Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

Ozempic, Wegovy y otras inyecciones para bajar de peso GLP-1 se han convertido en herramientas poderosas para combatir la obesidad, una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Y cada vez más se está estudiando todo el espectro que hay que conocer sobre estos fármacos.

Es en esta línea que una nueva investigación, publicada en el British Medical Journal, analizó un total de 37 estudios que siguieron de cerca a 9.300 participantes que tomaban 13 medicamentos para bajar de peso.

Los investigadores querían entender qué pasaba con los pacientes que dejaban de tomar los medicamentos y el peso que habían logrado perder con el tratamiento.

Esto fue lo que descubrieron.

Qué pasa con los pacientes que dejan de usar Ozempic

Después de analizar el comportamiento de los 9.300 participantes que utilizaron medicamentos para bajar de peso, como Ozempic y Wegovy, los investigadores descubrieron que quienes dejaron el tratamiento recuperaron el peso perdido en un año y medio aproximadamente (18 meses) .

Quienes perdieron unos 15 kilogramos durante el tratamiento, recuperaron 10 kilos el primer año después de suspender el fármaco.

Los niveles de colesterol y presión arterial, entre otros, también volvieron a las cifras previas al tratamiento en un tiempo similar.

Además, los resultados arrojaron que los pacientes volvieron a subir de peso cuatro veces más rápido que quienes adelgazaron haciendo ejercicio o mejorando su alimentación.

Esto, para los científicos, significa que es necesario hacer cambios duraderos en el estilo de vida para sostener los beneficios que dejan los fármacos adelgazantes .

Por qué es difícil mantener el peso tras dejar los fármacos adelgazantes

Según explicó Giles Yeo, académico de genética de la Universidad de Cambridge, al Washington Post, los resultados del estudio son esperables, pues se suele olvidar que los GLP-1 siguen siendo como cualquier otro medicamento que “normalmente solo funcionan cuando se toman”.

Para explicarlo mejor, el especialista lo comparó con los fármacos para tratar la hipertensión: “Cuando la presión arterial se normaliza, nadie dice: ‘Vaya, voy a dejar de tomar la pastilla’. Porque lo que ocurre si la dejas es que, casi de inmediato, tu presión arterial volverá a ser anormal”.

El experto recordó que las farmacéuticas están trabajando en una dosis más baja del medicamento que pueda ayudar a mantener el peso perdido, en lugar de provocar más adelgazamiento. Esto servirá para quienes ya han bajado el peso que necesitaban, y ahora solo deben mantenerse en ese lugar.

Aunque se necesita todavía más investigación sobre esto, el coautor del estudio Sam West, investigador de fisiología de la Universidad de Oxford, dijo que como los GLP-1 actúan suprimiendo la sensación del hambre, al dejar el tratamiento pueden volver los antojos de comida.

“Estos, en última instancia, provocarán que recuperes peso si no logras controlarlos”. Para el investigador, es esencial combinar los fármacos con un estilo de vida saludable, como el ejercicio y una dieta equilibrada, para poder sostener la pérdida de peso.