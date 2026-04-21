SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Bachelet enfrenta maratón de preguntas por tres horas para defender su candidatura a la ONU

    La expresidenta chilena presentó este martes en Nueva York su postulación a la Secretaría General ante los 193 estados miembros del organismo multilateral.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidenta Michelle Bachelet.

    Durante poco más de tres horas la expresidenta chilena Michelle Bachelet compareció ante los 193 estados miembros de la Asamblea de Naciones Unidas para defender su candidatura a la Secretaría General del organismo multilateral.

    A las 10.00 horas, la dos veces jefa de Estado comenzó su presentación en Nueva York para dar cuenta de su declaración de visión de futuro. La también ex alta comisionada para los DD.HH. de la ONU tuvo diez minutos para hacer una introducción de sus principales ejes y luego pasar a la ronda de preguntas.

    Bachelet inició su presentación con palabras de agradecimiento para Brasil y México por el respaldo para su postulación, luego que el gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció que no apoyará la postulación de la exmandataria, desmarcándose del anuncio que hizo en septiembre de 2025 Gabriel Boric.

    “Estoy muy conmovida por la confianza que han depositado en mí en este momento de peligro y de esperanza. Sepan las delegaciones que agradezco a todas ellas por esta oportunidad de presentar un mensaje de fe renovada con respecto al futuro de las Naciones Unidas”, dijo.

    Luego quiso entregar un mensaje ante lo calificó como la necesidad urgente de esperanza. “Nuestro mundo y el orden que se basa en el derecho internacional, que lo apunta, se ve bajo una presión nunca antes vista. Mi relato es uno de los tantos millones que ven lo que ocurre cuando falla el orden basado en obligaciones”.

    Santiago 21 de abril 2026. Expresidenta Michelle Bachelet presenta propuesta para dirigir la Secretaria General de la ONU Captura de Pantalla/ViaAton Chile CAPTURA DE PANTALLA/VIA ATON CHILE

    En su declaración, también recordó el golpe de Estado de 1973 y dijo que su padre, Alberto Bachelet Martínez, “un excelentísimo miembro de la Fuerza Aérea chilena, cuya convicción era el Estado de Derecho, sufrió las consecuencias cuando los que estaban en el poder traicionaron el Estado de Derecho”.

    “Ahora traigo la experiencia de mi país para liderar con esperanza una vez más. Fui elegida dos veces Presidenta de la República. La primera mujer en este cargo y fungí dos veces como ministra del gobierno, ministra de Salud y de Defensa”, remarcó.

    Entre los ejes estratégicos que planteó para encabezar la ONU, la exmandataria señaló la importancia de renovar el multilateralismo, la protección de los derechos humanos, lealtad a la Carta de la ONU, reforma institucional, reconexión ciudadana y preparación para el centenario de la organización en 2045. Asimismo, que su enfoque destaca el diálogo universal, la paz y la sostenibilidad.

    “La paz y el desarrollo exigen este equilibrio. La confianza en el orden internacional y en nuestras instituciones se refuerzan mutuamente. Las dos requieren experiencia sólida y un firme compromiso con la Carta de Naciones Unidas. Comparezco ante ustedes para recuperar la necesidad urgente del diálogo, porque las deliberaciones y la cooperación multilateral han sido la plataforma funcional sobre la que se construyó esta organización y siguen siendo el puente hacia el futuro”, detalló.

    En la parte final de su alocución, Bachelet recordó la última declaración de Nelson Mandela en Naciones Unidas y citó parte de la letra de “Gracias a la vida” de Violeta Parra. “No aceptemos la desesperanza, todo lo contrario. Hay que optar por la esperanza, la reparación y anticipación”, propuso.

    A la presentación de la expresidenta siguió una maratón de 35 consultas de los representantes de los estados miembros, en algunos casos de manera individual -entre ellos Rusia y Reino Unidos, dos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad- y otros agrupados por países.

    Compromiso de presencia en zonas de conflicto

    La expresidenta Bachelet adquirió un compromiso en su comparecencia ante la ONU: la presencia física del secretario general de Naciones Unidas en las zonas de conflicto.

    “El próximo secretario o secretaria general debe ser alguien que esté presente. En primer lugar, debe prevenir que estallen los conflictos, pero me parece que se necesita su presencia incluso física sobre el territorio, en los lugares donde se necesita dar solución a los problemas y donde hay una resolución de la Asamblea General, a fin de garantizar que estas resoluciones se implementen, que se hagan realidad y no se queden en un documento que se quede ahí olvidado y que no se haga realidad en un país”, enfatizó.

