El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

Un nuevo estudio publicado en The Lancet reveló que la semaglutida, principio activo de Ozempic y Wegovy, no solo ayuda a bajar de peso, sino que también tiene otros efectos positivos sobre la salud.

Nicole Iporre 
Nicole Iporre
Ozempic y Wegovy son los fármacos para bajar de peso más populares del momento. Se están utilizando para tratar el sobrepeso y la obesidad con altas tasas de éxito, y a la par, se sigue investigando detalladamente sus efectos sobre la salud.

En este contexto, un nuevo estudio, publicado en la revista científica Lancet, descubrió que la semaglutida —ingrediente activo de las inyecciones— tiene otros efectos positivos sobre el cuerpo, además del adelgazamiento.

Después de analizar los datos de 17.600 pacientes que utilizan el medicamento, esto fue lo que encontraron los científicos.

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio. Foto: Archivo.

El nuevo beneficio descubierto de Ozempic y la semaglutida

De acuerdo a la investigación que revisó los cambios que tuvieron los pacientes que se están tratando con semaglutida, este mismo ingrediente no solo adelgaza, sino que también reduce considerablemente el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares.

Aunque a simple vista, cualquiera pensaría que esta disminución se debe a los efectos per se de bajar de peso, los científicos creen que en realidad se trata de un efecto secundario del fármaco.

“Este nuevo análisis trata de ver si el beneficio cardiovascular es atribuible solo a la pérdida de peso o si hay algo más”, dijo Juan José Gorgojo, jefe del servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, según recogió El País.

La mitad de los pacientes del estudio recibieron inyecciones de semaglutida, y la otra mitad obtuvo un placebo. Después, al analizar los datos, descubrieron que quienes habían sido tratados con el fármaco tuvieron una reducción del 20% en el riesgo de padecer eventos cardiovasculares.

El debate de usar Ozempic para otras enfermedades y condiciones

El estudio destacó que tanto personas que solo tenían un sobrepeso leve, como quienes tenían un índice de masa corporal muy elevado, tuvieron beneficios similares en el corazón.

Esto indica que no solo se trataría de un efecto de la baja de peso, sino algo en el medicamento que beneficia a la salud directamente.

Aunque, según el análisis, mientras menos peso y menos circunferencia de la cintura tengan los pacientes, más beneficios tendrán para el corazón.

El autor principal, John Deanfield, del Instituto de Ciencias Cardiovasculares de University College de Londres (UCL), dijo que la semaglutida “se promociona como una inyección para bajar de peso, pero sus beneficios para el corazón no están directamente relacionados con la cantidad de peso perdido”.

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio. Foto: Europa Press.

“De hecho, es un fármaco que afecta directamente a las enfermedades cardíacas y otras enfermedades propias del envejecimiento”.

Este hallazgo se suma a otros estudios que están abriendo el debate para utilizar el fármaco no solo en casos de sobrepeso y obesidad, sino también en otras afecciones.

