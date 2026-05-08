Bancada PS llega a La Moneda para dejar propuestas para el crecimiento: “Nunca renunciaremos a un debate legislativo serio”

En medio del álgido debate por el proyecto de reconstrucción del gobierno, hasta La Moneda llegó la tarde este viernes la bancada de diputados del Partido Socialista para entregar un documento denominado “Un Chile que crezca para todos”, con una serie de propuestas para el crecimiento, desarrollo y empleo.

El documento critica duramente la megarreforma impulsada por La Moneda. A juicio de los parlamentarios socialistas, dicha iniciativa no es una verdadera ley de crecimiento, sino una rebaja tributaria al gran capital que incluye invariabilidad por 25 años, integración del sistema, amnistías y beneficios concentrados en los sectores de mayores ingresos.

En tanto, la propuesta socialista se organiza en tres ejes fundamentales: alivio familiar, empleo digno y Chile 2050 .

En el primer ítem buscan la evolución mensual del IVA en bienes básicos, eliminación del Dicom histórico, regularización de deudas y créditos por arriendo y cuidados.

El segundo punto apuntan a subsidios para mujeres jefas de hogar y jóvenes, sala cuna universal, reconversión laboral gratuita y fortalecimiento del SENCE.

Finalmente, en el grupo de medidas pensadas para el futuro apuntan a la oberanía energética, hídrica, oceánica y digital; plan “Mi Hogar Solar”; educación trilingüe; apoyo a la agricultura familiar y pequeña minería; e inversión del 1% del presupuesto en I+D). Además, de exigir justicia tributaria: eliminar la invariabilidad de 25 años, proteger a las pymes (tasa permanente del 12,5% y pago a 30 días) y compensar a los municipios por la exención de contribuciones.

El jefe de la bancada de diputados y diputadas socialistas, Raúl Leiva señaló que “hacemos entrega de esta carta y también de las indicaciones que tenemos que presentar hasta este día domingo respecto a este proyecto. Y en eso vamos a ser muy serios y responsables en el debate. Podemos tener posiciones marcadas, muchas veces con mucha fuerza, con rigurosidad, pero el Partido Socialista y su bancada de diputadas y diputados nunca va a renunciar a un debate legislativo serio y responsable. Cada una de nuestras indicaciones que van a ser debidamente acotadas van a estar fundadas dentro de un marco institucional de una propuesta que realiza la bancada socialista al ministerio de hacienda, al gobierno y al país”.

Por su parte el diputado Daniel Manouchehri dijo: “Chile tiene que crecer, pero crecer para todos. Por eso presentamos una propuesta seria de crecimiento, empleo digno y desarrollo económico. Primero, alivio para las familias que enfrentan cuentas, arriendo, remedios y deuda. Segundo, empleo digno para mujeres, jóvenes, pymes y regiones. Y tercero, una mirada de futuro, con energía, agua, ciencia, tecnología y desarrollo productivo. El gobierno propone beneficios exclusivos al 1% más rico, sin exigir inversión, empleo ni mejores salarios. Nosotros le pedimos al Presidente : discutamos en serio, una ley para que la economía crezca, el empleo mejore y la vida alcance para todos”.

En tantto, el diputado Nelson Venegas sostuvo que “los únicos que no han querido llegar a acuerdos, dialogar, han tratado de obstruir el debate, es el gobierno. Esta es quizás la ley más importante de los últimos años, porque nos va a dejar atados económica y, por lo tanto, políticamente, por los próximos 25 años. Sin embargo, se está votando a rajatabla, se se está pasando a llevar la voluntad de los parlamentarios, se está discutiendo en un criterio de inmediatez que imposibilita un diálogo serio respecto de un tema tan profundo”.

A su vez, el diputado Juan Santana señaló que “estamos refiriéndonos a propuestas relacionadas, por ejemplo, con el acceso a la gratuidad en educación superior. Estamos refiriéndonos a propuestas relacionadas con cómo financiamos y garantizamos la continuidad del programa de alimentación escolar que ha sido puesto en cuestionamiento por parte de los mismos actores de educación de este gobierno. Estamos hablando de cómo garantizamos el financiamiento para la pensión garantizada universal, que es el principal instrumento de financiamiento que hoy día tienen los jubilados y jubiladas en nuestro país”.

Por último, la diputada Carolina Cucumides enfatizó que “la propuesta del gobierno es un castillo de naipes que va a llevar al despeñadero a nuestro país. Aquí estamos haciendo una propuesta concreta, directa, que va a generar empleo, que va a generar productividad, que va a hacer crecer al país. Lo que queremos, la bancada del Partido Socialista es que Chile crezca, pero crezca para todos. No solo parece 1% más rico.”