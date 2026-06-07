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    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia

    Una serie de nuevas investigaciones muestran que los fármacos GLP-1, como Ozempic, Wegovy y Mounjaro, podrían tener efectos positivos sobre el cáncer y mejorar los síntomas de la menopausia.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia Tendencias / La Tercera

    En una reciente reunión de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, los oncólogos destacaron los estudios más prometedores que muestran los beneficios que tienen los fármacos GLP-1 sobre el cáncer. Y es que los resultados mostraron ser “consistentes” y “difíciles de ignorar”.

    Las investigaciones han concluido en que las personas que están tratando su diabetes, sobrepeso u obesidad con medicamentos como Ozempic, Wegovy y Mounjaro podrían tener menos riesgo de padecer cáncer, en comparación a quienes no los utilizan.

    Pero también, los resultados mostraron que quienes ya están diagnosticados con cáncer y utilizan estas inyecciones, podrían tener una progresión más lenta de su enfermedad y mejores resultados.

    En paralelo, durante el Congreso Europeo sobre Obesidad, la farmacéutica Novo Nordisk presentó un estudio que muestra que la semaglutida de Wegovy puede tener beneficios en la menopausia, particularmente en la salud cardiovascular y la reducción de migrañas y depresión en las mujeres.

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia Tendencias / La Tercera

    Así, se instala el debate sobre el potencial de este tipo de medicamentos para abordar otras enfermedades o condiciones, además de aquellas para las que fue diseñado en un principio.

    Estudio: los beneficios de los GLP-1 en el cáncer

    Uno de los estudios más destacados por los oncólogos en Estados Unidos es un análisis de la Universidad de Pensilvania que siguió a más de 100 mil mujeres. Entre ellas, encontró que quienes utilizaban medicamentos de semaglutida tenían tasas más bajas de cáncer de mama.

    La segunda investigación significativa fue una que analizó a más de 10 mil pacientes y encontró que quienes estaban con tratamiento de fármacos GLP-1 tenían una probabilidad “significativamente menor” de desarrollar metástasis en cuatro tipos de tumores sólidos.

    El tercer estudio, y que marca un precedente importante, es que las inyecciones para bajar de peso podrían mejorar la eficacia en tratamientos contra el cáncer de pulmón y, posiblemente, potenciar la respuesta a la inmunoterapia.

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia. Foto: ARCHIVO.

    Este último podría respaldar la hipótesis de que la semaglutida y sus efectos sobre el cáncer no tienen solo que ver con la pérdida de peso, sino que podrían actuar de forma independiente bajando la inflamación y ralentizando el crecimiento de los tumores.

    Sin embargo, la evidencia todavía no es suficiente como para afirmar que los GLP-1 previenen el cáncer y es recomendable utilizarlos para este fin. En cambio, están dando indicios que deben continuar siendo investigados.

    Los efectos de Wegovy en la menopausia

    Otra reciente investigación, específicamente sobre la semaglutida de Wegovy, mostró resultados prometedores para mujeres con obesidad que estén en cualquier etapa de la menopausia: no solo las ayuda a perder peso, sino que también protege su salud cardiovascular y reduce el riesgo de padecer migrañas y depresión.

    Esto, porque las mujeres que entran en la menopausia suelen tener cambios hormonales que pueden desencadenar un aumento de peso y elevar su riesgo de enfermedades cardíacas.

    Después de seguir a 34 mil mujeres, encontraron que quienes utilizan Wegovy tenían un riesgo entre el 42 y 45% menos de presentar migraña y un 25% menos de riesgo de depresión, en comparación con quienes solo recibieron terapia hormonal para la menopausia.

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia. Foto: ARCHIVO.

    Los resultados de otros estudios del fármaco muestran que, las mujeres premenopáusicas con obesidad que estaban siendo tratadas con Wegovy lograron perder en promedio 22.6% de su peso corporal (con dosis de 7.2 mg).

    1 de cada 4 logró una pérdida de peso “excepcional” de más de 25%, en comparación con quienes recibieron placebo.

    En paralelo, las mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas lograron perder 19.7% y 19.8% de su peso corporal, con una reducción de cintura considerable (que implica pérdida de la grasa visceral peligrosa).

    Lee también:

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