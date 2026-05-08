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    Culto

    Voy: el notable giro de Laia al pop alternativo en su nuevo disco

    El trío de las hermanas Sofía, Laura y Manuela Squella sorprende con su tercer disco. Un material que tuvo la producción musical de Nicolás Roa Cossio y Javier Barría, ambos recientemente nominados a Mejor Productor en los Premios Pulsar 2026.

    Por 
    Equipo de Culto
    IGNACIO SQUELLA

    Son tiempos de reinvención para el trío Laia. Desde su desarrollo en la música de raíz latinoamericana, que les permitió llegar a representar a Chile en el Festival de Viña, se han animado a una incursión en el territorio del pop. Una propuesta que cruza Voy, el tercer título de su discografía.

    Ya disponible en plataformas, el álbum propone una variedad de emociones cruzadas por arreglos musicales expansivos, en que destacan las guitarras eléctricas, los teclados y las precisas baterías. También algunas incrustaciones de pedal steel y otros sonidos más recónditos.

    “La invitación es a escuchar, de inicio a fin, los 30 minutos del disco con audífonos y dejarse llevar por cada delicado y exquisito detalle: los sonidos, las voces, y entrar en el mismo lugar al que nosotras llegamos al crearlo. Disfrutar y entregarse a este nuevo sonido, nacido desde una reflexión sobre seguir avanzando a pesar de todo”, cuentan las hermanas Manu, Laura y Sofía Squella.

    El álbum fue precedido por los singles Voy,Vendría bien junto a Benja Walker, Más que ayer y Frenesí, este último destacando como uno de los momentos más arriesgados del proyecto. También la doliente y acústica Lo que apagaste en mí, que de alguna manera dialoga con el material anterior del trío.

    La producción musical estuvo a cargo de Nicolás Roa Cossio y Javier Barría, ambos recientemente nominados a Mejor Productor en los Premios Pulsar 2026, con la canción Voy, consolidando así un equipo creativo que impulsa esta nueva etapa del proyecto. El disco tendrá una presentación en vivo el 10 de octubre en GAM. Las entradas se pondrán a la venta en lo sucesivo.

    Escucha Voy a continuación

    Más sobre:LaiaVoyNicolás RoaJavier BarríaPremios PulsarMúsicaMúsica Culto

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