El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Cada vez hay más casos de hombres y mujeres que utilizan inyecciones para bajar de peso —como Ozempic, Wegovy o Mounjaro— y que, efectivamente, logran un adelgazamiento importante.

No obstante, perder varios kilos tiene un efecto en el cuerpo que está molestando a los pacientes: la piel flácida .

“No puedo vestir lo que quiero vestir. No puedo mostrar mis piernas, porque tengo tanta piel que cuelga sobre mis rodillas (...) Realmente me deprime”, dijo Emilly Murray, una mujer inglesa de 35 años a BBC Mundo.

Anteriormente, ya se hablaba de la “cara Ozempic” que apunta a las personas que han bajado de peso rápidamente y cuyos rostros se tornaron más flácidos, producto de la pérdida de grasa.

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes. Foto: Archivo.

La piel flácida después de usar Ozempic, Wegovy o Mounjaro

De acuerdo a Nora Nugent, presidenta de la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos Estéticos, cuando una persona gana peso, “su piel se adapta y se estira. Pero cuando pierden peso, su piel se puede mantener estirada”.

“Entre más rápida sea (la pérdida de peso), hay más piel flácida”.

Por su parte, la Dra. Holly Lofton, especialista en medicina de la obesidad en NYU Langone Health, explicó que después de perder peso, “la piel tiene que ir a algún sitio, y suele bajar por la gravedad”.

En conversación con el New York Times, la doctora explicó que la piel es como una banda elástica que, cuando está estirada demasiado tiempo, es poco probable que vuelva a su forma original.

“A veces, la piel puede retraerse a los nuevos contornos del cuerpo, pero eso tiende a suceder sólo cuando las personas son jóvenes o pierden una pequeña cantidad de peso”.

Además, como las inyecciones para bajar de peso provocan bajas rápidas, es más difícil que los pacientes logren que su piel quede firme.

Cómo evitar la piel flácida tras bajar de peso, según los médicos

Además de la parte estética, la piel flácida puede, en algunos casos, provocar problemas en la salud , según los médicos: la piel puede rozarse a sí misma y presentar erupciones y llagas abiertas.

Adicionalmente, en los pliegues puede acumularse sudor, lo que aumenta el riesgo de padecer infecciones por hongos o bacterias.

En algunos foros en línea, personas que han bajado rápidamente de peso recomiendan aumentar la musculatura haciendo ejercicios de fuerza para lograr que la piel flácida se torne más normal. También hablan de suplementos de colágeno o cremas reafirmantes.

No obstante, para la Dra. Nugent, la cirugía es la única solución efectiva para reafirmar la piel, después de una pérdida de peso importante .

Esta alternativa será la mejor para los pacientes cuya piel flácida interfiere en sus actividades diarias, o porque representa un problema estético que afecta de sobremanera su autoestima.