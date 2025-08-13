SUSCRÍBETE
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

La farmacéutica Eli Lilly prepara el lanzamiento de Orforglipron, una pastilla para bajar de peso similar a Ozempic que mostró buenos resultados en sus ensayos clínicos.

Nicole Iporre 
Nicole Iporre
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo. Foto: Referencial.

Además de las inyecciones como Ozempic, una nueva alternativa para bajar de peso podría ingresar pronto al mercado: se trata de una píldora de la farmacéutica estadounidense Eli Lilly que, después de varios ensayos, demostró ser efectiva para pacientes con sobrepeso u obesidad.

El nombre de esta pastilla es Orforglipron, una clase de agonista del receptor GLP-1 que, a diferencia de las inyecciones semanales, puede ser utilizada por vía oral.

Sus efectos serían similares a los de Ozempic y Mounjaro: ralentiza la digestión, ayuda a aumentar la liberación de insulina, contribuye a sentir más saciedad y tener una menor ingesta calórica que, finalmente, se traduce en el adelgazamiento y un efectivo control de azúcar en la sangre.

Al menos así lo demostró la farmacéutica en unos ensayos que presentarán a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Una vez aprobado, la pastilla podría comenzar a venderse en este país.

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

Orforglipron, la pastilla que tiene efectos similares a Ozempic

A finales de año, la farmacéutica Eli Lilly publicará un informe completo de su pastilla. Pero, lo que ha revelado hasta ahora, es que utilizaron el fármaco en 3.127 adultos durante 72 semanas.

Aleatoriamente, les asignaron tres dosis del fármaco o uno placebo.

Los resultados del ensayo mostraron que los pacientes que tomaron la dosis más alta de Orforglipron perdieron un promedio de 12.4 kilogramos de su peso corporal (un 12.4%). Además, redujeron niveles de colesterol, triglicéridos y presión arterial.

En personas que viven con diabetes tipo 2, el estudio mostró que Orforglipron pudo reducir la glucemia y fue “casi tan eficaz” como Ozempic para que lograran bajar de peso.

Sobre los efectos secundarios, comunicaron que estos son muy similares a los que se presentan hoy con los inyectables para bajar de peso que ya están aprobados: diarrea, náuseas, indigestión, vómitos y estreñimiento.

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo. Foto: Referencial.

Cuándo estará disponible la pastilla para bajar de peso

Desde la farmacéutica Eli Lilly, aseguraron que solicitarán la aprobación de la FDA para comenzar a vender este fármaco para bajar de peso en 2026.

En conversación con el New York Times, la empresa declaró que realizarán una inversión grande para la fabricación de este medicamento que, en comparación a los inyectables, podría comercializarse a un precio más accesible.

Esto, porque es una molécula pequeña más fácil de fabricar y porque no requeriría un almacenamiento estéril y frío, como lo necesitan los medicamentos inyectables.

El vicepresidente ejecutivo de Eli Lilly, Kenneth Custer, explicó que los millones de estadounidenses que viven con obesidad podrían verse beneficiados, en especial si no tienen el presupuesto para comenzar el tratamiento con Ozempic o Mounjaro (este último, es el inyectable de la misma farmacéutica).

Eso sí, aunque todavía faltan estudios, los expertos advirtieron que las pastillas podrían no ser tan eficaces como los inyectables.

Desde Eli Lilly aseguraron que no revelarán el precio de Orforglipron antes de que se apruebe su comercialización.

Salud, Bajar de peso, Ozempic, Mounjaro, Orforglipron, Adelgazar, Adelgazamiento, Saciedad, Ensayo, Estudio, Farmacéutica, FDA, Eli Lilly, Pastilla para bajar de peso, Medicamento para bajar de peso, Inyectable, Píldora, Píldora para bajar de peso, Diabetes, Diabetes tipo 2, Ozempic en pastilla

