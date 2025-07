No la puedes ver, pero está ahí. La grasa abdominal profunda —también conocida como grasa visceral— es la que se acumula alrededor de los órganos del abdomen, como el hígado y el intestino, y actúa como un silencioso inflamatorio.

Según un reportaje de CNN, incluso las personas que se ven delgadas pueden acumular grasa cerca de los órganos, pues no siempre se manifiesta con el vientre expandido.

Aunque no se vea, es importante hacerse cargo de ella: los médicos advierten que puede aumentar el riesgo de enfermedades importantes , como la diabetes tipo 2, hígado graso, y la alteración de las hormonas, la salud cognitiva y el metabolismo.

Pero, ¿cómo identificar si tienes grasa visceral? ¿Qué síntomas manifiesta? Y, ¿cómo puedes reducirla de forma efectiva?

Cómo reducir la grasa abdominal profunda que provoca inflamación. Foto: AP.

Cómo identificar si tienes grasa visceral

Según explicó la neuróloga Kellyann Niotis a CNN, la grasa visceral “secreta una gran cantidad de sustancias químicas inflamatorias que pueden causar atrofia cerebral y afectar la cognición”.

Además, “es un indicador de todo: resistencia a la insulina, riesgo cardiovascular elevado, hígado graso y diabetes tipo 2, todos ellos consecuencias muy negativas que limitan una vida larga y saludable”.

Por ello, es importante identificar si una persona tiene grasa visceral. Según los expertos, el síntoma más evidente es el crecimiento del abdomen .

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, una forma de identificar este tipo de grasa es medir la cintura. Estos son los lineamientos “normales”. Sin meter el abdomen hacia adentro, coloca una cinta métrica sobre tu cintura a la altura del ombligo:

Mujeres (no embarazadas): la cintura no debería medir más de 88.9 centímetros.

Hombres: la cintura no debe medir más de 101.6 centímetros.

Si es que las cifras son mayores a las anteriores, la persona tiene mayor riesgo de tener grasa visceral.

Cómo reducir la grasa abdominal profunda que provoca inflamación. Foto: REUTERS.

Otra forma de medir la grasa visceral, es conocer la masa muscular magra del cuerpo. El Dr. Andres Freeman, experto en cardiología, aseguró que “si tienes más grasa corporal que masa muscular, es más probable que tengas grasa visceral en todo el cuerpo, incluso en los músculos”.

El médico de cabecera puede hacer una evaluación general y podría pedir una densitometría ósea, un examen no invasivo que se hace en una máquina de rayos X y que puede medir la grasa visceral interna y la masa muscular.

Además, existen básculas que pueden medir los porcentajes de grasa corporal.

“Luego está el sentido común. Los malos hábitos de ejercicio y alimentación son una señal de alerta para la grasa abdominal, ahora y en el futuro”, dijo el Dr. Freeman.

Continuó: “Los seres humanos fuimos diseñados para estar en forma, ser fuertes y activos. Comer alimentos ultraprocesados y no hacer cardio ni entrenamiento de fuerza son buenas señales de que si no tienes excesos ahora, pronto los tendrás , incluso si no te ves con sobrepeso”.

Cómo reducir la grasa abdominal profunda que provoca inflamación

Cómo eliminar la grasa visceral

Según los médicos, la mejor forma para reducir la grasa abdominal profunda es hacer cambios en el estilo de vida: “El verdadero santo grial, el elixir de la juventud, la clave para mantenerse joven y envejecer con gracia es mantenerse fuerte y en forma” , aseguró el Dr. Freeman.

Con guía de un profesional de salud, el paciente puede comenzar un programa de ejercicios que incluya cardio, para activar el corazón, y entrenamiento de fuerza (levantamiento de peso muerto, planchas, dominadas y flexiones, entre otras).

Una buena forma de empezar es caminar todos los días, al menos 30 minutos, a paso ligero. Debe ser lo suficientemente rápido para no poder mantener una conversación y quedarse sin aliento.

La combinación de ambos ejercicios, permitirá reducir grasa, pero también desarrollar masa muscular.

Y no hay que dejar de lado la alimentación.

“Deshágase de la dieta estadounidense estándar, llena de alimentos ultraprocesados y grasas añadidas, azúcares y similares , y cámbiese a una dieta predominantemente de alimentos integrales”, dijo el Dr. Freeman.

Para el médico, la dieta mediterránea es la indicada para llevar una vida saludable: centrarse en el consumo de frutas, verduras, cereales, aceite de oliva, frutos secos y semillas, y reducir el consumo de dulces, lácteos y carne (en especial la roja).