    La también ex directora ejecutiva de ONU Mujeres añadió que el secretario general es alguien “que tiene una voz moral. Tiene una estatura diplomática que puede ser oído y recibido por países poderosos y no tan poderosos, y que tiene la posibilidad de reunirse con los líderes, tratando de marcar la diferencia y velar porque haya posibilidades para todo el mundo”.

    Más sobre:Michelle BacheletONUNaciones UnidasNueva YorkEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Defensora nacional cuestiona proyecto que penaliza ingreso irregular y advierte sobre eventual vulneración de tratados

    Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción en La Araucanía con rechazos y abstenciones de la oposición y el PNL

    Tironeo legislativo: bancadas de diputados le doblan la mano a Quiroz para tramitar megaproyecto

    Magdalena Vergara espera el visto bueno de Contraloría para asumir como primera encargada del Sistema Nacional de Cuidados

    La Moneda cambia el tono por Plan de Reconstrucción y desdramatiza su impacto en el éxito del gobierno

    Política de puertas abiertas de Chevesich enfrenta críticas tras reunión con familiares de condenados de ex Punta Peuco

    Lo más leído

    1.
    Sedini busca afianzar su rol en medio de críticas y apuesta por reforzar su despliegue político

    Sedini busca afianzar su rol en medio de críticas y apuesta por reforzar su despliegue político

    2.
    La Moneda cambia el tono por Plan de Reconstrucción y desdramatiza su impacto en el éxito del gobierno

    La Moneda cambia el tono por Plan de Reconstrucción y desdramatiza su impacto en el éxito del gobierno

    3.
    García Ruminot proyecta que megarreforma ingresará al Congreso “a más tardar el miércoles” y defiende que no se divida

    García Ruminot proyecta que megarreforma ingresará al Congreso “a más tardar el miércoles” y defiende que no se divida

    4.
    “Vergüenza”: Naveillán arremete contra ministros en debate por estado de excepción y oposición pide respeto a autoridades

    “Vergüenza”: Naveillán arremete contra ministros en debate por estado de excepción y oposición pide respeto a autoridades

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria

    Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Como en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Como en TV y streaming

    Bachelet enfrenta maratón de preguntas por tres horas para defender su candidatura a la ONU
    Chile

    Bachelet enfrenta maratón de preguntas por tres horas para defender su candidatura a la ONU

    Defensora nacional cuestiona proyecto que penaliza ingreso irregular y advierte sobre eventual vulneración de tratados

    Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción en La Araucanía con rechazos y abstenciones de la oposición y el PNL

    Pensiones: FAPP avanza en licitación de carteras de inversión y convoca al mercado a reunión informativa
    Negocios

    Pensiones: FAPP avanza en licitación de carteras de inversión y convoca al mercado a reunión informativa

    Hacienda defiende reparos del ministro Jorge Quiroz a Codelco: “No tiene ninguna inhabilidad”

    ¿Cuántos empleos faltan por recuperar en el sector de la construcción para volver al peak de fines de 2019?

    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán
    Tendencias

    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán

    Revelan el inédito video de la “puesta de la Tierra”, captado desde la Luna por un astronauta de Artemis II

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    Problemas para Colo Colo: Fernando de Paul sufre una grave lesión que lo aleja del resto de la primera rueda
    El Deportivo

    Problemas para Colo Colo: Fernando de Paul sufre una grave lesión que lo aleja del resto de la primera rueda

    De más a menos: Christian Garin cae contra Martin Damm en la qualy del Masters de Madrid

    Las razones del Bloque Vial para salir de Colo Colo: la trama que tiene a Aníbal Mosa a un paso del control total de ByN

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina
    Tecnología

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    Tironeo legislativo: bancadas de diputados le doblan la mano a Quiroz para tramitar megaproyecto
    Cultura y entretención

    Tironeo legislativo: bancadas de diputados le doblan la mano a Quiroz para tramitar megaproyecto

    La historia real del sacerdote que supo de la muerte de Matute Johns y su rol en la serie sobre el caso

    Con imaginario visual de Voluspa Jarpa obra llega a Teatro del Puente

    La Marea Plateada: La transformación demográfica de América Latina   
    Mundo

    La Marea Plateada: La transformación demográfica de América Latina   

    Lula ironiza con el Nobel de la Paz a Trump: “Que se lo den pronto para que no haya más guerras”

    Secretaria de Trabajo de Trump renuncia y se convierte en tercera mujer que deja el gobierno en dos meses

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago
    Paula

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito