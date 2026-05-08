Michelle Bachelet vuelve al Minsal en encuentro de exministros convocado por May Chomali

El 30 de abril una invitación llegó a varios exministros de Salud chilenos, independiente de su color político. Entre ellos, Michelle Bachelet y Jaime Mañalich.

Quien cursaba la invitación era la actual titular de la cartera. El texto rezaba así: “May Chomali Garib, ministra de Salud, saluda cordialmente a usted y tiene el agrado de invitarle a un almuerzo con exministros de Salud, en reconocimiento a su aporte a la historia sanitaria del país”.

Esta instancia, seguía el escrito, “ tiene por objetivo generar un espacio de encuentro y conversación , relevando la trayectoria y experiencia de quienes han liderado el sector salud en distintos períodos”.

Dicha actividad se llevó a cabo este viernes en las dependencias del Minsal ubicadas en calle Enrique Mac Iver de Santiago. Como era un almuerzo, la invitación incluso pedía indicar si las exautoridades tenían alguna restricción alimentaria.

Para sorpresa de no pocos, la expresidente Bachelet, que ejerció como titular de Salud en el gobierno de Ricardo Lagos, llegó hasta el encuentro. Y es que su presencia se dio a pesar de la decisión del gobierno de José Antonio Kast de no entregarle su apoyo en la candidatura a la Secretaría General de la ONU.

Junto a ella también lo hicieron Ximena Aguilera (gobierno de Gabriel Boric), Helia Molina y Carmen Castillo (segundo gobierno de Bachelet), Álvaro Erazo y María Soledad Barría (primer gobierno de Bachelet), Carlos Massad (gobierno de Eduardo Frei), Osvaldo Artaza (gobierno de Lagos) y Jaime Mañalich (ambos gobiernos de Sebastián Piñera). A ellos se sumó de manera telemática Enrique Paris (segundo gobierno de Piñera), quien venía llegando de un congreso en Brasil.

Según se conversó, la instancia espera ser repetida cada 6 meses.