunión que tuvieron esta mañana. De acuerdo a algunos de quienes participaron de ella, ahí se hizo un llamado a dar por cerrada la discusión.

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