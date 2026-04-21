Bachelet enfrenta maratón de preguntas por tres horas para defender su candidatura a la ONU

Durante poco más de tres horas la expresidenta chilena Michelle Bachelet compareció ante los 193 estados miembros de la Asamblea de Naciones Unidas para defender su candidatura a la Secretaría General del organismo multilateral.

A las 10.00 horas, la dos veces jefa de Estado comenzó su presentación en Nueva York para dar cuenta de su declaración de visión de futuro. La también ex alta comisionada para los DD.HH. de la ONU tuvo diez minutos para hacer una introducción de sus principales ejes y luego pasar a la ronda de preguntas.

Bachelet inició su presentación con palabras de agradecimiento para Brasil y México por el respaldo para su postulación, luego que el gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció que no apoyará la postulación de la exmandataria, desmarcándose del anuncio que hizo en septiembre de 2025 Gabriel Boric.

“Estoy muy conmovida por la confianza que han depositado en mí en este momento de peligro y de esperanza. Sepan las delegaciones que agradezco a todas ellas por esta oportunidad de presentar un mensaje de fe renovada con respecto al futuro de las Naciones Unidas”, dijo.

Luego quiso entregar un mensaje ante lo calificó como la necesidad urgente de esperanza. “Nuestro mundo y el orden que se basa en el derecho internacional, que lo apunta, se ve bajo una presión nunca antes vista. Mi relato es uno de los tantos millones que ven lo que ocurre cuando falla el orden basado en obligaciones”.

Santiago 21 de abril 2026. Expresidenta Michelle Bachelet presenta propuesta para dirigir la Secretaria General de la ONU Captura de Pantalla/ViaAton Chile CAPTURA DE PANTALLA/VIA ATON CHILE

En su declaración, también recordó el golpe de Estado de 1973 y dijo que su padre, Alberto Bachelet Martínez, “un excelentísimo miembro de la Fuerza Aérea chilena, cuya convicción era el Estado de Derecho, sufrió las consecuencias cuando los que estaban en el poder traicionaron el Estado de Derecho”.

“Ahora traigo la experiencia de mi país para liderar con esperanza una vez más. Fui elegida dos veces Presidenta de la República. La primera mujer en este cargo y fungí dos veces como ministra del gobierno, ministra de Salud y de Defensa”, remarcó.

Entre los ejes estratégicos que planteó para encabezar la ONU, la exmandataria señaló la importancia de renovar el multilateralismo, la protección de los derechos humanos, lealtad a la Carta de la ONU, reforma institucional, reconexión ciudadana y preparación para el centenario de la organización en 2045. Asimismo, que su enfoque destaca el diálogo universal, la paz y la sostenibilidad.

“La paz y el desarrollo exigen este equilibrio. La confianza en el orden internacional y en nuestras instituciones se refuerzan mutuamente. Las dos requieren experiencia sólida y un firme compromiso con la Carta de Naciones Unidas. Comparezco ante ustedes para recuperar la necesidad urgente del diálogo, porque las deliberaciones y la cooperación multilateral han sido la plataforma funcional sobre la que se construyó esta organización y siguen siendo el puente hacia el futuro”, detalló.

En la parte final de su alocución, Bachelet recordó la última declaración de Nelson Mandela en Naciones Unidas y citó parte de la letra de “Gracias a la vida” de Violeta Parra. “No aceptemos la desesperanza, todo lo contrario. Hay que optar por la esperanza, la reparación y anticipación”, propuso.

A la presentación de la expresidenta siguió una maratón de 35 consultas de los representantes de los estados miembros, en algunos casos de manera individual -entre ellos Rusia y Reino Unidos, dos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad- y otros agrupados por países.

Compromiso de presencia en zonas de conflicto

La expresidenta Bachelet adquirió un compromiso en su comparecencia ante la ONU: la presencia física del secretario general de Naciones Unidas en las zonas de conflicto.

“El próximo secretario o secretaria general debe ser alguien que esté presente. En primer lugar, debe prevenir que estallen los conflictos, pero me parece que se necesita su presencia incluso física sobre el territorio, en los lugares donde se necesita dar solución a los problemas y donde hay una resolución de la Asamblea General, a fin de garantizar que estas resoluciones se implementen, que se hagan realidad y no se queden en un documento que se quede ahí olvidado y que no se haga realidad en un país”, enfatizó.

La también ex directora ejecutiva de ONU Mujeres añadió que el secretario general es alguien “que tiene una voz moral. Tiene una estatura diplomática que puede ser oído y recibido por países poderosos y no tan poderosos, y que tiene la posibilidad de reunirse con los líderes, tratando de marcar la diferencia y velar porque haya posibilidades para todo el mundo”.